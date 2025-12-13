बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? दुबई का शेख या शाही परिवार नहीं, बल्कि इस बिजनेसमैन का है मालिकाना हक

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 13, 2025, 08:51 AM IST
1.दुनिया की सबसे ऊंची इमारत किसने बनवाया है
दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा केवल इमारत न केवल दुबई की पहचान है, बल्कि एक वैश्विक मील का पत्थर भी है.जब आम आदमी बुर्ज खलीफा के बारे में सोचता है, तो शायद उसके दिमाग में दुबई सरकार या शाही परिवार का ख्याल आता है. लेकिन इस इमारत को किसी और ने ही बनवाया है.
2.दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का मालिक है ये
बुर्ज खलीफा के मालिक दुबई के ही एक व्यवसायी हैं. उनका नाम मोहम्मद अलाब्बार है.मोहम्मद अलाब्बार एक अमीराती रियल एस्टेट टाइकून हैं जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध एमार ग्रुप के प्रमुख हैं. आइए इस कहानी में इस टाइकून के बारे में और अधिक जानें.
3.प्रारंभिक जीवन और शिक्षा
अगर आपको लगता है कि विश्व प्रसिद्ध बुर्ज खलीफा की यात्रा एक आलीशान बंगले से शुरू हुई थी, तो आप गलत हैं. दरअसल, इसकी शुरुआत एक साधारण से घर से हुई थी.
4. साधारण परिवार में जन्मे थे अलाब्बार
1956 में एक साधारण परिवार में जन्मे अलाब्बार अपने माता-पिता की बारहवीं संतान थे. उन्होंने अपना बचपन दुबई के रशीदिया इलाके में बिताया. उनके पिता एक पारंपरिक व्यापारिक नाव के कप्तान थे. उनका बचपन बहुत ही सरल था. कहा जा सकता है कि इसी सरलता ने उनके भीतर महत्वाकांक्षा को जन्म दिया.
5.यूएस से ली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशनकी डिग्री
उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए देश भर की यात्रा भी की. उन्होंने 1981 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री प्राप्त की. यही डिग्री उस विशाल संगठन की नींव बनी जिसकी स्थापना उन्होंने बाद में की.
6.फिर किए बैंक में काम
स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, अलाब्बार अपने गृह देश यूएई लौट आए और सेंट्रल बैंक में काम करने लगे. वे जल्दी ही तरक्की करते हुए अपनी काबिलियत के लिए मशहूर हो गए. जल्द ही वे दुबई के आर्थिक विकास विभाग के संस्थापक महानिदेशक बन गए. इसी दौरान उनके करियर में एक शानदार मोड़ आया. दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के साथ उनके संबंध सुस्थापित हो चुके थे.
7.दुबई के शासक के बने मुख्य सलाहकार
उस समय दुबई के शासक की इच्छा थी कि दुबई को एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए. इस इच्छा को साकार करने के लिए अलाब्बार उनके मुख्य वित्तीय सलाहकार बने. जब अलाब्बार इस दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी कार्य को करने के लिए तैयार हुए, तब एमार प्रॉपर्टीज नामक कंपनी का गठन हुआ.
8.बुर्ज खलीफा के पीछे की विशाल संस्था
अल-अलब्बार ने 1997 में दुबई को रियल एस्टेट उद्योग के वैश्विक केंद्र में बदलने के उद्देश्य से एमार की स्थापना की थी. इस इरादे से शुरू हुई कंपनी जल्द ही अपने सपनों के पथ के बेहद करीब पहुंच गई. अपनी दूरदृष्टि के बल पर, एमार थोड़े ही समय में दुबई की अग्रणी रियल एस्टेट कंपनी के रूप में उभरी और कई शानदार उपलब्धियों का गवाह बनी.
9.ईमार द्वारा निर्मित कुछ इमारतें
बुर्ज खलीफा के निर्माण के दौरान, लक्ष्य सिर्फ एक ऊंची इमारत बनाने के बजाय एक ऐसी प्रतिष्ठित संरचना का निर्माण करना था जो वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाए.
10.अलाब्बार एक ऐसा अनूठा स्थल बनाना चाहते थे
जब 2000 के दशक की शुरुआत में दुबई ने तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था से पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना शुरू किया, तो अलाब्बार एक ऐसा अनूठा स्थल बनाना चाहते थे जो विश्व भर में प्रसिद्ध हो. इसके माध्यम से, अलाब्बार यह दिखाना चाहते थे कि दुबई अब पर्यटन उद्योग में प्रवेश कर चुका है.
इसका परिणाम बुर्ज खलीफा इमारत के रूप में सामने आया. एक विशाल और उतनी ही सुसज्जित एवं आलीशान इमारत, जो अमेरिका, लंदन, पेरिस आदि में कहीं और देखने को नहीं मिलती. जैसा कि कई लोग जानते हैं, बुर्ज खलीफा दुबई सरकार या वहां के शाही परिवार की संपत्ति नहीं है. बल्कि, एमार प्रॉपर्टीज इसकी असली मालिक है.
