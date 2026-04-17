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दुनिया में कौन से 3 लोग बिना पासपोर्ट किसी भी देश में जा सकते हैं? जानिए आखिर ऐसा कौन सा ‘सुरखाब का पर’ मिला है इन्हें?  

विदेश जाने की सोचते ही सबसे पहले पासपोर्ट याद आता है. बिना इसके एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल है. लेकिन दुनिया में 3 ऐसे लोग हैं जिन्हें यह नियम मानने की जरूरत ही नहीं पड़ती. आखिर ये विशेषाधिकार इनको क्यों मिला है, चलिए समझते हैं.

ऋतु सिंह | Apr 17, 2026, 10:30 AM IST

1....तो नियम बदल जाते हैं

...तो नियम बदल जाते हैं
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दुनिया के लगभग हर देश में पासपोर्ट पहचान का सबसे अहम दस्तावेज माना जाता है. इसके बिना यात्रा असंभव है. लेकिन जब बात सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की आती है, तो नियम बदल जाते हैं. यह कोई सुविधा नहीं, बल्कि उनकी पदवी से जुड़ा विशेष अधिकार होता है. आम लोगों के लिए यह समझना जरूरी है कि कानून सबके लिए एक जैसा दिखता जरूर है, लेकिन कुछ पद ऐसे होते हैं जहां व्यवस्था अलग तरीके से काम करती है. Photo Credit: AI

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2. ये हैं वो तीन खास हस्तियां 

 ये हैं वो तीन खास हस्तियां 
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इस विशेष छूट का लाभ जापान के सम्राट नारुहितो, उनकी पत्नी मासाको और ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय को मिलता है. इन तीनों को अपनी यात्रा के लिए पासपोर्ट रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये खुद अपने-अपने देश की सर्वोच्च पहचान माने जाते हैं. Photo Credit: AI
 

3.जापान का नियम: सम्राट ही राष्ट्र का प्रतीक 

जापान का नियम: सम्राट ही राष्ट्र का प्रतीक 
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जापान के संविधान में सम्राट को देश और जनता की एकता का प्रतीक माना गया है. ऐसे में उनकी पहचान किसी दस्तावेज पर निर्भर नहीं होती. जब सम्राट और महारानी विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो पहले से ही संबंधित देशों को आधिकारिक जानकारी दे दी जाती है. एयरपोर्ट पर उन्हें किसी जांच या लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता. यह पूरी प्रक्रिया राजनयिक प्रोटोकॉल के तहत होती है. Photo Credit: AI

4. ब्रिटेन में अलग वजह: राजा के नाम पर ही बनते हैं पासपोर्ट 

 ब्रिटेन में अलग वजह: राजा के नाम पर ही बनते हैं पासपोर्ट 
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ब्रिटेन में स्थिति थोड़ी अलग है. वहां सभी पासपोर्ट राजा के नाम पर जारी किए जाते हैं. ऐसे में चार्ल्स तृतीय के लिए खुद के नाम पर पासपोर्ट रखना कानूनी रूप से उचित नहीं माना जाता. इसके अलावा, उन्हें ‘सॉवरेन इम्युनिटी’ का अधिकार भी प्राप्त है, जिसके तहत वे सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं से बाहर रहते हैं. Photo Credit: AI
 

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5.यह सुविधा नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है 

यह सुविधा नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है 
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यह समझना जरूरी है कि यह छूट किसी विलासिता या विशेष सुविधा के लिए नहीं दी गई है. दरअसल, यह उस जिम्मेदारी और प्रतिनिधित्व का प्रतीक है जो ये नेता अपने देश के लिए निभाते हैं. उनकी हर यात्रा एक निजी नहीं, बल्कि आधिकारिक और राजनयिक मिशन होती है. Photo Credit: AI
 

6. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोटोकॉल और सम्मान किस तरह काम करता है

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोटोकॉल और सम्मान किस तरह काम करता है
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इस खबर का सबसे बड़ा मतलब यह है कि नियमों की सख्ती के पीछे एक सिस्टम होता है. जहां आम नागरिकों के लिए पहचान जरूरी है, वहीं कुछ पद ऐसे होते हैं जो खुद ही पहचान बन जाते हैं. इससे यह भी समझ आता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोटोकॉल और सम्मान किस तरह काम करता है. Photo Credit: AI

7.कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहचान ही उनका पासपोर्ट बन जाती है

कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहचान ही उनका पासपोर्ट बन जाती है
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पासपोर्ट आम आदमी के लिए जरूरी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहचान ही उनका पासपोर्ट बन जाती है. यह सिर्फ विशेषाधिकार नहीं, बल्कि उस जिम्मेदारी और हैसियत का संकेत है जो उन्हें दुनिया में अलग बनाती है. Photo Credit: AI

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