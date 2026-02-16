T20 World Cup में वायरल हुई ‘ऐरा रावत’ कौन हैं? जिसकी सोशल मीडिया पर फोटोज देख-देख के मदहोश हो रहे लोग

7 . लिल मिक्वेला: AI इन्फ्लुएंसर की सबसे बड़ी मिसाल

AI इन्फ्लुएंसर की दुनिया में सबसे चर्चित नाम लिल मिक्वेला (Lil Miquela) है. 2016 में अमेरिका के स्टार्टअप ब्रूड द्वारा बनाई गई लिलप्राडा, कैल्विन क्लेन, सैमसंग, BMW जैसे ब्रांड्स के साथ काम करती है. इसके इंस्टाग्राम पर 25 लाख और टिकटॉक पर 34 लाख फॉलोअर्स हैं और इसकी अनुमानित सालाना कमाई 10 मिलियन डॉलर से अधिक बताई जाती है. यह साबित करता है कि डिजिटल इन्फ्लुएंसर अब सिर्फ प्रयोग नहीं, बल्कि बड़ा बिजनेस बन चुके हैं.

