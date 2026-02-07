Gen Z और Millennials में कौन है ज्यादा बुद्धिमान? दोनों में किसका है IQ लेवल बेस्ट, यहां पढ़ें 

'ये फ्रेमवर्क हमारी बढ़ती साझेदारी को दिखाता है', इससे 'मेक इन इंडिया' को मजबूती मिलेगी, युवाओं के लिए रोजगार पैदा होंगे- PM, 'भारत-US इनोवेशन बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध', महिलाओं, युवाओं के लिए रोजगार पैदा होंगे, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर PM का पोस्ट | भारत-अमेरिका के लिए बहुत अच्छी खबर- PM, अंतरिम ट्रेड डील पर PM मोदी का पोस्ट, अंतरिम ट्रेड डील के ढांचे पर सहमति-PM, 'दोनों देशों ने डील के ढांचे पर सहमति जताई', दोनों देश डील के फ्रेम वर्क पर सहमत-PM | पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का मामला, ओलंपियन सुशील कुमार की जमानत अर्जी खारिज, दिल्ली- रोहिणी कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Feb 07, 2026, 06:30 AM IST
1.Gen Z बनाम Millennials
क्या Gen Z अपने पेरेंट्स से बौद्धिक स्तर में ज्यादा तेज है या फिर Millennials से उनका आईक्यू लेवल कम है. अक्सर इसको लेकर लोग सवाल करते हैं. खासकर Gen Z खुद को हमेशा अपनी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा बुद्धिमान, तेज और बेटर आईक्यू वाला मानती है. वैसे ये अब तक का यही ट्रेंड भी रहा है कि हर नई पीढ़ी का औसत आईक्यू पिछली पीढ़ी से बेहतर होता है. तो क्या सच में Gen Z भी इस ट्रेंड के हिसाब से चल रही है. कुछ शोध और विश्लेषणों में जो दावा कर रहे हैं वह बहुत ही चौंकान वाला है.
2.Gen Z में Flynn Effect उल्टा दिख रहा
यह सवाल अब सिर्फ सोशल मीडिया बहस का हिस्सा नहीं है, बल्कि वैश्विक शोध और डेटा का विषय बन चुका है. हाल के अध्ययनों ने एक चौंकाने वाली स्टडी सामने आई और पता चला कि दशकों से चला आ रहा Flynn Effect अब उलटता दिख रहा है. लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि Gen Z वाकई अपने माता-पिता से कम बुद्धिमान है?
3.Flynn Effect क्या होता है?
फ्लिन प्रभाव (Flynn Effect) वह सिद्धांत है जिसके अनुसार ये पता चलता है की हर नई पीढ़ी का औसत IQ स्तर पिछली पीढ़ी से बेहतर होता जाता है. बेहतर शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, और बौद्धिक वातावरण और टेक्नलॉजी के कारण ऐसा होता आया है.
4.Flynn Effect क्या बता रहा है?
Flynn Effect के अनुसार हर नई पीढ़ी का औसत IQ पिछली पीढ़ी से बेहतर होता रहा है. बेहतर शिक्षा, पोषण और सामाजिक वातावरण को इसकी वजह माना गया. लेकिन हालिया डेटा बताता है कि कुछ देशों में यह ट्रेंड रुक गया है या गिरावट में बदल रहा है और इसका असर सबसे ज़्यादा Gen Z पर दिखता है.
5.Millennials कौन कहलाते हैं?
Millennials वो माने गए हैं जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच हुआ है. ये जेनरेशन किताबों, संवाद और धैर्य के बेस को बनाते हुए बड़ी हुई है. इस जेन ने इंटरनेट को धीरे-धीरे विकसित होते देखा और इसके लिए गैजेट और टेक बहुत आम नहीं थे.
6.Gen Z कौन कहलाते हैं?
Gen Z वो हैं जिनका जन्म 1997–2012 के बीच हुआ है. ये जेन पूरी तरह डिजिटल माहौल में पली-बढ़ी पीढ़ी. स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और AI उनके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं.
7.शोध क्या कहते हैं IQ को लेकर?
Gen Z और Millennials के बीच का यह अंतर सिर्फ उम्र का नहीं, बल्कि सीखने के तरीके और दिमाग के इस्तेमाल का है. कुछ अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार, Gen Z का औसत IQ स्कोर औपचारिक टेस्टिंग में Millennials से कम पाया गया है.खासकर एकाग्रता, लॉजिकल रीजनिंग,
डीप प्रॉब्लम सॉल्विंग में. हालांकि विशेषज्ञ यह भी साफ कहते हैं कि IQ बुद्धिमत्ता का पूरा पैमाना नहीं है, लेकिन ट्रेंड को नज़रअंदाज़ भी नहीं किया जा सकता.
8.Gen Z के IQ में गिरावट के संभावित कारण
Gen Z के IQ में गिरावट के संभावित कारणों में डिजिटल ओवरलोड को सबसे पहले माना गया है. रील्स, नोटिफिकेशन और मल्टीटास्किंग ने ध्यान अवधि (attention span) को छोटा कर दिया है. वहीं पढ़ने की आदत कम होना जैसे लंबे लेख और किताबों की जगह शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट ने ले ली है, जिससे उनगी गहन सोच कम हो गई है. इसके अलावा नींद और मानसिक तनाव और शिक्षा का बदलता स्वरूप भी इसके लिए जिम्मेदार माना गया है.
9.तो क्या Gen Z कम बुद्धिमान है और इनका असली ताकत क्या है?
तो अब ये सवाल उठता है कि लेकिन क्या Gen Z कम बुद्धिमान है? तो इसका जवाब है नहीं क्योंकि Gen Z की बुद्धिमत्ता पारंपरिक नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्म्ड है. इनकी असली ताकत डिजिटल और टेक्नोलॉजी स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग, तेज़ी से सीखने की क्षमता, सामाजिक और वैश्विक मुद्दों पर जागरूकता और बदलावों के साथ तुरंत अनुकूलन है. जहां Millennials गहराई में मजबूत हैं, वहीं Gen Z स्पीड और इनोवेशन में आगे है.
10.एक अधूरा विश्लेषण
Gen Z बनाम Millennials की तुलना सिर्फ IQ स्कोर तक सीमित करना एक अधूरा विश्लेषण है. Millennials पारंपरिक बौद्धिक ढांचे में मजबूत दिखते हैं, जबकि Gen Z आधुनिक दुनिया के लिए जरूरी नई तरह की इंटेलिजेंस लेकर आई है. सवाल यह नहीं कि कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, सवाल यह है कि बदलती दुनिया में किस तरह की बुद्धिमत्ता ज़्यादा उपयोगी है.
