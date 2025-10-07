Pakistani Richest Hindu Woman: पाकिस्तान की सबसे अमीर हिंदू महिला कौन है? दुश्मन देश में मुस्लिम नाम से हैं फेमस

टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी
ऋतु सिंह | Oct 07, 2025, 10:38 AM IST
1.पाकिस्तान में लगभग 38 लाख हिंदू रहते हैं
पाकिस्तान में लगभग 38 लाख हिंदू रहते हैं. वहाँ ज़्यादातर हिंदू सामाजिक भेदभाव और आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं. हालाँकि, इन हालातों के बीच भी कुछ नामचीन हस्तियाँ अमीर बनकर उभरी हैं. उन्होंने न सिर्फ़ अपनी धाक जमाई है और एक मुकाम हासिल किया है, बल्कि ऐशो-आराम और शोहरत की ज़िंदगी भी जी है.
2. पाकिस्तान की सबसे अमीर हिंदू महिला
पाकिस्तानी फिल्म उद्योग की ऐसी ही हिंदू महिला हैं जो सबसे रिच मानी जाती हैं. इन्हें परवीन रिज़वी के नाम से भी जाना जाता है. उन्हें पाकिस्तान की सबसे अमीर हिंदू महिला माना जाता है.
3.कराची में जन्मी हैं ये हिंदू महिला
परवीन रिज़वी का जन्म 14 जून 1958 को कराची में हुआ था. उनका असली नाम संगीता है, लेकिन वह फिल्म इंडस्ट्री में परवीन रिज़वी के नाम से मशहूर हैं. पाकिस्तानी फिल्म अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और टेलीविजन धारावाहिकों की निर्देशक हैं.
4.संगीता यानी परवीन रिज़वी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्रीज से हैं
संगीता यानी परवीन 1969 में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू करने वाली संगीता, पाकिस्तान की सबसे अमीर हिंदू महिला हैं और उन्हें फिल्म व टीवी उद्योग में उनके योगदान के लिए पाकिस्तानी सरकार से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवॉर्ड भी मिल चुका है.
5.संगीता का फ़िल्मी करियर
संगीता का फ़िल्मी करियर 45 साल से ज़्यादा लंबा रहा. उन्होंने एक अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता के रूप में 120 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया है. 1976 में उन्होंने "सोसाइटी गर्ल" फ़िल्म का निर्देशन किया, जो सुपरहिट रही. उनकी सबसे प्रसिद्ध फ़िल्मों में "निकाह", "मुट्ठी भर चावल", "ये अमन" और "नाम मेरा बदनाम" शामिल हैं. 2022 में, पाकिस्तान सरकार ने उन्हें फ़िल्म और टेलीविज़न उद्योग में उनके योगदान के लिए "प्राइड ऑफ़ परफॉर्मेंस" पुरस्कार से सम्मानित किया.
6.संगीता की पारिवारिक पृष्ठभूमि
संगीता का पारिवारिक पृष्ठभूमि भी फ़िल्मी दुनिया से जुड़ा है. उनकी माँ मेहताब रिज़वी, शो बिज़नेस में सक्रिय थीं. उनकी बहन नसरीन रिज़वी, जिन्हें फ़िल्मों में कविता के नाम से जाना जाता था, एक प्रसिद्ध पाकिस्तानी अभिनेत्री थीं. संगीता ब्रिटिश-अमेरिकी बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान की मौसी भी थीं, जिनका 2013 में मुंबई में निधन हो गया था. अपने लंबे और सफल करियर के दौरान, संगीता ने न केवल प्रसिद्धि और पहचान हासिल की, बल्कि उन्हें पाकिस्तान की सबसे अमीर हिंदू महिला के रूप में भी जाना जाता है. उनकी संपत्ति, शानदार जीवनशैली और सामाजिक प्रभाव ने उन्हें पाकिस्तान के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बना दिया है
7. परवीन रिज़वी की कमाई कितनी है
परवीन रिज़वी उर्फ संगीता की सालाना कमाई ₹39 करोड़ है.