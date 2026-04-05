भारत की टॉप 5 नेशनल क्रश कौन हैं? आखिर इनमें ऐसा क्या है खास जो एक झलक बना देती है दीवाना

1 . Rashmika Mandanna – ‘स्माइल क्वीन’ जिसने पूरे भारत को दीवाना बना दिया

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साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी रश्मिका मंडाना को अक्सर “नेशनल क्रश ऑफ इंडिया” कहा जाता है.

उनकी लोकप्रियता फिल्म Pushpa: The Rise के बाद पूरे देश में और बढ़ी. उनकी मासूम मुस्कान, नेचुरल एक्टिंग और सोशल मीडिया पर फैन कनेक्शन ने उन्हें युवाओं की पसंद बना दिया.

