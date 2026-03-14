कौन हैं मिसाइल लेडी ऑफ इंडिया? जिनके नेतृत्व में बनीं लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें

1 . भारत की रणनीतिक शक्ति के पीछे एक महिला वैज्ञानिक

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भारत के मिसाइल कार्यक्रम की चर्चा होती है तो अक्सर A. P. J. Abdul Kalam का नाम सामने आता है. लेकिन इसी क्षेत्र में एक और नाम है जिसने वर्षों की मेहनत से अपनी अलग पहचान बनाई है Tessy Thomas. जी हां टेसी थॉमस को “मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया” कहा जाता है. लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास में उनकी भूमिका ने उन्हें भारत के रक्षा अनुसंधान क्षेत्र की प्रमुख वैज्ञानिकों में शामिल किया है.उनकी कहानी केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों की नहीं है, बल्कि यह उस यात्रा की कहानी भी है जिसमें जिज्ञासा, अनुशासन और दृढ़ संकल्प ने एक साधारण शुरुआत को असाधारण उपलब्धि में बदल दिया.

