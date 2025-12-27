भारत में सबसे ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है-हिंदू या मुसलमान? जानिए सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं

1 . भाजपा नेता नवनीत राणा के बयान ने बहस छेड़ दी है

भाजपा नेता नवनीत राणा ने हाल ही में एक बयान देकर देश में एक नई बहस छेड़ दी है. उन्होंने हिंदुओं से अपील की है कि देश की जनसंख्या में संतुलन बनाए रखने और देश को बचाने के लिए हिंदुओं को तीन से अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय को परोक्ष रूप से निशाना बनाते हुए 'जनसंख्या वृद्धि' के गंभीर आरोप लगाए. इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है, लेकिन आम जनता के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई मुसलमानों की प्रजनन दर में तेजी से वृद्धि हो रही है?

