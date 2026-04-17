भारत का सबसे अमीर फिल्म निर्माता कौन है? जिसने शाहरुख-करण जौहर को पछाड़कर खड़ा किया 26 हजार करोड़ का साम्राज्य   

2 . साउथ का ये बिजनेस माइंड निकला सबसे अमीर फिल्म निर्माता

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ये हैं मशहूर मीडिया टाइकून और सन ग्रुप के प्रमुख कलानिधि मारन. उन्होंने 28 लाख डॉलर यानी 26 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ बॉलीवुड के शीर्ष सितारों को भी पीछे छोड़ दिया है.जहां लोग Shah Rukh Khan या Karan Johar को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे अमीर चेहरा मानते हैं, वहीं असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है.कलानिधि मारन ने एक्टिंग नहीं, बल्कि बिजनेस की समझ से अपना साम्राज्य खड़ा किया. उनकी कंपनी Sun Group आज टीवी, फिल्म, ओटीटी और स्पोर्ट्स तक फैली हुई है. Photo Credit: AI

