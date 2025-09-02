दुबई की राजकुमारी कौन हैं? जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने पहले पति से तलाक लिया, अब सगाई की Photos Viral हो रही हैं

दिल्ली में कृत्रित तालाबों में किया जाएगा गणेश मूर्ति विसर्जन, सरकार ने यमुना को बचाने के लिए तैयार किये 80 तालाब
ऋतु सिंह | Sep 02, 2025, 07:26 AM IST
1. इंस्टाग्राम पर अपने पहले पति से तलाक और अब सगाई
शाही परिवारों की कहानियों को जानने के लिए लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं और इसी बीच एक और खबर ने लोगों के बीच चर्चा का माहौल बना दिया है. क्योंकि दुबई की राजकुमारी ने इंस्टाग्राम पर अपने पहले पति से तलाक लिया और अब उनकी सगाई की फोटोज वायरल हो रही हैं.
2. मोरक्को-अमेरिकी रैपर से की दुबई की राजकुमारी ने सगाई
दुबई के शाही परिवार की राजकुमारी शेखा महरा बिन मोहम्मद राशिद अल मकतूम ने मशहूर मोरक्को-अमेरिकी रैपर फ्रेंच मोंटाना (उम्र 41) से सगाई कर ली है. मोंटाना ने इसकी आधिकारिक घोषणा की और उनके प्रतिनिधि ने भी इस रिश्ते की पुष्टि की.
3.फैशन वीक के दौरान किया गया प्रस्ताव
दोनों की सगाई जून में पेरिस में स्प्रिंग/समर 2025 फैशन शो के दौरान हुई थी, जहां मोंटाना प्रसिद्ध ब्रांड पैराडिस के लिए रैंप पर चल रही थीं.
4.राजकुमारी माहरा कौन है?
31 वर्षीय माहरा का असली नाम क्रिस्टीना था. बाद में संयुक्त अरब अमीरात जाने के बाद उन्होंने एक अरबी नाम अपना लिया. वह शाही अल मकतूम परिवार की सबसे प्रतिष्ठित सदस्यों में से एक हैं. माहरा को फ़ैशन और घुड़सवारी का शौक है और वह सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहती हैं.
5.पिछली शादी और तलाक
माहरा ने अप्रैल 2023 में अमीराती व्यवसायी शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मकतूम से शादी की. उनकी बेटी का जन्म मई 2024 में हुआ. लेकिन दो महीने बाद ही, जुलाई 2024 में, माहरा ने इस्लामी ट्रिपल तलाक प्रथा का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर अपने पति को तलाक दे दिया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "मैं तुम्हें तलाक देती हूँ... अपना ख्याल रखना." हैरानी की बात यह है कि उनके तलाक की खबर इंस्टाग्राम पर थी, लेकिन अब यह पोस्ट डिलीट कर दी गई है.
6.एक उद्यमी के रूप में एक नई यात्रा
लंदन से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में स्नातक होने के बाद, माहरा ने अपनी खुद की परफ्यूम लाइन, माहरा एम1, लॉन्च की. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जानबूझकर अपनी एक परफ्यूम को "तलाक" नाम से लॉन्च किया.
7.फ्रेंच मोंटाना कौन हैं?
फ्रेंच मोंटाना एक मोरक्को-अमेरिकी रैपर हैं जो अपने हिट गानों अनफॉरगेटेबल और नो स्टाइलिस्ट के लिए जाने जाते हैं. अक्टूबर 2024 से उनका नाम महरा से जोड़ा जा रहा है.
8.पेरिस, दुबई और मोरक्को में कई बार दिखे थे साथ
दोनों को पेरिस, दुबई और मोरक्को में कई बार साथ देखा गया है. पेरिस फैशन वीक के दौरान दोनों को एक-दूसरे का हाथ थामे देखे जाने के बाद उनके रिश्ते की अफवाहें और तेज़ हो गईं.
