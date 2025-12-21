FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली-एनसीआर में ठंड से मिलेगी राहत, शीतलहर का टला कहर, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

इन राशि वालों को हाथ-पैर और गले में कभी भी नहीं पहनना चाहिए काला धागा

आलिंगन के 20 सेकेंड बूस्टर डोज से बॉडी होगी सुपर चार्ज, गले लगाना सिर्फ प्यार नहीं, दिमाग और दिल की दवा भी है

सर्दियों में जुखाम और बहती नाक से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, बिना दवा मिल जाएगा आराम

इन नदियों का रंग अचानक नारंगी हो गया, क्या ये किसी आपदा का संकेत है? वैज्ञानिकों की चेतावनी चौंकाने वाली

BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, प्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा

लाइफस्टाइल

मछलियों की रानी का राजा कौन है? इस King Fish को पकड़ने में मछुआरों की भी निकलती है जान

मछली जल की रानी है ये तो आपने बहुत सुना होगा लेकिन क्या आपको ये पता है कि मछलियों की रानी है कौन और उसका राजा कौन है? और इन्हें मछलियों का राजा और रानी क्यों चुना गया है. भारत में मछलियों का राजा और रानी किसे कहा जाता है, चलिए जानें.

ऋतु सिंह | Dec 21, 2025, 02:02 PM IST

1.मछलियों की रानी का राजा कौन है?

मछलियों की रानी का राजा कौन है?
1

चाहे कोई भी समुद्र हो, नदी हो या झील, वहाँ हमें आमतौर पर मछली ही दिखाई देती है! मछलियों की हजारों प्रजातियाँ हैं. क्या आप जानते हैं कि मछलियों की रानी का राजा कौन है? और भारत की मछलियों की रानी किस कहते हैं और उसके राजा की खासियत क्या है?

2.भारत में मछलियों की रानी कौन है?

भारत में मछलियों की रानी कौन है?
2

मछलियों की रानी हिलसा मछली (Hilsa / इलिश) को माना जाता है. बंगाल, ओडिशा और असम में हिलसा को मछलियों की रानी माना जाता है. ये अपने विशिष्ट स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है.बंगाली संस्कृति में इसे अत्यंत शुभ और राजसी माना जाता है.
 
 

3.मछलियों की रानी का राजा कौन है?

मछलियों की रानी का राजा कौन है?
3

भारतीय नदियों की मछलियों का राजा विशालकाय महसीर या महाशीर मछली है. तेज बहने वाली नदियों में प्रमुख स्थान रखती है और स्वस्थ मीठे पानी के इको सिस्टम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसे भारत में सबसे पारंपरिक और अत्यधिक सम्मानित नदी मछलियों में से एक माना जाता है.महाशीर हिमालयी नदियों और झीलों में पाई जाने वाली एक मजबूत, 'मछलियों का बाघ' कहा जाता है. महाशीर अपने बड़े आकार, शक्तिशाली जबड़े और सुनहरे रंग इसकी पहचान है.

4.महासीर को भारतीय नदियों का राजा क्यों कहा जाता है ?

महासीर को भारतीय नदियों का राजा क्यों कहा जाता है ?
4

भारतीय नदियों में अपनी अद्वितीय शक्ति और सहनशक्ति के कारण महासीर को नदियों का राजा माना जाता है . यह तेज़ धाराओं के विपरीत तैरने , बाधाओं को पार करने और पथरीले नदी तल में जीवित रहने में सक्षम है , जहां अन्य मछलियां जीवित नहीं रह सकतीं . नदियों में इसकी शक्तिशाली उपस्थिति ने इसे शक्ति और लचीलेपन का प्रतीक बना दिया है .

5.महसीर का वैज्ञानिक नाम और प्रजाति

महसीर का वैज्ञानिक नाम और प्रजाति
5

महसीर नदी तार प्रजाति के वंश से संबंधित है और इसमें भारत भर में पाई जाने वाली कई प्रजातियाँ शामिल हैं . इनमें सबसे प्रसिद्ध तार पुतितोरा है , जिसे स्वर्ण महसीर के नाम से भी जाना जाता है और इसे भारतीय नदियों का असली राजा माना जाता है.  

6.भारत में महासीर का आवास

भारत में महासीर का आवास
6

महासीर मछली स्वच्छ , तेज बहने वाली और ऑक्सीजन से भरपूर नदियों और धाराओं में पाई जाती है . यह आमतौर पर हिमालयी नदियों , पश्चिमी घाट की नदियों और गंगा , ब्रह्मपुत्र , सिंधु , कावेरी , कृष्णा , गोदावरी और नर्मदा जैसी प्रमुख नदी प्रणालियों में पाई जाती है . इसकी उपस्थिति एक स्वस्थ और संतुलित नदी इको सिस्टम का संकेत देती है .
 

7.महसीर मछली का आकार और ताकत

महसीर मछली का आकार और ताकत
7

महसीर भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मीठे पानी की मछलियों में से एक है , जिसकी लंबाई 2 मीटर से अधिक और वजन 50 किलोग्राम या उससे अधिक होता है. इसका मांसल शरीर , शक्तिशाली पूंछ और मजबूत पंख इसे एक असाधारण तैराक बनाते हैं , जो तेज धाराओं का सामना करने और लंबी दूरी तय करने में सक्षम है .
 
 

8.महसीर मीठे पानी का शक्तिशाली लड़ाकू राजा है

महसीर मीठे पानी का शक्तिशाली लड़ाकू राजा है
8

मछली पकड़ते समय महसीर मछली अपनी असाधारण लड़ने की क्षमता के लिए जानी जाती है  जो अक्सर मछुआरों को लंबी दूरी तक घसीटती है. इसकी सहनशक्ति और ताकत इसे मीठे पानी की सबसे कठिन मछलियों में से एक बनाती है , जिसके कारण इसे खेल प्रेमी मछुआरों के बीच वैश्विक सम्मान प्राप्त होता है .

9.स्वच्छ और स्वस्थ नदियों का सूचक

स्वच्छ और स्वस्थ नदियों का सूचक
9

महसीर केवल स्वच्छ , पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त और प्राकृतिक प्रवाह वाले पानी में ही जीवित रह सकती है . नदी में इसकी उपस्थिति कम प्रदूषण स्तर , अच्छी जल गुणवत्ता और स्वस्थ जलीय वातावरण का संकेत देती है .

सर्दियों में जुखाम और बहती नाक से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, बिना दवा मिल जाएगा आराम
इन नदियों का रंग अचानक नारंगी हो गया, क्या ये किसी आपदा का संकेत है? वैज्ञानिकों की चेतावनी चौंकाने वाली
BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, प्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा
मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां
शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...
महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितनी बार करना चाहिए "ॐ नमः शिवाय" का जाप, जानें कैसे मिलती है भगवान की कृपा
101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
