कानपुर का वो टेम्पो ड्राइवर कौन है जिसने खड़ी की शंख एयरलाइन? पढ़ें यूपी की पहली निजी एयरलाइन की कहानी 

7 . एयरलाइन कंपनी की चाह

7

साल 2021-22 में श्रवण का मन एयरलाइन फील्ड में आने लगा. भारत में हवाई सफर लोगों की जरूरत बन चुकी है लेकिन अब भी मध्यम वर्ग के लिए ये एक महंगा सफर साबित होती है. ऐसे में बड़ी और नामी एयरलाइन कंपनियों के फेयर और मनमाने रेट को देखते हुए श्रवण के मन में ये बात आई कि क्यों न हवाई जहाज को बसों या टेम्पो की तरह परिवहन का एक आम साधन बनाया जाए? उन्होंने यही सोचा और शंख एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत करके शंख एयरलाइंस की नींव रखी.

