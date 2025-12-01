कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत | संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत | संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी | संसद के शीतकालीन सत्र में कई नए बिल पेश होंगे | संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा | दिल्ली ब्लास्ट को लेकर NIA की रेड, NIA की 2 टीमें लखनऊ में शाहीन के घर पहुंची | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे, कहा- शीतकालीन सत्र उर्जा भरने का काम करेगा, विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकले, संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए | सदन में गुस्सा नहीं, सार्थक चर्चा हो-PM | विपक्ष अपनी रणनीति में सुधार करे- PM | ड्रामा करने के लिए देश में बहुत जगह-PM | संसद में नारे नहीं, नीति पर बल दें-PM मोदी
ऋतु सिंह | Dec 01, 2025, 10:06 AM IST
1.सिंगर का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है
बॉलीवुड की इस सिंगर की मधुर आवाज न सिर्फ दिल जीत लेती है बल्कि दिल की धड़कनें भी तेज़ कर देती है. इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है.
2.गायिका ने 3,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है
हम सभी मनोरंजन के लिए गाने सुनते हैं और कुछ सिंगर का प्रोफेशन ही सिंगिंग होता है लेकिन क्या आपको पता है एक सिंगर ऐसी हैं बॉलीवुड की जो लोगों की जान बचाने के लिए ही गाती हैं और उनकी आवाज में भी वो जादू हो कि उसे सुनकर आपके अंदर का स्ट्रेस, डिप्रेशन और यहां तक की उदासी दूर हो सकती है. इस गायिका जिसकी आवाज़ में इतना जादू है कि उसकी गायकी ने 3,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है.
3.अपनी कमाई कर देती हैं इन्हें दान
यह गायिका स्टेज शो से मिलने वाली रकम को दान करती हैं और ये पैसे पैसे उन गरीब बच्चों के माता-पिता को मिलते हैं जिनके बच्चों को हार्ट सर्जरी की जरूरत होती है और वो इसका खर्च वहन नहीं कर सकते. अब तक, इस गायन कार्यक्रम से जुटाई गई राशि से 3800 बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा हो चुकी है.
4.पैसे के लिए कॉन्सर्ट में तीन घंटे गाती हैं
गायिका कहती हैं, "जब मेरे पास कोई फ़िल्मी प्रोजेक्ट नहीं होता, तो मैं बच्चों के लिए धन जुटाने के लिए कॉन्सर्ट में तीन घंटे गाती हूँ. एक कॉन्सर्ट में मैं 13-14 सर्जरी के लिए धन जुटा लेती हूँ. अगर स्टेज शो से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं होती, तो वह अपनी बचत का भी इस्तेमाल करती हैं." 2013 में, उन्होंने सिर्फ़ एक साल में 2.5 करोड़ रुपये जुटाए और 572 बच्चों की सर्जरी की.
5.कब और क्यों लिया ऐसा फैसला
बचपन में ट्रेन में गरीब बच्चों को देखकर उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला किया. उन्होंने सात साल की उम्र में यह पहल शुरू की थी और अब वह कहती हैं कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है. उन्होंने कहा, "अभी भी 413 बच्चे मेरी प्रतीक्षा सूची में हैं. यह मेरी ज़िम्मेदारी है, जिसे मैं जीवन भर निभाऊँगी."
6. गायिका पलक मुछाल कौन हैं?
इंदौर की इस गायिका का अपना पलक पलाश चैरिटेबल फ़ाउंडेशन है. "मेरी आशिकी", "कौन तुझे", "प्रेम रतन धन पायो" जैसे सुपरहिट गानों से होने वाली कमाई का एक हिस्सा इसी फ़ाउंडेशन को जाता है.