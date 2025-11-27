दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?

कांग्रेस की विदेशी टूलकिट बेनकाब हुई-BJP | बीजेपी नेता संबित पात्रा का आरोप, पवन खेड़ा का X अकाउंट US से चल रहा, कांग्रेस विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को बदनाम करने की साजिश कर रही | हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी- ट्रंप | बांग्लादेशः पूर्वांचल घोटाला मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना को 21 साल की सजा, बेटा और बेटी को 5-5 साल की जेल
ऋतु सिंह | Nov 27, 2025, 11:34 AM IST
1.आर्थिक महाशक्ति वाले देश बने कर्जदार
आज दुनिया की अर्थव्यवस्था एक अजीब विरोधाभास से गुजर रही है. जिन देशों को हम अक्सर आर्थिक संकट से जोड़ते हैं. जैसे श्रीलंका या पाकिस्तान वे इस बार दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार देशों की टॉप-7 सूची में कहीं नहीं हैं. इसके उलट, यह सूची उन देशों से भरी है जिन्हें हम हमेशा “आर्थिक महाशक्ति” कहते आए हैं.
2.दुनिया का आधा कर्ज सिर्फ तीन देशों के पास
अमेरिका, चीन और जापान मिलकर दुनिया के कुल सरकारी कर्ज का 50% से ज्यादा हिस्सा रखते हैं. यह आंकड़ा बताता है कि विश्व अर्थव्यवस्था किस तरह तीन बड़े स्तंभों पर टिके हुए चल रही है—और अगर इनमें से भी कोई डगमगाए तो पूरा ग्लोबल मार्केट हिल सकता है,
3.अमेरिका दुनिया में दिखत है ताकतवर, लेकिन है सबसे बड़ा कर्जदार
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की World Economic Outlook (October 2025) रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के कुल सरकारी कर्ज 110 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का सबसे बड़ा हिस्सा अकेले अमेरिका पर है. अमेरिका का ग्लोबल डेट में हिस्सा है 34.5%, यानी दुनिया के हर 3 डॉलर कर्ज में 1 डॉलर अमेरिका का है. यह तथ्य खुद में बताता है कि आर्थिक ताकत का मतलब यह नहीं कि देश कर्जमुक्त भी होगा.
4.चीन और जापान भी पीछे नहीं
अमेरिका के बाद चीन 16.8% के साथ दूसरे नंबर पर है. लेकिन असली दबाव जापान पर है, जो कर्जदार देशों की सूची में तीसरे स्थान पर आने के बावजूद GDP के अनुपात में कर्ज के मामले में दुनिया में नंबर-1 है.
5.जापान की हालत कैसी है?
जापान पर कर्ज उसकी GDP का 229.6% है. यानि जितनी अर्थव्यवस्था कमाती है, उससे दोगुना से भी ज्यादा कर्ज पहले से सिर पर है. यह स्थिति बताती है कि जापान की आर्थिक चुनौतियां कितनी जटिल हैं.
6.भारत भी लिस्ट में, लेकिन स्थिति कई देशों से बेहतर
भारत भी लिस्ट में, लेकिन स्थिति कई देशों से बेहतर है. भारत का ग्लोबल डेट में हिस्सा 3% है. यह उसे दुनिया के बड़े कर्जदार देशों में शामिल तो करता है, लेकिन अगर बात करें कर्ज बनाम GDP की, तो भारत की स्थिति काफी संतुलित नजर आती है. भारत का डेट-टू-जीडीपी अनुपात 81.4% है, जो अमेरिका, फ्रांस, यूके, इटली यहां तक कि चीन से भी कम है. इसका मतलब है कि भारत कर्ज तो लेता है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था अभी भी इसे संभालने की क्षमता रखती है.
7.टॉप 7 कर्जदार देश: ग्लोबल डेट
स्पष्ट है कि दुनिया के कुल सरकारी कर्ज का आधा हिस्सा केवल तीन देशों—अमेरिका, चीन और जापान—के पास है.
8.GDP के मुकाबले कर्ज: किस पर कितना बोझ
यह आँकड़े बताते हैं कि विकसित देशों में भी कर्ज की समस्या उतनी ही गंभीर है. कहीं-कहीं तो विकासशील देशों से भी ज्यादा.
9.श्रीलंका-पाकिस्तान टॉप-7 में क्यों नहीं?
जिन देशों को हम अक्सर कर्ज संकट से जोड़ते हैं, जैसे पाकिस्तान या श्रीलंका, वे इस सूची के शीर्ष सात में नहीं हैं. इसका सीधा अर्थ है कि देशों का ‘कर्ज संकट’ उनकी कुल देनदारी से नहीं, बल्कि उसे चुकाने की क्षमता और आर्थिक स्थिरता से तय होता है. विकसित देशों के पास कर्ज ज्यादा है, लेकिन उन्हें निवेशकों का भरोसा भी मिलता है, जबकि कमजोर अर्थव्यवस्थाएँ छोटे कर्ज से भी डगमगा जाती हैं.
10.बढ़ता कर्ज दुनिया के लिए चेतावनी
रिपोर्ट साफ चेतावनी देती है कि यदि देशों ने अपनी वित्तीय नीतियों को नियंत्रित नहीं किया, तो आने वाले वर्षों में ब्याज भुगतान ही सरकारी बजट का बड़ा हिस्सा खा सकता है. इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्र प्रभावित होंगे.
