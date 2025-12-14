भारत की टॉप 7 महिला कथावाचकों में कौन है सबसे अमीर? स्पिरिचुअल ब्रांड बन चुकी इन आध्यात्मिक सुपरगुरुओं की जानें कमाई 

6 . पलक मिश्रा

कथावाचक पलक मिश्रा (किशोरी) युवा पीढ़ी में तेजी से लोकप्रिय हो रही आध्यात्मिक वक्ता हैं.वे 'श्री कृष्ण' और 'राम कथा' सुनाती हैं. लोगों को उनकी शांत और मधुर कथा सुनाने की शैली बहुत पसंद आती है. उन्हें जया किशोरी की प्रति भी कहा जाता है. जया किशोरी और पलक मिश्रा में कई समानताएं हैं.

कमाई: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी अनुमानित वार्षिक कमाई करीब ₹20–40 लाख के बीच मानी जाती है, जो कथा कार्यक्रमों, शहरों और आयोजकों पर निर्भर करती है.

ब्रांड/स्टाइल: पलक मिश्रा का स्टाइल सादगी और भक्ति का संतुलन दर्शाता है. वे आमतौर पर हल्के रंग की साड़ियाँ या ट्रेडिशनल सूट, न्यूनतम आभूषण और नैचुरल मेकअप अपनाती हैं, जिससे उनकी पहचान एक सरल और आध्यात्मिक कथावाचक के रूप में बनी रहती है.

कमाई के स्रोत: भागवत कथा व प्रवचन शुल्क, धार्मिक आयोजनों से प्राप्त मानधन, यूट्यूब व सोशल मीडिया चैनल, भक्ति संगीत/रिकॉर्डिंग और श्रद्धालुओं की दान-दक्षिणा उनकी आय के प्रमुख स्रोत हैं.

