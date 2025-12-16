कौन है दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी? डॉल की तरह दिखने वाले इस यंगमैन के सड़क पर निकलते ही ट्रैफिक हो जाता है जाम  

6 . किम ताएह्युंग को दुनिया के सबसे आकर्षक पुरुषों की सूची में नंबर 1 स्थान मिला है

कई अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं और सर्वेक्षणों में किम ताएह्युंग को दुनिया के सबसे आकर्षक पुरुषों की सूची में नंबर 1 स्थान दिया गया है. लोग कहते हैं कि वे किसी पेंटिंग या गुड़िया की तरह दिखते हैं. उनकी मौजूदगी में एक अलग ही आकर्षण है, जो हर किसी को उनकी ओर खींच लाता है. आज किम ताएह्युंग सिर्फ बीटीएस के वी ही नहीं हैं, बल्कि खूबसूरती, प्रतिभा और लोकप्रियता का एक बेजोड़ संगम बन चुके हैं. यही कारण है कि न सिर्फ दुनिया भर की लड़कियां बल्कि लाखों लोग उनके दीवाने हैं और उनकी दीवानगी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है.