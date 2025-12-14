FacebookTwitterYoutubeInstagram
कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड से जुड़ी खबर, दूसरा आरोपी एशदीप IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार, आरोपी मस्कट भागने की फिराक में था, हत्या में मदद करने मॉस्को से आया था एशदीप

लाइफस्टाइल

आदमी या औरत-झगड़ा पहले कौन शुरू करता है? इस स्टडी ने बहस पर लगा दिया फुल स्टॉप

अक्सर जब घर में झगड़ा होता है तो बहस इस बात पर भी होती है कि झगड़ा किसने पहले शुरू किया. महिलाएं, आदमी और आदमी, महिलाओं पर ब्लेम करते हैं लेकिन एक स्टडी ने इस बहस को खत्म कर दिया है और बताया है कि झगड़े या बहस की शुरुआत अक्सर पहले कौन करता है.

ऋतु सिंह | Dec 14, 2025, 08:01 PM IST

1. झगड़ा पहले कौन शुरू करता है?

1

रिश्तों में बहस और तकरार आम बात है, लेकिन एक सवाल हमेशा चर्चा में रहता है कि झगड़ा पहले कौन शुरू करता है- पुरुष या महिला? अब इस सवाल पर लंबे समय से चली आ रही बहस पर वैज्ञानिक शोध ने काफी हद तक विराम लगा दिया है.
 

2.क्या कहता है ताज़ा शोध?

2

हाल ही में स्कॉटलैंड की University of St Andrews के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार,अधिकांश मामलों में रिश्तों में बहस या झगड़े की शुरुआत पुरुष (Male) करते हैं. यह निष्कर्ष इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह उस पारंपरिक सोच को चुनौती देता है जिसमें माना जाता है कि महिलाएं ज्यादा भावुक होती हैं और जल्दी झगड़ा वही करती हैं. लेकिन मामला उल्टा है.
 

3.2025 की रिपोर्ट का बड़ा खुलासा

3

2025 में प्रकाशित रिपोर्ट “Men are far more likely to start arguments than women” में बताया गया है कि, पुरुषों में सीधे और आक्रामक प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति महिलाओं की तुलना में अधिक होती है. इसी वजह से वे बहस की शुरुआत पहले कर देते हैं
 

4.लेकिन क्या महिलाएं झगड़ा बढ़ाती हैं?

4

इस विषय पर 2018 में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन “Gender differences in intimate-conflict initiation and escalation” (PubMed) में कहा गया है कि, जब बहस शुरू हो जाती है, तो कई मामलों में महिलाएं उसे ज्यादा भावनात्मक रूप से आगे बढ़ा देती हैं.  यानी शुरुआत और बढ़ने—दोनों के पैटर्न अलग-अलग हो सकते हैं.

5.पुराने शोध क्या बताते हैं?

5

2008 की एक व्यापक समीक्षा “A Review of Research on Women's Use of Violence With Male Partners” में सामने आया कि, पुरुष अक्सर नियंत्रण (controlling) या दबाव के ज़रिये आक्रामकता दिखाते हैं. जबकि महिलाओं की प्रतिक्रिया अधिकतर भावनात्मक या रक्षात्मक (reactive) होती है

6.रिसर्च कैसे की गई?

6

अमेरिका और यूरोप की 3 बड़ी यूनिवर्सिटियों की टीम ने 1000 से ज्यादा कपल्स जिसमें शादीशुदा, रिलेशनशिप में और नए रिश्तों वाले जोड़े शामिल थे उनसे  बातचीत, टेक्स्ट चैट और झगड़े के दौरान व्यवहार का विश्लेषण किया.इसके लिए AI आधारित इमोशन ट्रैकिंग, फेस-रीडिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया.
 

7.पुरुष कब झगड़ा शुरू करते हैं?

7

शोध में पाया गया कि करीब 60% मामलों में बहस की शुरुआत पुरुषों ने की, खासतौर पर इन कारणों से पुरुष बहस शुरू करते हैं. इनमें काम या जीवन का तनाव, संवाद (communication) की कमी, अचानक गुस्सा या चिड़चिड़ापन, किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आदि शामिल है. शोधकर्ताओं के अनुसार, पुरुषों में अचानक भावनात्मक प्रतिक्रिया की संभावना थोड़ी अधिक पाई गई.
 

8.महिलाएं कब झगड़ा शुरू करती हैं?

8

करीब 40% मामलों में बहस की शुरुआत महिलाओं ने की, जिनके पीछे मुख्य कारण थे, भावनात्मक अनदेखी या बात न सुना जाना, घर और रिश्ते की जिम्मेदारियों का दबाव, पुरानी बातें जो समय पर सुलझाई नहीं गईं हों. हालांकि, ज्यादातर महिलाएं सीधे झगड़ा शुरू करने के बजाय पहले संकेत देती हैं. जैसे:चुप रहना, कम बोलना, मुद्दों को शांति से उठाने की कोशिश लेकिन जब प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तब बहस शुरू होती है.

9.झगड़े का सबसे अहम निष्कर्ष क्या निकला

9

असली वजह जेंडर नहीं, परिस्थिति है. शोधकर्ताओं का साफ कहना है कि, झगड़ा पुरुष या महिला नहीं, बल्कि परिस्थिति और संवाद की कमी शुरू करती है. दोनों के व्यवहार के पैटर्न अलग होते हैं. पुरुष अक्सर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं. महिलाएं बातें जमा करती हैं और फिर भावनात्मक रूप से व्यक्त करती हैं

कुल मिलाकर, झगड़े के लिए किसी एक जेंडर को दोषी ठहराना सही नहीं है.
असल समस्या है-संवाद की कमी, भावनात्मक समझ का अभाव. अगर समय रहते बातचीत हो जाए, तो झगड़ा शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

