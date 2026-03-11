लड़कियों के सबसे अच्छे स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं? हसबैंड नहीं इनके साथ आती है इन्हें सुकून भरी नींद  

1 . क्या बेहतर नींद का संबंध सोने के साथी से भी हो सकता है?

अच्छी और गहरी नींद आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में कई लोगों के लिए चुनौती बनती जा रही है. काम का दबाव, तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण खासकर महिलाओं में नींद से जुड़ी समस्याएं बढ़ती देखी जा रही हैं. हाल के वर्षों में नींद की गुणवत्ता को लेकर कई वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं. इन अध्ययनों में यह समझने की कोशिश की गई कि सोने का वातावरण और साथ में सोने वाला व्यक्ति या पालतू जानवर नींद को किस तरह प्रभावित कर सकता है. इसी संदर्भ में अमेरिका में किए गए एक शोध ने एक दिलचस्प पहलू सामने रखा है. अध्ययन के अनुसार कई महिलाओं ने बताया कि पालतू कुत्तों के साथ सोने पर उन्हें अपेक्षाकृत अधिक सुकून और कम व्यवधान महसूस होता है. (Photo Credit-AI Generated)