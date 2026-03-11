FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

इज़रायल के हाइफ़ा में मिसाइल हमला, मेहराबाद एयरबेस पर भी हमला किया, हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया, ईरान ने तेल अवीव पर कई मिसाइलें दागी | अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 4 मिसाइल दागी, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में दावा किया, हम अपने राष्ट्रहितों की रक्षा जारी रखेंगे- ईरान | उपभोक्ताओं के लिए गैस की कोई कमी नहीं, देश में रोज़ाना 60 लाख सिलेंडरों की सप्लाई, आयात 55% से बढ़ाकर 70% किया गया- केंद्र | केदारनाथ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक, बदरीनाथ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक | पिछले 13 साल से हरीश राणा बीमारी से जूझ रहे हैं, हरीश के माता-पिता ने इच्छा मृत्यु की मांग की थी

Photos

लाइफस्टाइल

लड़कियों के सबसे अच्छे स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं? हसबैंड नहीं इनके साथ आती है इन्हें सुकून भरी नींद  

क्या आपको पता है कि लड़कियों के स्लीपिंग पार्टनर्स कौन होते हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि हसबैंड होते हैं तो नहीं, आपका गेस बिलकुल गलत है. रिसर्च बताती है कि महिलाओं को अच्छी नींद किसी और के साथ आती है, चलिए जानें वो लकी पार्टनर कौन हैं?

ऋतु सिंह | Mar 11, 2026, 09:32 AM IST

1.क्या बेहतर नींद का संबंध सोने के साथी से भी हो सकता है?

क्या बेहतर नींद का संबंध सोने के साथी से भी हो सकता है?
1

अच्छी और गहरी नींद आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में कई लोगों के लिए चुनौती बनती जा रही है. काम का दबाव, तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण खासकर महिलाओं में नींद से जुड़ी समस्याएं बढ़ती देखी जा रही हैं. हाल के वर्षों में नींद की गुणवत्ता को लेकर कई वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं. इन अध्ययनों में यह समझने की कोशिश की गई कि सोने का वातावरण और साथ में सोने वाला व्यक्ति या पालतू जानवर नींद को किस तरह प्रभावित कर सकता है. इसी संदर्भ में अमेरिका में किए गए एक शोध ने एक दिलचस्प पहलू सामने रखा है. अध्ययन के अनुसार कई महिलाओं ने बताया कि पालतू कुत्तों के साथ सोने पर उन्हें अपेक्षाकृत अधिक सुकून और कम व्यवधान महसूस होता है. (Photo Credit-AI Generated)

2.अध्ययन में क्या पाया गया?

अध्ययन में क्या पाया गया?
2

अमेरिका के कैनिसियस कॉलेज के शोधकर्ताओं ने महिलाओं के नींद पैटर्न को समझने के लिए एक अध्ययन किया. इसमें यह देखा गया कि महिलाएं अपने मानव साथी, बिल्ली या कुत्ते के साथ सोने पर कैसा अनुभव करती हैं. अध्ययन के निष्कर्षों में पाया गया कि कई प्रतिभागियों ने कुत्तों के साथ सोने पर अपेक्षाकृत अधिक स्थिर और आरामदायक नींद का अनुभव बताया. इसके पीछे कुत्तों की नियमित दिनचर्या और शांत व्यवहार को एक कारण माना गया.
 

3.नींद में व्यवधान का भी होता है असर

नींद में व्यवधान का भी होता है असर
3

शोधकर्ताओं का कहना है कि सोते समय बार-बार करवट बदलना, तेज खर्राटे या अलग-अलग नींद की आदतें नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं. अध्ययन में शामिल कुछ महिलाओं ने बताया कि मानव साथी के साथ सोने पर उन्हें कभी-कभी ऐसे व्यवधानों का सामना करना पड़ता है. इसके विपरीत कई पालतू कुत्ते अपेक्षाकृत शांत रहते हैं और उनकी दिनचर्या मालिकों की नींद के समय के करीब होती है.
 

4.सुरक्षा का एहसास भी बन सकता है कारण

सुरक्षा का एहसास भी बन सकता है कारण
4

शोध में यह भी सामने आया कि कुछ महिलाएं कुत्तों की मौजूदगी में अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं. कुत्तों का स्वभाव सुरक्षात्मक माना जाता है और उनकी उपस्थिति मानसिक रूप से भरोसे का एहसास दे सकती है.नींद विशेषज्ञों के अनुसार जब व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करता है, तो शरीर और दिमाग दोनों अधिक आसानी से आराम की अवस्था में पहुंच पाते हैं.
 

5.बिल्लियों और कुत्तों के अनुभव में अंतर

बिल्लियों और कुत्तों के अनुभव में अंतर
5

अध्ययन में यह भी पाया गया कि बिल्लियों के साथ सोने का अनुभव कुछ मामलों में अलग हो सकता है. बिल्लियों की गतिविधियां अक्सर रात में अधिक होती हैं, जिससे कुछ लोगों की नींद प्रभावित हो सकती है. वहीं कुत्तों की दिनचर्या अक्सर अपने मालिकों के समय से मेल खाती है, जिससे रात के समय व्यवधान कम होने की संभावना रहती है.
 

6.मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ सकता है संबंध

मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ सकता है संबंध
6

मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि पालतू जानवरों के साथ समय बिताने से तनाव कम करने वाले हार्मोन जैसे ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ सकता है. इससे व्यक्ति को भावनात्मक सुकून महसूस होता है.हालांकि विशेषज्ञ यह भी स्पष्ट करते हैं कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. इसलिए नींद की गुणवत्ता कई कारकों जैसे जीवनशैली, स्वास्थ्य और सोने के वातावरण पर निर्भर करती है.

यह जानकारी एक शोध अध्ययन के निष्कर्षों पर आधारित है. इसका अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए यही अनुभव समान होगा. यदि आपको लंबे समय से नींद से जुड़ी समस्या है, तो डॉक्टर या नींद विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर होता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे

