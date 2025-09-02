दुबई की राजकुमारी कौन हैं? जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने पहले पति से तलाक लिया, अब सगाई की Photos Viral हो रही हैं

5 . पिछली शादी और तलाक

5

माहरा ने अप्रैल 2023 में अमीराती व्यवसायी शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मकतूम से शादी की. उनकी बेटी का जन्म मई 2024 में हुआ. लेकिन दो महीने बाद ही, जुलाई 2024 में, माहरा ने इस्लामी ट्रिपल तलाक प्रथा का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर अपने पति को तलाक दे दिया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "मैं तुम्हें तलाक देती हूँ... अपना ख्याल रखना." हैरानी की बात यह है कि उनके तलाक की खबर इंस्टाग्राम पर थी, लेकिन अब यह पोस्ट डिलीट कर दी गई है.

