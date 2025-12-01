कौन है वो इंडिया की 'स्लम प्रिंसेस' जो मॉडल और इन्फ्लुएंसर बन दुनिया में छा गई है, जिसकी खूबसूरती के हैं सब दीवाने 

1 . मुंबई की धारावी की है ये स्लम प्रिंससेज

हमने खेल जगत के सितारों और फिल्मी हस्तियों को ब्यूटी ब्रांड्स के लिए मॉडल बनते देखा है. लेकिन एक मशहूर ब्यूटी ब्रांड ने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाली 14 साल की बच्ची को मॉडल बना दिया. मुंबई की धारावी की एक झुग्गी बस्ती कि रहने वाली यह बच्ची अब दुनिया की लोकप्रिय मॉडल, इन्फ्लुएंसर और ब्रांड एंबेसडर तक बन चुकी है. इसे स्लम प्रिंससेज कहा जाता है.