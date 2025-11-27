दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?

6 . भारत भी लिस्ट में, लेकिन स्थिति कई देशों से बेहतर

6

भारत भी लिस्ट में, लेकिन स्थिति कई देशों से बेहतर है. भारत का ग्लोबल डेट में हिस्सा 3% है. यह उसे दुनिया के बड़े कर्जदार देशों में शामिल तो करता है, लेकिन अगर बात करें कर्ज बनाम GDP की, तो भारत की स्थिति काफी संतुलित नजर आती है. भारत का डेट-टू-जीडीपी अनुपात 81.4% है, जो अमेरिका, फ्रांस, यूके, इटली यहां तक कि चीन से भी कम है. इसका मतलब है कि भारत कर्ज तो लेता है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था अभी भी इसे संभालने की क्षमता रखती है.

