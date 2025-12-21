मछलियों की रानी का राजा कौन है? इस King Fish को पकड़ने में मछुआरों की भी निकलती है जान

3 . मछलियों की रानी का राजा कौन है?

भारतीय नदियों की मछलियों का राजा विशालकाय महसीर या महाशीर मछली है. तेज बहने वाली नदियों में प्रमुख स्थान रखती है और स्वस्थ मीठे पानी के इको सिस्टम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसे भारत में सबसे पारंपरिक और अत्यधिक सम्मानित नदी मछलियों में से एक माना जाता है.महाशीर हिमालयी नदियों और झीलों में पाई जाने वाली एक मजबूत, 'मछलियों का बाघ' कहा जाता है. महाशीर अपने बड़े आकार, शक्तिशाली जबड़े और सुनहरे रंग इसकी पहचान है.