FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कांग्रेस की विदेशी टूलकिट बेनकाब हुई-BJP | बीजेपी नेता संबित पात्रा का आरोप, पवन खेड़ा का X अकाउंट US से चल रहा, कांग्रेस विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को बदनाम करने की साजिश कर रही | हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी- ट्रंप | बांग्लादेशः पूर्वांचल घोटाला मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना को 21 साल की सजा, बेटा और बेटी को 5-5 साल की जेल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सलमान खान के जीजा संग डेब्यू कर नहीं मिली थी सफलता, अब कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' से कमबैक रहीं ये एक्ट्रेस

सलमान खान के जीजा संग डेब्यू कर नहीं मिली थी सफलता, अब कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' से कमबैक रहीं ये एक्ट्रेस

Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  

आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम

Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र की याद में आज होगी प्रेयर मीट! परिवार ने किया खास इंतजाम, नोट करें टाइम और वेन्यू..

Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र की याद में आज होगी प्रेयर मीट! परिवार ने किया खास इंतजाम, नोट करें टाइम और वेन्यू..

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा

केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा

क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?

क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?

दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?

दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?

HomePhotos

लाइफस्टाइल

दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?

World Economic Outlook indebted countries ranking list: दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश में टॉप 7 देश कौन से हैं? क्या आपको पता है और साथ ही ये भी जानें कि भारत, श्रीलंका या पाकिस्तान इस लिस्ट में कहां स्टैंड करते हैं.

ऋतु सिंह | Nov 27, 2025, 11:34 AM IST

1.आर्थिक महाशक्ति वाले देश बने कर्जदार

आर्थिक महाशक्ति वाले देश बने कर्जदार
1

आज दुनिया की अर्थव्यवस्था एक अजीब विरोधाभास से गुजर रही है. जिन देशों को हम अक्सर आर्थिक संकट से जोड़ते हैं. जैसे श्रीलंका या पाकिस्तान वे इस बार दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार देशों की टॉप-7 सूची में कहीं नहीं हैं. इसके उलट, यह सूची उन देशों से भरी है जिन्हें हम हमेशा “आर्थिक महाशक्ति” कहते आए हैं.
 

Advertisement

2.दुनिया का आधा कर्ज सिर्फ तीन देशों के पास

दुनिया का आधा कर्ज सिर्फ तीन देशों के पास
2

अमेरिका, चीन और जापान मिलकर दुनिया के कुल सरकारी कर्ज का 50% से ज्यादा हिस्सा रखते हैं. यह आंकड़ा बताता है कि विश्व अर्थव्यवस्था किस तरह तीन बड़े स्तंभों पर टिके हुए चल रही है—और अगर इनमें से भी कोई डगमगाए तो पूरा ग्लोबल मार्केट हिल सकता है,

3.अमेरिका दुनिया में दिखत है ताकतवर, लेकिन है सबसे बड़ा कर्जदार

अमेरिका दुनिया में दिखत है ताकतवर, लेकिन है सबसे बड़ा कर्जदार
3

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की World Economic Outlook (October 2025) रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के कुल सरकारी कर्ज 110 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का सबसे बड़ा हिस्सा अकेले अमेरिका पर है. अमेरिका का ग्लोबल डेट में हिस्सा है 34.5%, यानी दुनिया के हर 3 डॉलर कर्ज में 1 डॉलर अमेरिका का है. यह तथ्य खुद में बताता है कि आर्थिक ताकत का मतलब यह नहीं कि देश कर्जमुक्त भी होगा.
 

4.चीन और जापान भी पीछे नहीं

चीन और जापान भी पीछे नहीं
4

अमेरिका के बाद चीन 16.8% के साथ दूसरे नंबर पर है. लेकिन असली दबाव जापान पर है, जो कर्जदार देशों की सूची में तीसरे स्थान पर आने के बावजूद GDP के अनुपात में कर्ज के मामले में दुनिया में नंबर-1 है.
 

TRENDING NOW

5.जापान की हालत कैसी है?

जापान की हालत कैसी है?
5

जापान पर कर्ज उसकी GDP का 229.6% है. यानि जितनी अर्थव्यवस्था कमाती है, उससे दोगुना से भी ज्यादा कर्ज पहले से सिर पर है. यह स्थिति बताती है कि जापान की आर्थिक चुनौतियां कितनी जटिल हैं.
 

6.भारत भी लिस्ट में, लेकिन स्थिति कई देशों से बेहतर

भारत भी लिस्ट में, लेकिन स्थिति कई देशों से बेहतर
6

भारत भी लिस्ट में, लेकिन स्थिति कई देशों से बेहतर है. भारत का ग्लोबल डेट में हिस्सा 3% है. यह उसे दुनिया के बड़े कर्जदार देशों में शामिल तो करता है, लेकिन अगर बात करें कर्ज बनाम GDP की, तो भारत की स्थिति काफी संतुलित नजर आती है. भारत का डेट-टू-जीडीपी अनुपात 81.4% है, जो अमेरिका, फ्रांस, यूके, इटली यहां तक कि चीन से भी कम है. इसका मतलब है कि भारत कर्ज तो लेता है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था अभी भी इसे संभालने की क्षमता रखती है.
 

7.टॉप 7 कर्जदार देश: ग्लोबल डेट

टॉप 7 कर्जदार देश: ग्लोबल डेट
7

  1. अमेरिका — 34.5%
  2. चीन — 16.8%
  3. जापान — 8.9%
  4. यूके — 3.7%
  5. फ्रांस — 3.5%
  6. इटली — 3.1%
  7. भारत — 3.0%

स्पष्ट है कि दुनिया के कुल सरकारी कर्ज का आधा हिस्सा केवल तीन देशों—अमेरिका, चीन और जापान—के पास है.
 

8.GDP के मुकाबले कर्ज: किस पर कितना बोझ

GDP के मुकाबले कर्ज: किस पर कितना बोझ
8

  1. जापान — 229.6%
  2. इटली — 136.8%
  3. अमेरिका — 125%
  4. फ्रांस — 116.5%
  5. यूके — 103.4%
  6. चीन — 96.3%
  7. भारत — 81.4%      

यह आँकड़े बताते हैं कि विकसित देशों में भी कर्ज की समस्या उतनी ही गंभीर है. कहीं-कहीं तो विकासशील देशों से भी ज्यादा.
 

9.श्रीलंका-पाकिस्तान टॉप-7 में क्यों नहीं?

श्रीलंका-पाकिस्तान टॉप-7 में क्यों नहीं?
9

जिन देशों को हम अक्सर कर्ज संकट से जोड़ते हैं, जैसे पाकिस्तान या श्रीलंका, वे इस सूची के शीर्ष सात में नहीं हैं. इसका सीधा अर्थ है कि देशों का ‘कर्ज संकट’ उनकी कुल देनदारी से नहीं, बल्कि उसे चुकाने की क्षमता और आर्थिक स्थिरता से तय होता है. विकसित देशों के पास कर्ज ज्यादा है, लेकिन उन्हें निवेशकों का भरोसा भी मिलता है, जबकि कमजोर अर्थव्यवस्थाएँ छोटे कर्ज से भी डगमगा जाती हैं.
 

10.बढ़ता कर्ज दुनिया के लिए चेतावनी

बढ़ता कर्ज दुनिया के लिए चेतावनी
10

रिपोर्ट साफ चेतावनी देती है कि यदि देशों ने अपनी वित्तीय नीतियों को नियंत्रित नहीं किया, तो आने वाले वर्षों में ब्याज भुगतान ही सरकारी बजट का बड़ा हिस्सा खा सकता है. इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्र प्रभावित होंगे.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा
केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा
क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?
क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?
दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?
दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?
क्या व्हाइट हाउस कभी काला था? और सच में यूएस प्रेसिडेंट हाउस में है सीक्रेट रूम और अब्राहम लिंक्सन का भूत?
क्या व्हाइट हाउस कभी काला था? और सच में यूएस प्रेसिडेंट हाउस में है सीक्रेट रूम और अब्राहम लिंक्सन का भूत?
Netflix New Release: नेटफ्लिक्स पर लगा ब्लॉकबस्टर का मेला! ये नई फिल्में और सीरीज कर रही ट्रेंड, आपने देखी क्या?
Netflix New Release: नेटफ्लिक्स पर लगा ब्लॉकबस्टर का मेला! ये नई फिल्में और सीरीज कर रही ट्रेंड, आपने देखी क्या?
MORE
Advertisement
धर्म
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
Rashifal 26 November 2025: कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Badrinath Dham: आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर
आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख
शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख
MORE
Advertisement