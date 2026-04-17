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भारत का सबसे अमीर फिल्म निर्माता कौन है? जिसने शाहरुख-करण जौहर को पछाड़कर खड़ा किया 26 हजार करोड़ का साम्राज्य   

बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे देश का सबसे अमीर फिल्म निर्माता एक दक्षिण भारतीय है जिसका बॉलीवुड से कोई संबंध नहीं है. वह कौन है?

ऋतु सिंह | Apr 17, 2026, 09:54 AM IST

1. शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या करण जौहर नहीं...

शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या करण जौहर नहीं...
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देश के सबसे अमीर फिल्मी सितारों की बात करें तो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या करण जौहर जैसे बॉलीवुड सितारों के नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं. कई लोग सोचते हैं कि ये लोग अपनी जीवनशैली, ब्रांड एंडोर्समेंट और लग्जरी कारों की वजह से देश के सबसे अमीर फिल्मी सितारे हैं. लेकिन असल में, बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे देश के सबसे अमीर फिल्म निर्माता एक दक्षिण भारतीय हैं जिनका बॉलीवुड से कोई लेना-देना नहीं है. Photo Credit: AI
 

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2.साउथ का ये बिजनेस माइंड निकला सबसे अमीर फिल्म निर्माता

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ये हैं मशहूर मीडिया टाइकून और सन ग्रुप के प्रमुख कलानिधि मारन. उन्होंने 28 लाख डॉलर यानी 26 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ बॉलीवुड के शीर्ष सितारों को भी पीछे छोड़ दिया है.जहां लोग Shah Rukh Khan या Karan Johar को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे अमीर चेहरा मानते हैं, वहीं असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है.कलानिधि मारन ने एक्टिंग नहीं, बल्कि बिजनेस की समझ से अपना साम्राज्य खड़ा किया. उनकी कंपनी Sun Group आज टीवी, फिल्म, ओटीटी और स्पोर्ट्स तक फैली हुई है. Photo Credit: AI
 

3.छोटी शुरुआत से बना हजारों करोड़ का नेटवर्क

छोटी शुरुआत से बना हजारों करोड़ का नेटवर्क
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मारन ने अपने करियर की शुरुआत एक छोटी पत्रिका से की थी. लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने ‘सन टीवी’ लॉन्च किया. आज यह नेटवर्क देश के सबसे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स में गिना जाता है. टीवी चैनल, डीटीएच, ओटीटी और न्यूज प्लेटफॉर्म मिलाकर यह एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है जो करोड़ों लोगों तक पहुंचता है.  Photo Credit: AI
 

4. फिल्मों से लेकर क्रिकेट तक, हर जगह पकड़

 फिल्मों से लेकर क्रिकेट तक, हर जगह पकड़
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मारन की कंपनी Sun Pictures ने कई बड़ी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है.साउथ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्मों से उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की. साथ ही उन्होंने आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद में निवेश कर खेल जगत में भी एंट्री ली, यानी उनका मॉडल सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं, बल्कि मल्टी-इंडस्ट्री ग्रोथ पर आधारित है.  Photo Credit: AI

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5.असली अंतर यहीं है, स्टार बनाम सिस्टम

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जहां स्टार्स की कमाई फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट पर निर्भर होती है, वहीं मारन का बिजनेस लगातार पैसा बनाने वाली मशीन की तरह काम करता है. यही कारण है कि उनकी संपत्ति लगभग 26 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो कई बड़े फिल्मी नामों से कहीं ज्यादा है. Photo Credit: AI

6.“रीजनल को नेशनल बनाना”

“रीजनल को नेशनल बनाना”
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मारन की सफलता का सबसे बड़ा राज है “रीजनल को नेशनल बनाना”. उन्होंने साउथ इंडिया के कंटेंट को बड़े स्तर पर पहुंचाया और उसे बिजनेस में बदला. आज जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर क्षेत्रीय कंटेंट छा रहा है तो यह साफ दिखता है कि उनका मॉडल समय से आगे था.  Photo Credit: AI
 

7.क्यों यह खबर आपके लिए मायने रखती है?

क्यों यह खबर आपके लिए मायने रखती है?
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अगर आप करियर या बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह कहानी सिर्फ अमीरी की नहीं, सोच की है
यह बताती है कि सही दिशा में किया गया काम और धैर्य आपको भी बड़ी सफलता दिला सकता है. कलानिधि मारन की कहानी यह साबित करती है कि फिल्म इंडस्ट्री में असली ताकत सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, बल्कि उसके पीछे बैठी सोच में होती है और वही सोच उन्हें आज देश का सबसे अमीर फिल्म निर्माता बनाती है.  Photo Credit: AI

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