Pakistani Richest Hindu Woman: पाकिस्तान की सबसे अमीर हिंदू महिला कौन है? दुश्मन देश में मुस्लिम नाम से हैं फेमस

6 . संगीता की पारिवारिक पृष्ठभूमि

6

संगीता का पारिवारिक पृष्ठभूमि भी फ़िल्मी दुनिया से जुड़ा है. उनकी माँ मेहताब रिज़वी, शो बिज़नेस में सक्रिय थीं. उनकी बहन नसरीन रिज़वी, जिन्हें फ़िल्मों में कविता के नाम से जाना जाता था, एक प्रसिद्ध पाकिस्तानी अभिनेत्री थीं. संगीता ब्रिटिश-अमेरिकी बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान की मौसी भी थीं, जिनका 2013 में मुंबई में निधन हो गया था. अपने लंबे और सफल करियर के दौरान, संगीता ने न केवल प्रसिद्धि और पहचान हासिल की, बल्कि उन्हें पाकिस्तान की सबसे अमीर हिंदू महिला के रूप में भी जाना जाता है. उनकी संपत्ति, शानदार जीवनशैली और सामाजिक प्रभाव ने उन्हें पाकिस्तान के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बना दिया है