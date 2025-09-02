Twitter
दिल्ली में कृत्रित तालाबों में किया जाएगा गणेश मूर्ति विसर्जन, सरकार ने यमुना को बचाने के लिए तैयार किये 80 तालाब

क्या E20 पेट्रोल से सच में कारों के इंजन खराब और माइलेज होता है कम? जाने लें 20% इथेनॉल पेट्रोल के फायदे और नुकसान?

दुबई की राजकुमारी कौन हैं? जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने पहले पति से तलाक लिया, अब सगाई की Photos Viral हो रही हैं

Parivartini Ekadashi: आज या कल किस दिन रखा जाएगा परिवर्तिनी एकादशी का व्रत? जान लें पूजा का सटीक शुभ मुहूर्त 

दिल्ली के द्वारका में आज और कल यातायात प्रतिबंध लागू, टाइम और रूट यहां समझ लें

बारिश से दिल्ली-एनसीआर को राहत नहीं, यूपी, हिमाचल और एमपी में रेड अलर्ट जारी

तनाव की मार झेल रहा है शरीर? ये 5 लक्षण देते हैं संकेत

Test की एक पारी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट से बैटिंग करने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी का 300 पार

पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के बाद ट्रंप ने शेयर किया पोस्ट, भारत पर टैरिफ को लेकर दिया बड़ा बयान

15000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया लाखों का साम्राज्य; आप भी चुरा सकते हैं आइडिया

दुबई की राजकुमारी कौन हैं? जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने पहले पति से तलाक लिया, अब सगाई की Photos Viral हो रही हैं

दुबई की प्रिंसेस की सगाई जून में पेरिस में स्प्रिंग/समर 2025 फैशन शो के दौरान हुई थी, जहां मोंटाना प्रसिद्ध ब्रांड पैराडिस के लिए रैंप पर चल रही थीं. अब पति को इंस्टा पर तलाक देकर अब एक बार फिर वह चर्चा में हैं.

ऋतु सिंह | Sep 02, 2025, 07:26 AM IST

1. इंस्टाग्राम पर अपने पहले पति से तलाक और अब सगाई

इंस्टाग्राम पर अपने पहले पति से तलाक और अब सगाई
1

शाही परिवारों की कहानियों को जानने के लिए लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं और इसी बीच एक और खबर ने लोगों के बीच चर्चा का माहौल बना दिया है. क्योंकि दुबई की राजकुमारी ने इंस्टाग्राम पर अपने पहले पति से तलाक लिया और अब उनकी सगाई की फोटोज वायरल हो रही हैं.

2. मोरक्को-अमेरिकी रैपर से की दुबई की राजकुमारी ने सगाई

मोरक्को-अमेरिकी रैपर से की दुबई की राजकुमारी ने सगाई
2

दुबई के शाही परिवार की राजकुमारी शेखा महरा बिन मोहम्मद राशिद अल मकतूम ने मशहूर मोरक्को-अमेरिकी रैपर फ्रेंच मोंटाना (उम्र 41) से सगाई कर ली है. मोंटाना ने इसकी आधिकारिक घोषणा की और उनके प्रतिनिधि ने भी इस रिश्ते की पुष्टि की.
 

3.फैशन वीक के दौरान किया गया प्रस्ताव

फैशन वीक के दौरान किया गया प्रस्ताव
3

दोनों की सगाई जून में पेरिस में स्प्रिंग/समर 2025 फैशन शो के दौरान हुई थी, जहां मोंटाना प्रसिद्ध ब्रांड पैराडिस के लिए रैंप पर चल रही थीं.
 

4.राजकुमारी माहरा कौन है?

राजकुमारी माहरा कौन है?
4

31 वर्षीय माहरा का असली नाम क्रिस्टीना था. बाद में संयुक्त अरब अमीरात जाने के बाद उन्होंने एक अरबी नाम अपना लिया. वह शाही अल मकतूम परिवार की सबसे प्रतिष्ठित सदस्यों में से एक हैं. माहरा को फ़ैशन और घुड़सवारी का शौक है और वह सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहती हैं.
 

5.पिछली शादी और तलाक

पिछली शादी और तलाक
5

माहरा ने अप्रैल 2023 में अमीराती व्यवसायी शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मकतूम से शादी की. उनकी बेटी का जन्म मई 2024 में हुआ. लेकिन दो महीने बाद ही, जुलाई 2024 में, माहरा ने इस्लामी ट्रिपल तलाक प्रथा का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर अपने पति को तलाक दे दिया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "मैं तुम्हें तलाक देती हूँ... अपना ख्याल रखना." हैरानी की बात यह है कि उनके तलाक की खबर इंस्टाग्राम पर थी, लेकिन अब यह पोस्ट डिलीट कर दी गई है.
 

6.एक उद्यमी के रूप में एक नई यात्रा

एक उद्यमी के रूप में एक नई यात्रा
6

लंदन से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में स्नातक होने के बाद, माहरा ने अपनी खुद की परफ्यूम लाइन, माहरा एम1, लॉन्च की. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जानबूझकर अपनी एक परफ्यूम को "तलाक" नाम से लॉन्च किया.
 

7.फ्रेंच मोंटाना कौन हैं?

फ्रेंच मोंटाना कौन हैं?
7

फ्रेंच मोंटाना एक मोरक्को-अमेरिकी रैपर हैं जो अपने हिट गानों अनफॉरगेटेबल और नो स्टाइलिस्ट के लिए जाने जाते हैं. अक्टूबर 2024 से उनका नाम महरा से जोड़ा जा रहा है.
 

8.पेरिस, दुबई और मोरक्को में कई बार दिखे थे साथ

पेरिस, दुबई और मोरक्को में कई बार दिखे थे साथ
8

दोनों को पेरिस, दुबई और मोरक्को में कई बार साथ देखा गया है. पेरिस फैशन वीक के दौरान दोनों को एक-दूसरे का हाथ थामे देखे जाने के बाद उनके रिश्ते की अफवाहें और तेज़ हो गईं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

