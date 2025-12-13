बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? दुबई का शेख या शाही परिवार नहीं, बल्कि इस बिजनेसमैन का है मालिकाना हक

10 . अलाब्बार एक ऐसा अनूठा स्थल बनाना चाहते थे

जब 2000 के दशक की शुरुआत में दुबई ने तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था से पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना शुरू किया, तो अलाब्बार एक ऐसा अनूठा स्थल बनाना चाहते थे जो विश्व भर में प्रसिद्ध हो. इसके माध्यम से, अलाब्बार यह दिखाना चाहते थे कि दुबई अब पर्यटन उद्योग में प्रवेश कर चुका है.



इसका परिणाम बुर्ज खलीफा इमारत के रूप में सामने आया. एक विशाल और उतनी ही सुसज्जित एवं आलीशान इमारत, जो अमेरिका, लंदन, पेरिस आदि में कहीं और देखने को नहीं मिलती. जैसा कि कई लोग जानते हैं, बुर्ज खलीफा दुबई सरकार या वहां के शाही परिवार की संपत्ति नहीं है. बल्कि, एमार प्रॉपर्टीज इसकी असली मालिक है.

