आदमी या औरत-झगड़ा पहले कौन शुरू करता है? इस स्टडी ने बहस पर लगा दिया फुल स्टॉप

9 . झगड़े का सबसे अहम निष्कर्ष क्या निकला

9

असली वजह जेंडर नहीं, परिस्थिति है. शोधकर्ताओं का साफ कहना है कि, झगड़ा पुरुष या महिला नहीं, बल्कि परिस्थिति और संवाद की कमी शुरू करती है. दोनों के व्यवहार के पैटर्न अलग होते हैं. पुरुष अक्सर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं. महिलाएं बातें जमा करती हैं और फिर भावनात्मक रूप से व्यक्त करती हैं

कुल मिलाकर, झगड़े के लिए किसी एक जेंडर को दोषी ठहराना सही नहीं है.

असल समस्या है-संवाद की कमी, भावनात्मक समझ का अभाव. अगर समय रहते बातचीत हो जाए, तो झगड़ा शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से