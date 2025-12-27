FacebookTwitterYoutubeInstagram
CWC बैठक के बाद खरगे का बयान, मनरेगा का नाम बदलने का विरोध करेगी कांग्रेस, 5 जनवरी से देशभर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस

भारत में सबसे ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है-हिंदू या मुसलमान? जानिए सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं

अक्सर आपने कभी मुस्लिम नेताओं को तो कभी हिंदू नेताओं को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील करते सुना होगा, लेकिन हिंदू या मुस्लिम कौन ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है? क्या आपको पता है? चलिए जानें सरकारी आंकड़े क्या बताते हैं.

ऋतु सिंह | Dec 27, 2025, 02:57 PM IST

1. भाजपा नेता नवनीत राणा के बयान ने बहस छेड़ दी है

भाजपा नेता नवनीत राणा के बयान ने बहस छेड़ दी है
1

भाजपा नेता नवनीत राणा ने हाल ही में एक बयान देकर देश में एक नई बहस छेड़ दी है. उन्होंने हिंदुओं से अपील की है कि देश की जनसंख्या में संतुलन बनाए रखने और देश को बचाने के लिए हिंदुओं को तीन से अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय को परोक्ष रूप से निशाना बनाते हुए 'जनसंख्या वृद्धि' के गंभीर आरोप लगाए. इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है, लेकिन आम जनता के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई मुसलमानों की प्रजनन दर में तेजी से वृद्धि हो रही है?
 

2.हिंदुओं को कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करने की अपील

हिंदुओं को कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करने की अपील
2

अमरावती में एक सभा के दौरान भाजपा नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने हिंदुओं से अपील की है कि देश को बचाने के लिए उन्हें कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए. मुस्लिम समुदाय को परोक्ष रूप से निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा, 'कुछ लोग भारत को पाकिस्तान बनाने की साजिश रच रहे हैं.' इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि हिंदू और मुस्लिम समुदायों की जनसंख्या के आंकड़े वास्तव में क्या कहते हैं?
 

3.एनएफएचएस और आईआईपीएस करती हैं प्रजनन दर और जनसंख्या दर्ज

एनएफएचएस और आईआईपीएस करती हैं प्रजनन दर और जनसंख्या दर्ज
3

अगर हम इस सवाल को तथ्यों के परिप्रेक्ष्य से देखें, राजनीतिक आरोपों को दरकिनार करते हुए, तो इसका जवाब सरकारी आंकड़ों में निहित है. भारत में जनसंख्या और प्रजनन दर मापने का सबसे विश्वसनीय स्रोत राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) है. यह सर्वेक्षण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन एक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) द्वारा आयोजित किया जाता है.

 

 

4.भारत की कुल प्रजनन दर लगातार घट रही है

भारत की कुल प्रजनन दर लगातार घट रही है
4

एनएफएचएस-6 (2023-24) के अब तक सार्वजनिक किए गए तथ्यों से स्पष्ट है कि भारत की कुल प्रजनन दर लगातार घट रही है और देश 'प्रतिस्थापन स्तर' (जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए आवश्यक दर) से नीचे पहुंच गया है.

5.ज्यादातर लोग दो बच्चे ही रख रहे हैं

ज्यादातर लोग दो बच्चे ही रख रहे हैं
5

यानी एक औसत महिला अब अपने जीवनकाल में दो से कम बच्चों को जन्म दे रही है. हालांकि, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अब तक जारी एनएफएचएस-6 रिपोर्ट में धर्म के आधार पर विस्तृत प्रजनन दर के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए एनएफएचएस-6 के नाम पर हिंदू-मुस्लिम तुलना का कोई भी सीधा दावा फिलहाल आधिकारिक तौर पर संभव नहीं है.
 

6.हिंदू या मुस्लिम कौन ज्यादा पैदा कर रहा बच्चा?

हिंदू या मुस्लिम कौन ज्यादा पैदा कर रहा बच्चा?
6

धर्म के आधार पर प्रजनन दर का अंतिम आधिकारिक आंकड़ा एनएफएचएस-5 (2019-21) में जारी किया गया था. उस सर्वेक्षण के अनुसार, मुस्लिम महिलाओं की कुल प्रजनन दर लगभग 2.36 थी, जबकि हिंदू महिलाओं की लगभग 1.94 थी. यानी, उस समय मुस्लिम समुदाय की जन्म दर हिंदुओं की तुलना में थोड़ी अधिक थी, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं था.
 

7. हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में प्रजनन दर तेजी से घट रही

हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में प्रजनन दर तेजी से घट रही
7

विशेषज्ञों के अनुसार, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में प्रजनन दर बहुत तेजी से घट रही है. शिक्षा, शहरीकरण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं और परिवार नियोजन जैसे कारकों ने इस अंतर को लगातार कम किया है. कई राज्यों में, मुस्लिम समुदाय की प्रजनन दर अब 'प्रतिस्थापन स्तर' (स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए आवश्यक दर) के करीब पहुंच गई है.  

