अल्बानिया की गर्भवती मंत्री डिएला कौन है? जो 83 बच्चों की मां बनने वाली हैं

7 . तो सरकार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्या भूमिका होगी?

डिएला की नियुक्ति के बाद, अल्बानियाई सरकार ने सार्वजनिक निविदा प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है. किसी भी मंत्रालय या अधिकारी के हस्तक्षेप के बिना, एआई प्रणाली स्वयं निविदा आवेदनों की समीक्षा और चयन करेगी, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाएगी. रामा ने आगे कहा, "वह सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया की सेवक हैं. प्रत्येक सरकारी निधि पूरी तरह से पारदर्शी और जनता के लिए सुलभ होनी चाहिए.

