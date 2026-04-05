FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Vastu Dosh:घर में बनाये रखना चाहते हैं सुख शांति तो आज ही बाहर कर दें ये 4 चीजें, नहीं तो खुशहाली को लग जाएगी नजर

घर में बनाये रखना चाहते हैं सुख शांति तो आज ही बाहर कर दें ये 4 चीजें, नहीं तो खुशहाली को लग जाएगी नजर

Survival Story: आधा लीटर पानी, बंद फोन! घने जंगल में 4 दिन अकेली रही महिला, सुनाई आपबीती

Survival Story: आधा लीटर पानी, बंद फोन! घने जंगल में 4 दिन अकेली रही महिला, सुनाई आपबीती

स्वाद में कड़वा, लेकिन लिवर के लिए 'वरदान' है कालमेघ! जानें इसके चमत्कारी फायदे

स्वाद में कड़वा, लेकिन लिवर के लिए 'वरदान' है कालमेघ! जानें इसके चमत्कारी फायदे

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
MBA की डिग्री को बेकार बताने वाले Nikhil Kamath कितने पढ़े-लिखे हैं? कैसे कॉल सेंटर से नौकरी शुरू कर खड़ी कर दी अरबों की कंपनी

MBA की डिग्री को बेकार बताने वाले Nikhil Kamath कितने पढ़े-लिखे हैं? कैसे कॉल सेंटर से नौकरी शुरू कर खड़ी कर दी अरबों की कंपनी

UPSC में बार-बार मिली नाकामी फिर भी डटा रहा सिक्योरिटी गार्ड का बेटा, संघर्ष की आग में तपकर यूं 'हीरा' बने जतिन जाखड़

बार-बार मिली नाकामी फिर भी डटा रहा सिक्योरिटी गार्ड का बेटा, संघर्ष की आग में तपकर यूं 'हीरा' बने जतिन जाखड़

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का नहीं है बजट तो चलेगा, लेकिन गलती से भी न खरीदें ये चीजें, हो जाएंगे कंगाल

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का नहीं है बजट तो चलेगा, लेकिन गलती से भी न खरीदें ये चीजें, हो जाएंगे कंगाल

HomePhotos

लाइफस्टाइल

भारत की टॉप 5 नेशनल क्रश कौन हैं? आखिर इनमें ऐसा क्या है खास जो एक झलक बना देती है दीवाना

भारत में “नेशनल क्रश” का टैग किसी एक आधिकारिक संस्था से नहीं मिलता, बल्कि यह सोशल मीडिया, फैन क्रेज और पॉपुलरिटी से बनता है. कभी कोई फिल्म, कभी कोई वायरल इंटरव्यू या कभी सिर्फ एक मुस्कान किसी को रातों-रात पूरे देश का फेवरेट बना देती है. तो चलिए जाने मौजूदा समय देश की टॉप 5 नेशनल क्रश कौन हैं.

ऋतु सिंह | Apr 05, 2026, 06:36 PM IST

1. Rashmika Mandanna – ‘स्माइल क्वीन’ जिसने पूरे भारत को दीवाना बना दिया

 Rashmika Mandanna – ‘स्माइल क्वीन’ जिसने पूरे भारत को दीवाना बना दिया
1


साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी रश्मिका मंडाना को अक्सर “नेशनल क्रश ऑफ इंडिया” कहा जाता है.

उनकी लोकप्रियता फिल्म Pushpa: The Rise के बाद पूरे देश में और बढ़ी. उनकी मासूम मुस्कान, नेचुरल एक्टिंग और सोशल मीडिया पर फैन कनेक्शन ने उन्हें युवाओं की पसंद बना दिया.
 

Advertisement

2.क्यों हैं नेशनल क्रश:

क्यों हैं नेशनल क्रश:
2

 

क्यूट स्माइल और एक्सप्रेसिव फेस

साउथ और बॉलीवुड दोनों में लोकप्रियता

सोशल मीडिया पर मजबूत फैन बेस
 

3.Sara Tendulkar – सादगी और एलिगेंस का नया आइकन

Sara Tendulkar – सादगी और एलिगेंस का नया आइकन
3

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले Sachin Tendulkar की बेटी सारा तेंदुलकर भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त लोकप्रिय हैं.

फैशन, स्टाइल और एलिगेंट पर्सनालिटी के कारण उन्हें अक्सर इंटरनेट पर “नेशनल क्रश” कहा जाता है.
 

4.क्यों हैं नेशनल क्रश:

क्यों हैं नेशनल क्रश:
4

 

सादगी और क्लासी स्टाइल

इंस्टाग्राम पर भारी फैन फॉलोइंग

पब्लिक अपीयरेंस में नैचुरल चार्म
 

TRENDING NOW

5.Triptii Dimri – ‘एनिमल’ के बाद अचानक बढ़ी दीवानगी

Triptii Dimri – ‘एनिमल’ के बाद अचानक बढ़ी दीवानगी
5

तृप्ति डिमरी को हाल के समय में इंटरनेट पर “न्यू नेशनल क्रश” कहा जाने लगा.

फिल्म Animal में उनके छोटे लेकिन प्रभावशाली रोल के बाद सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा तेजी से बढ़ी.

6.क्यों हैं नेशनल क्रश:

क्यों हैं नेशनल क्रश:
6

 

नैचुरल ब्यूटी और स्क्रीन प्रेजेंस

अचानक वायरल हुई लोकप्रियता

युवाओं में तेजी से बढ़ता फैन क्रेज
 

7.Srinidhi Shetty – KGF की रीना जिसने दिल जीत लिया

Srinidhi Shetty – KGF की रीना जिसने दिल जीत लिया
7

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री श्रीनिधि शेट्टी को फिल्म KGF: Chapter 1 और KGF: Chapter 2 से देशभर में पहचान मिली.

उनकी ग्रेसफुल पर्सनालिटी और स्क्रीन चार्म ने उन्हें भी “नेशनल क्रश” की लिस्ट में ला खड़ा किया.
 

8.क्यों हैं नेशनल क्रश:

क्यों हैं नेशनल क्रश:
8

 

रॉयल स्क्रीन प्रेजेंस

KGF के बाद बढ़ी लोकप्रियता

मॉडलिंग और फिल्मों दोनों में पहचान
 

9. Disha Patani – ग्लैमर और फिटनेस की नई पहचान

 Disha Patani – ग्लैमर और फिटनेस की नई पहचान
9

दिशा पाटनी बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिटनेस आइकन में से एक हैं. उनकी खूबसूरती, फिटनेस और बोल्ड स्क्रीन प्रेजेंस उन्हें युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बनाती है.

फिल्म MS Dhoni: The Untold Story से उन्हें देशभर में पहचान मिली.

10.क्यों हैं नेशनल क्रश:

क्यों हैं नेशनल क्रश:
10

 

शानदार फिटनेस और ग्लैमर

सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें

यंग ऑडियंस में मजबूत फैन बेस
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
MBA की डिग्री को बेकार बताने वाले Nikhil Kamath कितने पढ़े-लिखे हैं? कैसे कॉल सेंटर से नौकरी शुरू कर खड़ी कर दी अरबों की कंपनी
MBA की डिग्री को बेकार बताने वाले Nikhil Kamath कितने पढ़े-लिखे हैं? कैसे कॉल सेंटर से नौकरी शुरू कर खड़ी कर दी अरबों की कंपनी
UPSC में बार-बार मिली नाकामी फिर भी डटा रहा सिक्योरिटी गार्ड का बेटा, संघर्ष की आग में तपकर यूं 'हीरा' बने जतिन जाखड़
बार-बार मिली नाकामी फिर भी डटा रहा सिक्योरिटी गार्ड का बेटा, संघर्ष की आग में तपकर यूं 'हीरा' बने जतिन जाखड़
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का नहीं है बजट तो चलेगा, लेकिन गलती से भी न खरीदें ये चीजें, हो जाएंगे कंगाल
अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का नहीं है बजट तो चलेगा, लेकिन गलती से भी न खरीदें ये चीजें, हो जाएंगे कंगाल
RCB से लेकर पंजाब तक..इन 5 टीमों के आगे पस्त हुई CSK, लगातार हारने का बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड!
RCB से लेकर पंजाब तक..इन 5 टीमों के आगे पस्त हुई CSK, लगातार हारने का बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड!
1, 2, 3, 30 नहीं... इस प्लेनेट के हैं पूरे 600 चांद!
1, 2, 3, 30 नहीं... इस प्लेनेट के हैं पूरे 600 चांद!
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 6 April 2026: कर्क और कन्या वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: बाहर से सख्त, दिल से फरिश्ता होते हैं इस मूलांक के लोग! मदद के लिए हमेशा रहते हैं तैयार
Numerology: बाहर से सख्त, दिल से फरिश्ता होते हैं इस मूलांक के लोग! मदद के लिए हमेशा रहते हैं तैयार
Budh Gochar: बुध-बृहस्पति संगम से इन 5 राशियों के हाथ आएगी पावर, गेमचेंजर साबित होगी किस्मत, बढ़ेगा बैंक बैलेंस और स्टेट्स
बुध-बृहस्पति संगम से इन 5 राशियों के हाथ आएगी पावर, गेमचेंजर साबित होगी किस्मत, बढ़ेगा बैंक बैलेंस और स्टेट्स
Numerology: आपके मोबाइल में ये डेडली कॉम्बिनेशन नंबर तो नहीं? ये अंक हर कदम पर बिगाड़ेंगे काम और स्ट्रेस से रुकेगी तरक्की
आपके मोबाइल में ये डेडली कॉम्बिनेशन नंबर तो नहीं? ये अंक हर कदम पर बिगाड़ेंगे काम और स्ट्रेस से रुकेगी तरक्की
Horoscope 5 April 2026: करियर, पैसा और प्यार... आज किसके सितारे हैं बुलंद? पढ़ें आज का अपना राशिफल
करियर, पैसा और प्यार... आज किसके सितारे हैं बुलंद? पढ़ें आज का अपना राशिफल
MORE
Advertisement