कौन है दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी? डॉल की तरह दिखने वाले इस यंगमैन के सड़क पर निकलते ही ट्रैफिक हो जाता है जाम  

ऋतु सिंह | Dec 16, 2025, 10:40 AM IST
1.कौन हैं किम ताएह्युंग, यानी V
जब भी दुनिया में किसी के हैंडसम होने की बात होती है, तो सबसे पहले किम ताएह्युंग, यानी वी का नाम लिया जाता है. अपनी मनमोहक मुस्कान, गहरी आंखों और शाही व्यक्तित्व के कारण वे करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं. उनके प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं और उनकी हर झलक सोशल मीडिया पर साझा की जाती है. यही कारण है कि आज उन्हें दुनिया का सबसे हैंडसम पुरुष कहा जाता है.
2.ये सिर्फ एक के-पॉप स्टार ही नहीं
किम ताएह्युंग, जिन्हें पूरी दुनिया वी के नाम से जानती है, सिर्फ एक के-पॉप स्टार ही नहीं, बल्कि आज एक वैश्विक सनसनी हैं. उन्हें अक्सर दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष कहा जाता है. उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी वे सड़क पर निकलते हैं, तो सड़क पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है. प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते हैं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाती हैं और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, बल्कि हर उम्र के लोग उनके दीवाने हैं.
3. किम ताएह्युंग दक्षिण कोरियाई बॉय बैंड बीटीएस के मेंबर हैं
किम ताएह्युंग मशहूर दक्षिण कोरियाई बॉय बैंड बीटीएस के सदस्य हैं. बीटीएस ने दुनिया भर में कोरियाई संगीत को एक नई पहचान दी है और इसमें वी की भूमिका महत्वपूर्ण है. उनकी आंखें, तीक्ष्ण जबड़ा, चिकनी त्वचा और एक विशिष्ट शाही आभा उन्हें बाकी सितारों से बिल्कुल अलग बनाती है. यही कारण है कि फैशन और स्टाइल की दुनिया में उनका नाम सबसे ऊपर है. गुच्ची, सेलीन और लुई विटन जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों ने उन्हें अपना वैश्विक राजदूत बनाया है. किम ताएह्युंग जो भी लुक अपनाते हैं, वह तुरंत ट्रेंड बन जाता है.
4.किम ताएह्युंग की आवाज़ भी है खूबसूरत
किम ताएह्युंग न सिर्फ दिखने में अच्छे हैं, बल्कि उनकी आवाज़ भी उतनी ही खास है. उनकी आवाज़ गहरी, भावपूर्ण और दिल को छू लेने वाली है. सिंगुलैरिटी, स्टिग्मा और स्वीट नाइट जैसे गानों में उनकी गायकी ने प्रशंसकों को भावुक कर दिया है. इसके अलावा, उन्होंने कोरियाई ड्रामा हयारंग में अभिनय करके यह साबित कर दिया है कि वे सिर्फ एक गायक ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन अभिनेता भी हैं. उनकी बहुमुखी प्रतिभा उन्हें दूसरों से अलग बनाती है.
5.किम ताएह्युंग के प्रशंसक पूरी दुनिया में हैं
किम ताएह्युंग के प्रशंसक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी पोस्ट को मिनटों में लाखों लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं. प्रशंसक उन्हें न केवल उनकी खूबसूरती के लिए, बल्कि उनके भोले-भाले, मजाकिया और मिलनसार स्वभाव के लिए भी पसंद करते हैं. वह हमेशा अपने प्रशंसकों के साथ छोटी-बड़ी बातें साझा करते हैं, जिससे लोग उनसे और भी गहराई से जुड़ पाते हैं. यही कारण है कि प्रशंसक उन्हें सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि अपनी भावनाएं मानते हैं.
6.किम ताएह्युंग को दुनिया के सबसे आकर्षक पुरुषों की सूची में नंबर 1 स्थान मिला है
कई अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं और सर्वेक्षणों में किम ताएह्युंग को दुनिया के सबसे आकर्षक पुरुषों की सूची में नंबर 1 स्थान दिया गया है. लोग कहते हैं कि वे किसी पेंटिंग या गुड़िया की तरह दिखते हैं. उनकी मौजूदगी में एक अलग ही आकर्षण है, जो हर किसी को उनकी ओर खींच लाता है. आज किम ताएह्युंग सिर्फ बीटीएस के वी ही नहीं हैं, बल्कि खूबसूरती, प्रतिभा और लोकप्रियता का एक बेजोड़ संगम बन चुके हैं. यही कारण है कि न सिर्फ दुनिया भर की लड़कियां बल्कि लाखों लोग उनके दीवाने हैं और उनकी दीवानगी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है.
