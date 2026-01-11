FacebookTwitterYoutubeInstagram
कानपुर का वो टेम्पो ड्राइवर कौन है जिसने खड़ी की शंख एयरलाइन? पढ़ें यूपी की पहली निजी एयरलाइन की कहानी 

कहते हैं ना कि ठान लिजिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है और हार मान लिजिए तो सब कुछ होकर भी आप कुछ नहीं कर सकते. आज आपको उस इंसान के बारे में बताएंगे जो कभी कानपुर में टेंपो चलाता था लेकिन अब एक एयरलाइन का मालिक है.

ऋतु सिंह | Jan 11, 2026, 08:54 PM IST

1. शंख एयरलाइन के मालिक कभी कानपुर में टेंपो चलाते थे

शंख एयरलाइन के मालिक कभी कानपुर में टेंपो चलाते थे
1

सुनकर थोड़ा जरूर अटपटा लगेगा लेकिन ये सच है कि भारत की नई शंख एयरलाइन के मालिक कभी यूपी के कानपुर में टेंपो चलाते थे और माल ढोने का काम करते थे. लेकिन उन्होंने ये करते हुए कैसे एक एयरलाइन कंपनी खड़ा कर दी ये जरूर आश्चर्यजनक है.  
 

2.नई एयरलाइन कंपनी शंख एयर क्यों चर्चा में है?

नई एयरलाइन कंपनी शंख एयर क्यों चर्चा में है?
2

भारत की नई एयरलाइन कंपनी शंख एयर इन दिनों खूब चर्चा में है, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इसका मालिक कौन है? आज आपको एक टेंपो ड्राइवर से शंख एयरलाइन के मालिक की संघर्ष स्टोरी बता रहे हैं.
 

3.शंख एयललाइन के मालिक का नाम क्या है?

शंख एयललाइन के मालिक का नाम क्या है?
3

शंख एयललाइन के मालिक का नाम श्रवण कुमार विश्वकर्मा  है और वह कानपुर के रहने वाले हैं. उनका जन्म एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था. क्योंकि पढ़ने-लिखने का मन नहीं होता था इसलिए स्कूल भी छोड़ दिए थे. अब पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए उनके लिए कोई बड़ा काम तो करने को था नहीं.

4.टेंपो चलाना कर दिया था शुरू

टेंपो चलाना कर दिया था शुरू
4

श्रवण को जब आर्थिक तंगी होने लगी तो वह एक साल तक कानपुर टेम्पो चलाए और सामान लादना, उतारने का काम करने लगे थे. उन्होंने कई तरह के काम किए.कड़ी मेहनत, लगन और सूझबूझ से उन्होंने अपना ये काम भी सही तरीके से किया था.
 

5.लेकिन टेम्पो उनका अंतिम पड़ाव नहीं था

लेकिन टेम्पो उनका अंतिम पड़ाव नहीं था
5

श्रवण के लिए टेम्पो एक कमाई का जरिया था अंतिम पड़ाव नहीं. 2010 श्रवण टेम्पो चलाने के बाद कुछ छोटे व्यवसायों में हाथ आजमाए. सबसे पहले उन्होंने इस्पात व्यापार में कदम रखा, फिर सीमेंट, खनन और फिर परिवहन क्षेत्र में. इनमें से अधिकतर व्यवसायों में उन्हें सफलता मिली. पैसा आता गया है दिमाग एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस की ओर चलता गया .
 

6.शंख एजेंसी की हुई शुरुआत

शंख एजेंसी की हुई शुरुआत
6

2022 में श्रवण ने शंख एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की जो घर निर्माण सामग्री, सिरेमिक और कंक्रीट जैसे उत्पादों का थोक व्यापार करती है. यह कंपनी अब करोड़ों का कारोबार करती है और इसने श्रवण के व्यापारिक साम्राज्य की नींव रखी.
 

7.एयरलाइन कंपनी की चाह

एयरलाइन कंपनी की चाह
7

साल 2021-22 में श्रवण का मन एयरलाइन फील्ड में आने लगा. भारत में हवाई सफर लोगों की जरूरत बन चुकी है लेकिन अब भी मध्यम वर्ग के लिए ये एक महंगा सफर साबित होती है. ऐसे में बड़ी और नामी एयरलाइन कंपनियों के फेयर और मनमाने रेट को देखते हुए श्रवण के मन में ये बात आई कि क्यों न  हवाई जहाज को बसों या टेम्पो की तरह परिवहन का एक आम साधन बनाया जाए? उन्होंने यही सोचा और शंख एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत करके शंख एयरलाइंस की नींव रखी.
 

8.क्यों रखा एयरलाइन का नाम शंख

क्यों रखा एयरलाइन का नाम शंख
8

श्रवण के पिता प्रतिदिन शंख बजाते थे, इसलिए उन्होंने एयरलाइन का नाम शंख एयर रखा और उनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश की पहली निजी एयरलाइन बनना है. 

9.2026 मार्च में पहली उड़ान भरेगी शंख

2026 मार्च में पहली उड़ान भरेगी शंख
9

नागरिक उड्डयन मंत्रालय से दिसंबर 2025 में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त होने के बाद, उड़ानें 2026 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) में शुरू होने वाली हैं. शुरुआत में, तीन एयरबस ए320 विमान लीज पर लिए जाएंगे, जो लखनऊ को दिल्ली, मुंबई और अन्य महानगरों से जोड़ेंगे. गोरखपुर और वाराणसी जैसे उत्तर प्रदेश के आंतरिक शहरों को भी जोड़ा जाएगा. 

10.क्या है शंख का टैग लाइन

क्या है शंख का टैग लाइन
10

श्रवण का दृष्टिकोण स्पष्ट है, "हवाई जहाज विलासिता नहीं, बल्कि परिवहन का एक साधन मात्र हैं." उनका ध्यान मध्यम वर्ग और पहली बार यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए किफायती किराए, विश्वसनीय सेवा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर रहेगा. वे उच्च कीमतों से बचेंगे, जिसका अर्थ है कि त्योहारों के मौसम में भी टिकटों की कीमतें आसमान छूएंगी नहीं.

11.आने वाले दो से तीन साल में बढ़ेंगी और विमान

आने वाले दो से तीन साल में बढ़ेंगी और विमान
11

कंपनी की योजना 2-3 वर्षों में अपने बेड़े को 0-25 विमानों तक बढ़ाने और 2028-29 तक अंतरराष्ट्रीय मार्गों को शुरू करने की है.

