कौन हैं मिसाइल लेडी ऑफ इंडिया? जिनके नेतृत्व में बनीं लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Mar 14, 2026, 08:16 AM IST
1.भारत की रणनीतिक शक्ति के पीछे एक महिला वैज्ञानिक
भारत के मिसाइल कार्यक्रम की चर्चा होती है तो अक्सर A. P. J. Abdul Kalam का नाम सामने आता है. लेकिन इसी क्षेत्र में एक और नाम है जिसने वर्षों की मेहनत से अपनी अलग पहचान बनाई है Tessy Thomas. जी हां टेसी थॉमस को “मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया” कहा जाता है. लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास में उनकी भूमिका ने उन्हें भारत के रक्षा अनुसंधान क्षेत्र की प्रमुख वैज्ञानिकों में शामिल किया है.उनकी कहानी केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों की नहीं है, बल्कि यह उस यात्रा की कहानी भी है जिसमें जिज्ञासा, अनुशासन और दृढ़ संकल्प ने एक साधारण शुरुआत को असाधारण उपलब्धि में बदल दिया.
2.बचपन से ही अंतरिक्ष और रॉकेट में रुचि
टेसी थॉमस का जन्म 1963 में Alappuzha में हुआ था. उनका बचपन केरल के तटीय माहौल में बीता, जहां प्रकृति और समुद्र उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा थे.बाद में परिवार Thiruvananthapuram में रहने लगा, जो भारत के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों में से एक के करीब है. यहीं स्थित Thumba Equatorial Rocket Launching Station से होने वाले रॉकेट प्रक्षेपण ने उनके मन में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति गहरी रुचि पैदा की.
3.सीमित संसाधनों के बीच शिक्षा का सफर
टेसी का परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन शिक्षा को लेकर घर में हमेशा गंभीरता रही. उनके पिता एक छोटे व्यवसाय से जुड़े थे और परिवार ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता दी.स्कूल के समय से ही टेसी की रुचि गणित और भौतिकी जैसे विषयों में दिखाई देने लगी थी. यही रुचि आगे चलकर उन्हें इंजीनियरिंग और मिसाइल तकनीक की ओर ले गई.
4.इंजीनियरिंग से मिसाइल तकनीक तक की मंजिल
टेसी ने Government Engineering College Thrissur से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. उस समय इंजीनियरिंग में महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम हुआ करती थी. इसके बाद उन्होंने Defence Institute of Advanced Technology में निर्देशित मिसाइल तकनीक में विशेषज्ञता हासिल की. यहां उन्होंने मिसाइल मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली से जुड़ी तकनीकों पर गहराई से अध्ययन किया.
5.डीआरडीओ में करियर की शुरुआत
साल 1988 में टेसी थॉमस ने Defence Research and Development Organisation यानी DRDO में वैज्ञानिक के रूप में अपना करियर शुरू किया. यहीं पर उन्हें भारत के मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख वैज्ञानिक A. P. J. Abdul Kalam के साथ काम करने का मौका मिला. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस दौर ने उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
6.अग्नि मिसाइल कार्यक्रम में अहम योगदान
DRDO में काम करते हुए टेसी थॉमस धीरे-धीरे भारत की रणनीतिक मिसाइल प्रणाली के विकास में अहम भूमिका निभाने लगीं. उन्होंने विशेष रूप से Agni Missile Series के कई चरणों में योगदान दिया.उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक तब सामने आई जब वे Agni-IV परियोजना की निदेशक बनीं. 2011 में इस मिसाइल के सफल परीक्षण ने भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया और टेसी थॉमस को देश की अग्रणी वैज्ञानिकों में स्थापित कर दिया.
7.परिवार और करियर का संतुलन
व्यस्त वैज्ञानिक जीवन के बावजूद टेसी थॉमस ने अपने परिवार को भी समान महत्व दिया. उनका विवाह नौसेना अधिकारी सरोज कुमार से हुआ है और उनका एक बेटा है. कई साक्षात्कारों में उन्होंने बताया है कि लंबे शोध और प्रोजेक्ट की समयसीमा के दौरान परिवार का सहयोग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा.
8.नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा
एयरोस्पेस और रक्षा अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में लंबे समय तक महिलाओं की भागीदारी सीमित रही है. ऐसे में टेसी थॉमस की उपलब्धियां इस धारणा को चुनौती देती हैं. उनकी यात्रा यह दिखाती है कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अवसर और प्रतिभा लिंग से नहीं, बल्कि मेहनत और ज्ञान से तय होते हैं. आज टेसी थॉमस को भारत की रक्षा तकनीक में योगदान के लिए कई राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, और उनकी कहानी विज्ञान में करियर बनाने की इच्छा रखने वाली नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है. (Photo Credit- Social Media)
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