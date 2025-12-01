FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत | संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत | संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी | संसद के शीतकालीन सत्र में कई नए बिल पेश होंगे | संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा | दिल्ली ब्लास्ट को लेकर NIA की रेड, NIA की 2 टीमें लखनऊ में शाहीन के घर पहुंची | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे, कहा- शीतकालीन सत्र उर्जा भरने का काम करेगा, विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकले, संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए | सदन में गुस्सा नहीं, सार्थक चर्चा हो-PM | विपक्ष अपनी रणनीति में सुधार करे- PM | ड्रामा करने के लिए देश में बहुत जगह-PM | संसद में नारे नहीं, नीति पर बल दें-PM मोदी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
World AIDS Day 2025: कितने समय के बाद AIDS में बदल जाता है HIV? इससे शरीर में क्या होते हैं बदलाव?

World AIDS Day 2025: कितने समय के बाद AIDS में बदल जाता है HIV? इससे शरीर में क्या होते हैं बदलाव?

क्या आप जानते हैं कि खाने के बाद लेटने की जगह 20 मिनट वॉक से कौन से 5 फायदे मिलते हैं?

क्या आप जानते हैं कि खाने के बाद लेटने की जगह 20 मिनट वॉक से कौन से 5 फायदे मिलते हैं?

6 डायरेक्टर, 26 स्टार्स और करोड़ों की लागत से बनी ये फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर हुई बड़ी डिजास्टर, जानिए क्या थी कहानी

6 डायरेक्टर, 26 स्टार्स और करोड़ों की लागत से बनी ये फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर हुई बड़ी डिजास्टर, जानिए क्या थी कहानी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण

Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण

कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान

कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान

उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?

उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?

HomePhotos

लाइफस्टाइल

कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान

क्या आपको पता है बॉलीवुड की एक ऐसी सिंगर हो जो लोगों की जान बचाने के लिए ही गाती है और यही कारण है उन्हें जीवनदाता और बच्चों की जान बचाने वाली कहा जाता है. चलिए जानें कौन ये इंसान के रूप में भगवान कही जाने वाली गायिका?

ऋतु सिंह | Dec 01, 2025, 10:06 AM IST

1.सिंगर का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है

सिंगर का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है
1

बॉलीवुड की इस सिंगर की मधुर आवाज न सिर्फ दिल जीत लेती है बल्कि दिल की धड़कनें भी तेज़ कर देती है. इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है.
 

Advertisement

2.गायिका ने 3,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है

गायिका ने 3,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है
2

हम सभी मनोरंजन के लिए गाने सुनते हैं और कुछ सिंगर का प्रोफेशन ही सिंगिंग होता है लेकिन क्या आपको पता है एक सिंगर ऐसी हैं बॉलीवुड की जो लोगों की जान बचाने के लिए ही गाती हैं और उनकी आवाज में भी वो जादू हो कि उसे सुनकर आपके अंदर का स्ट्रेस, डिप्रेशन और यहां तक की उदासी दूर हो सकती है. इस गायिका जिसकी आवाज़ में इतना जादू है कि उसकी गायकी ने 3,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है.
 

3.अपनी कमाई कर देती हैं इन्हें दान

अपनी कमाई कर देती हैं इन्हें दान
3

यह गायिका स्टेज शो से मिलने वाली रकम को दान करती हैं और ये पैसे पैसे उन गरीब बच्चों के माता-पिता को मिलते हैं जिनके बच्चों को हार्ट सर्जरी की जरूरत होती है और वो इसका खर्च वहन नहीं कर सकते. अब तक, इस गायन कार्यक्रम से जुटाई गई राशि से 3800 बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा हो चुकी है.
 

4.पैसे के लिए कॉन्सर्ट में तीन घंटे गाती हैं

पैसे के लिए कॉन्सर्ट में तीन घंटे गाती हैं
4

गायिका कहती हैं, "जब मेरे पास कोई फ़िल्मी प्रोजेक्ट नहीं होता, तो मैं बच्चों के लिए धन जुटाने के लिए कॉन्सर्ट में तीन घंटे गाती हूँ. एक कॉन्सर्ट में मैं 13-14 सर्जरी के लिए धन जुटा लेती हूँ. अगर स्टेज शो से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं होती, तो वह अपनी बचत का भी इस्तेमाल करती हैं." 2013 में, उन्होंने सिर्फ़ एक साल में 2.5 करोड़ रुपये जुटाए और 572 बच्चों की सर्जरी की.
 

TRENDING NOW

5.कब और क्यों लिया ऐसा फैसला

कब और क्यों लिया ऐसा फैसला
5

बचपन में ट्रेन में गरीब बच्चों को देखकर उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला किया. उन्होंने सात साल की उम्र में यह पहल शुरू की थी और अब वह कहती हैं कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है. उन्होंने कहा, "अभी भी 413 बच्चे मेरी प्रतीक्षा सूची में हैं. यह मेरी ज़िम्मेदारी है, जिसे मैं जीवन भर निभाऊँगी."
 

6. गायिका पलक मुछाल कौन हैं?

गायिका पलक मुछाल कौन हैं?
6

इंदौर की इस गायिका का अपना पलक पलाश चैरिटेबल फ़ाउंडेशन है. "मेरी आशिकी", "कौन तुझे", "प्रेम रतन धन पायो" जैसे सुपरहिट गानों से होने वाली कमाई का एक हिस्सा इसी फ़ाउंडेशन को जाता है.

7.इनके लिए भी करती रहती हैं दान

इनके लिए भी करती रहती हैं दान
7

उन्होंने 1999 में कारगिल शहीदों के परिवारों के लिए धन जुटाया था और 2001 में गुजरात भूकंप पीड़ितों को 10 लाख रुपये दिए थे. 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण
Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण
कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान
कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान
उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?
उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?
Blood Type Diseases: खून में छिपा है आपके बीमार होने का खतरा, जानें किस ब्लड ग्रुप को सबसे ज्यादा खतरा? 
खून में छिपा है आपके बीमार होने का खतरा, जानें किस ब्लड ग्रुप को सबसे ज्यादा खतरा?
एक महीने से चल रही इस मंदिर में दान की गिनाई लेकिन पैसा खत्म ही नहीं हो रहा, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा मिले
एक महीने से चल रही इस मंदिर में दान की गिनाई लेकिन पैसा खत्म ही नहीं हो रहा, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा मिले
MORE
Advertisement
धर्म
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान
हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान
Ramayana: दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
MORE
Advertisement