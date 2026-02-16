FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कर्नाटक- प्रियांक खरगे का BJP-RSS पर निशाना, RSS के पीछे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट है- प्रियांक, BJP गरीब युवा को सड़कों पर भेज रही- प्रियांक, 'RSS के लिए विदेश में पैसा इकट्ठा किया जा रहा है' | लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल होंगे, बांग्लादेश ने भारत को भी भेजा है निमंत्रण, बांग्लादेश में कल नई सरकार का शपथग्रहण, तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी शामिल होंगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Kedarnath Opening Date Announced: केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन हो गया तय, इस दिन से शुरू होगी चार धाम यात्रा

केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन हो गया तय, इस दिन से शुरू होगी चार धाम यात्रा

IND vs PAK: भारत से करारी हार के बाद पाक कप्तान ने अपने खिलाड़ियों के लिए कह दी बड़ी बात, बताया कहां हार गया पाकिस्तान

भारत से करारी हार के बाद पाक कप्तान ने अपने खिलाड़ियों के लिए कह दी बड़ी बात, बताया कहां हार गया पाकिस्तान

घर से निकलने से पहले जान लें ये अपडेट, दिल्ली में कई सड़कें रहेंगी बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

घर से निकलने से पहले जान लें ये अपडेट, दिल्ली में कई सड़कें रहेंगी बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 World Cup में वायरल हुई ‘ऐरा रावत’ कौन हैं? जिसकी सोशल मीडिया पर फोटोज देख-देख के मदहोश हो रहे लोग

T20 World Cup में वायरल हुई ‘ऐरा रावत’ कौन हैं? जिसकी सोशल मीडिया पर फोटोज देख-देख के मदहोश हो रहे लोग

O Romeo Cast Fees: बजट का बड़ा हिस्सा ले गए शाहिद? तृप्ति से ज्यादा इस हसीना ने ली फीस, नाना को मिले इतने पैसे

O Romeo Cast Fees: बजट का बड़ा हिस्सा ले गए शाहिद? तृप्ति से ज्यादा इस हसीना ने ली फीस, नाना के हाथ लगे बस इतने पैसे

IND vs PAK T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान किशन ने युवराज सिंह को पछाड़ा

IND vs PAK T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान किशन ने युवराज सिंह को पछाड़ा

HomePhotos

लाइफस्टाइल

T20 World Cup में वायरल हुई ‘ऐरा रावत’ कौन हैं? जिसकी सोशल मीडिया पर फोटोज देख-देख के मदहोश हो रहे लोग

आईसीसी T20 वर्ड कप के दौरान एक हसीन चेहरा अचानक से इंटरनेट पर वायरल हो गया है. नीली टी-शर्ट और सफेद स्कर्ट पहने मैच देखते हुए इस हसीना की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर बवाल मच रही हैं. ये कोई और नहीं बल्कि ऐरा रावत है. कौन है ये हसीना चलिए जानें.

ऋतु सिंह | Feb 16, 2026, 07:13 AM IST

1. नीली टी-शर्ट और सफेद स्कर्ट पहने यह लड़की कौन है?

नीली टी-शर्ट और सफेद स्कर्ट पहने यह लड़की कौन है?
1

आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के दौरान भारत बनाम अमेरिका मैच के दौरान स्टेडियम में बैठी एक युवती की तस्वीरें अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. नीली टी-शर्ट और सफेद स्कर्ट पहने यह लड़की मैच के दौरान कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद उनकी तस्वीरें और रिएक्शन वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल गए.
 

Advertisement

2.कुछ पल में ही तीन हजार से 35 लाख फॉलोअर्स हो गए

कुछ पल में ही तीन हजार से 35 लाख फॉलोअर्स हो गए
2

कुछ ही घंटों में उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स 3 हजार से बढ़कर 35 लाख से ज्यादा हो गए. लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या ऐरा रावत वाकई असली हैं, या यह किसी AI मॉडल का डिजिटल अवतार है?
 

3.ऐरा रावत कौन हैं?

ऐरा रावत कौन हैं?
3

वायरल लड़की का नाम ऐरा रावत (Aira Rawat) बताया जा रहा है. उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मौजूद तस्वीरें और वीडियो बेहद परफेक्ट दिखते हैं. जिनमें स्मूद स्किन, सिनेमैटिक लाइटिंग और प्रोफेशनल फ्रेमिंग साफ नजर आती है.

4.क्यों लग रहा लोगों की कि ये डिजिटल इन्फ्लुएंसर है?

क्यों लग रहा लोगों की कि ये डिजिटल इन्फ्लुएंसर है?
4

यही कारण है कि कई यूजर्स ने संदेह जताया कि यह कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं बल्कि AI द्वारा बनाई गई डिजिटल इन्फ्लुएंसर हो सकती हैं. फिलहाल उनके वास्तविक होने या AI मॉडल होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
 

TRENDING NOW

5.AI इन्फ्लुएंसर्स पर नई बहस छिड़ी

AI इन्फ्लुएंसर्स पर नई बहस छिड़ी
5

ऐरा रावत की तस्वीरों को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं जैसे चेहरे की बनावट असामान्य रूप से परफेक्ट दिखती है, हर तस्वीर में लाइटिंग और एंगल अत्यधिक प्रोफेशनल है और सोशल मीडिया पर अचानक फॉलोअर्स में विस्फोटक बढ़ोतरी होना शक को बढ़ाता है. कुछ AI इमेज डिटेक्शन टूल्स ने उनकी तस्वीरों को “AI-जनरेटेड” बताया जा रहा है. यही वजह है कि AI इन्फ्लुएंसर्स पर नई बहस छिड़ गई है.

6.AI इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं?

AI इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं?
6

AI इन्फ्लुएंसर ऐसे डिजिटल कैरेक्टर होते हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मॉडलिंग और CGI तकनीक से बनाया जाता है. ये वर्चुअल पर्सनालिटी होते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट नजर आते हैं, अक्सर ये ब्रांड प्रमोशन करते हैं और साथ ही वीडियो और फोटो शेयर करते हैं. इनके जरिये ही लाखों फॉलोअर्स जुट जाते हैं लेकिन इनका वास्तविक दुनिया में उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता.
 

7.लिल मिक्वेला: AI इन्फ्लुएंसर की सबसे बड़ी मिसाल

लिल मिक्वेला: AI इन्फ्लुएंसर की सबसे बड़ी मिसाल
7

AI इन्फ्लुएंसर की दुनिया में सबसे चर्चित नाम लिल मिक्वेला (Lil Miquela) है. 2016 में अमेरिका के स्टार्टअप ब्रूड द्वारा बनाई गई लिलप्राडा, कैल्विन क्लेन, सैमसंग, BMW जैसे ब्रांड्स के साथ काम करती है. इसके इंस्टाग्राम पर 25 लाख और टिकटॉक पर 34 लाख फॉलोअर्स हैं और इसकी अनुमानित सालाना कमाई 10 मिलियन डॉलर से अधिक बताई जाती है. यह साबित करता है कि डिजिटल इन्फ्लुएंसर अब सिर्फ प्रयोग नहीं, बल्कि बड़ा बिजनेस बन चुके हैं.
 

8.तो क्या ऐरा रावत भी AI इन्फ्लुएंसर हैं?

तो क्या ऐरा रावत भी AI इन्फ्लुएंसर हैं?
8

फिलहाल ऐरा रावत के मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन उनकी प्रोफाइल और वायरल तस्वीरों ने यह साफ कर दिया है कि AI और रियल इन्फ्लुएंसर्स के बीच अंतर करना आम यूजर के लिए मुश्किल होता जा रहा है. कुछ AI डिटेक्शन सॉफ्टवेयर उन्हें AI-जनरेटेड बताते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वह वास्तविक व्यक्ति हैं.
 

9.AI इन्फ्लुएंसर्स का बढ़ता बाजार और खतरे

AI इन्फ्लुएंसर्स का बढ़ता बाजार और खतरे
9

पीआर एजेंसी ओगिल्वी की रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बजट का 30% AI वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स पर खर्च हो सकता है और  वैश्विक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री का आकार 2025 तक लगभग 32.5 बिलियन डॉलर था और अब 2026 तक ये 40 बिलियन डॉलर से अधिक का हो सकता है.  यह ट्रेंड डिजिटल मार्केटिंग को पूरी तरह बदल सकता है.

 

10.रियल और वर्चुअल के बीच की रेखा तेजी से धुंधली हो रही

रियल और वर्चुअल के बीच की रेखा तेजी से धुंधली हो रही
10

चाहे ऐरा रावत असली हों या AI उनकी वायरल कहानी यह दिखाती है कि डिजिटल दुनिया में रियल और वर्चुअल के बीच की रेखा तेजी से धुंधली हो रही है.AI इन्फ्लुएंसर अब भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान बन चुके हैं. आने वाले समय में यह तय करना और भी मुश्किल होगा कि स्क्रीन पर दिखने वाला चेहरा इंसान है या एल्गोरिदम.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 World Cup में वायरल हुई ‘ऐरा रावत’ कौन हैं? जिसकी सोशल मीडिया पर फोटोज देख-देख के मदहोश हो रहे लोग
T20 World Cup में वायरल हुई ‘ऐरा रावत’ कौन हैं? जिसकी सोशल मीडिया पर फोटोज देख-देख के मदहोश हो रहे लोग
O Romeo Cast Fees: बजट का बड़ा हिस्सा ले गए शाहिद? तृप्ति से ज्यादा इस हसीना ने ली फीस, नाना को मिले इतने पैसे
O Romeo Cast Fees: बजट का बड़ा हिस्सा ले गए शाहिद? तृप्ति से ज्यादा इस हसीना ने ली फीस, नाना के हाथ लगे बस इतने पैसे
IND vs PAK T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान किशन ने युवराज सिंह को पछाड़ा
IND vs PAK T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान किशन ने युवराज सिंह को पछाड़ा
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम
IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी
IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी
MORE
Advertisement
धर्म
Mahashivratri Sandhya Puja: महाशिवरात्रि पर आज शाम की पूजा और जागरण से महादेव क्यों होते हैं विशेष प्रसन्न?
महाशिवरात्रि पर आज शाम की पूजा और जागरण से महादेव क्यों होते हैं विशेष प्रसन्न?
Mahashivratri: आज महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर ये 8 चीजें चढ़ाएं, तरक्की-खुशियां और पैसा आने के खुलेंगे रास्ते
आज महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर ये 8 चीजें चढ़ाएं, तरक्की-खुशियां और पैसा आने के खुलेंगे रास्ते
साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?
साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?
Mahashivratri Rudrabhishek Samay: महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
Agni Panchak: 17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?  
17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?
MORE
Advertisement