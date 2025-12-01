FacebookTwitterYoutubeInstagram
चक्रवात दित्वा के चलते तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश, चेन्नई समेत इन जगहों पर स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद

चक्रवात दित्वा के चलते तमिलनाडु में बारिश के साथ उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड, जानें दिल्ली-एनसीआर का हाल

भारत के इन 10 राज्यों में हैं सबसे ज्यादा एचआईवी-एड्स केस, एनएसीओ की रिपोर्ट देख खुली रह जाएंगी आंखें

भारत का सबसे पहला IIM इंस्टीट्यूट कौन सा है? जानें किस राज्य हुई थी स्थापना

इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती

ये है भारत का इकलौता 3 करोड़ फॉलोअर्स वाला कुकिंग यूट्यूब चैनल, गांव के लड़कों ने ऐसे किया कमाल

लाइफस्टाइल

कौन है वो इंडिया की 'स्लम प्रिंसेस' जो मॉडल और इन्फ्लुएंसर बन दुनिया में छा गई है, जिसकी खूबसूरती के हैं सब दीवाने 

क्या आप उस 17 साल की लड़की को जानते हैं जिसे भारत की स्लम सुंदरी कहा जाता है और अब वह दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि मॉडलिंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में जानी जाती है. उसका ये सफर हॉलीवुड स्टार की वजह से शुरू हुआ था.

ऋतु सिंह | Dec 01, 2025, 07:22 PM IST

1. मुंबई की धारावी की है ये स्लम प्रिंससेज

मुंबई की धारावी की है ये स्लम प्रिंससेज
1

हमने खेल जगत के सितारों और फिल्मी हस्तियों को ब्यूटी ब्रांड्स के लिए मॉडल बनते देखा है. लेकिन एक मशहूर ब्यूटी ब्रांड ने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाली 14 साल की बच्ची को मॉडल बना दिया. मुंबई की धारावी की एक झुग्गी बस्ती कि रहने वाली यह बच्ची अब दुनिया की लोकप्रिय मॉडल, इन्फ्लुएंसर और ब्रांड एंबेसडर तक बन चुकी है. इसे स्लम प्रिंससेज कहा जाता है.

2.फ़ॉरेस्ट एसेंशियल्स ने बनाया है ब्रांड एंबेसडर

फ़ॉरेस्ट एसेंशियल्स ने बनाया है ब्रांड एंबेसडर
2

फ़ॉरेस्ट एसेंशियल्स ने मुंबई के स्लम एरिया धारावी की एक 14 वर्षीय लड़की (अब उम्र करीब 17 साल हो चुकी है) को अपने लक्ज़री ब्रांड, द वूमन्स कलेक्शन के लिए ब्रांड एंबेसडर बनाया है. इस विज्ञापन में लड़की को एक स्लम डॉग मॉडल के रूप में लिया गया है.
 

3.हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट हॉफमैन ने बदल दी जिंदगी

हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट हॉफमैन ने बदल दी जिंदगी
3

हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट हॉफमैन ने 2020 में मलिशा को मुंबई के धारावी में देखा. रॉबर्ट ने मुंबई के धारावी में एक वीडियो शूट करते हुए उन्हें देखा और उनके नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया. उन्होंने एक गो फंड मी पेज भी खोला, जहाँ से उन्होंने अपने भविष्य के लिए दान इकट्ठा किया.
 

4.कौन है ये स्लम राजकुमारी मालिश खारवा

कौन है ये स्लम राजकुमारी मालिश खारवा
4

स्लम एरिया में रहने वाली और मॉडल बनी इस लड़की का पूरा नाम मालिश खारवा है. 14 साल की इस लड़की के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2,25,000 से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं. यह लड़की अक्सर अपने पोस्ट पर हैशटैग #princessfromtheslum का इस्तेमाल करती है. लोकप्रियता हासिल करने के बाद, उसने मॉडलिंग के क्षेत्र में भी कदम रखा.
 

5.मलिशा की आंखें खुशी से नम हो गई थीं

मलिशा की आंखें खुशी से नम हो गई थीं
5

मलिशा खारवा को फ़ॉरेस्ट एसेंशियल्स के नए अभियान, 'द युवती सिलेक्शन' का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है. अप्रैल में, ब्रांड ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था. वीडियो में, मलिशा की आंखें खुशी से नम थीं और वह अपने सपने के सच होने पर खुशी से झूमती हुई दिखाई दे रही थी.
 

6.वीडियो कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर धूम मचा दिया था

वीडियो कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर धूम मचा दिया था
6

फ़ॉरेस्ट एसेंशियल्स ने अपने कैप्शन में लिखा था कि मलिशा की कहानी हर किसी के लिए अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा है. यह वीडियो कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर धूम मचाने लगा था.  
 

7. मलिशा की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई

मलिशा की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई
7

कल तक, मलिशा खारवा बांद्रा की एक झुग्गी बस्ती में रहती थीं जहां बिजली नहीं थी. जिस घर में वह रहती थीं, उसमें न दीवारें थीं, न छत, न बाथरूम. वह तिरपाल के नीचे अपना जीवन बिता रही थीं. लेकिन यह सब मलिशा का कल का इतिहास है. मॉडलिंग में कदम रखते ही उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई.

8.'स्लम प्रिंसेस', मलिशा खारवा का क्या कहना है

'स्लम प्रिंसेस', मलिशा खारवा का क्या कहना है
8

एक ऐसी लड़की जो दयनीय स्थिति से जूझ रही है और जिसे जीवन में कोई सहारा नहीं मिल रहा है... हालाँकि बहुत कम उम्र में मॉडल बनकर मशहूर हो चुकीं मलिशा खारवा कहती हैं कि वह मॉडल बनी रहेंगी. हालाँकि, उनका कहना है कि शिक्षा भी उनके लिए ज़रूरी है... वह उसे भी प्राथमिकता देंगी.
 

9. मलिशा खारवा के सपनों को पंख कैसे मिले

मलिशा खारवा के सपनों को पंख कैसे मिले
9

मलिशा के पोटेंशियल से इम्प्रेस होकर, हॉफमैन ने उन्हें एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने में मदद की और उनके मॉडलिंग के सपनों को सपोर्ट करने के लिए एक GoFundMe कैंपेन लॉन्च किया. इस एक्सपीरियंस से उन्हें मॉडलिंग के मौके मिले, जिसमें कॉस्मोपॉलिटन इंडिया, ग्राज़िया, एले और वोग जैसी मैगज़ीन में आर्टिकल शामिल हैं.
 

