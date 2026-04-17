दुनिया में कौन से 3 लोग बिना पासपोर्ट किसी भी देश में जा सकते हैं? जानिए आखिर ऐसा कौन सा ‘सुरखाब का पर’ मिला है इन्हें?  

1 . ...तो नियम बदल जाते हैं

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दुनिया के लगभग हर देश में पासपोर्ट पहचान का सबसे अहम दस्तावेज माना जाता है. इसके बिना यात्रा असंभव है. लेकिन जब बात सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की आती है, तो नियम बदल जाते हैं. यह कोई सुविधा नहीं, बल्कि उनकी पदवी से जुड़ा विशेष अधिकार होता है. आम लोगों के लिए यह समझना जरूरी है कि कानून सबके लिए एक जैसा दिखता जरूर है, लेकिन कुछ पद ऐसे होते हैं जहां व्यवस्था अलग तरीके से काम करती है. Photo Credit: AI