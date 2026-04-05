भारत की टॉप 5 नेशनल क्रश कौन हैं? आखिर इनमें ऐसा क्या है खास जो एक झलक बना देती है दीवाना

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 05, 2026, 06:36 PM IST
1. Rashmika Mandanna – ‘स्माइल क्वीन’ जिसने पूरे भारत को दीवाना बना दिया
साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी रश्मिका मंडाना को अक्सर “नेशनल क्रश ऑफ इंडिया” कहा जाता है.
उनकी लोकप्रियता फिल्म Pushpa: The Rise के बाद पूरे देश में और बढ़ी. उनकी मासूम मुस्कान, नेचुरल एक्टिंग और सोशल मीडिया पर फैन कनेक्शन ने उन्हें युवाओं की पसंद बना दिया.
2.क्यों हैं नेशनल क्रश:
क्यूट स्माइल और एक्सप्रेसिव फेस
साउथ और बॉलीवुड दोनों में लोकप्रियता
सोशल मीडिया पर मजबूत फैन बेस
3.Sara Tendulkar – सादगी और एलिगेंस का नया आइकन
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले Sachin Tendulkar की बेटी सारा तेंदुलकर भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त लोकप्रिय हैं.
फैशन, स्टाइल और एलिगेंट पर्सनालिटी के कारण उन्हें अक्सर इंटरनेट पर “नेशनल क्रश” कहा जाता है.
4.क्यों हैं नेशनल क्रश:
सादगी और क्लासी स्टाइल
इंस्टाग्राम पर भारी फैन फॉलोइंग
पब्लिक अपीयरेंस में नैचुरल चार्म
5.Triptii Dimri – ‘एनिमल’ के बाद अचानक बढ़ी दीवानगी
तृप्ति डिमरी को हाल के समय में इंटरनेट पर “न्यू नेशनल क्रश” कहा जाने लगा.
फिल्म Animal में उनके छोटे लेकिन प्रभावशाली रोल के बाद सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा तेजी से बढ़ी.
6.क्यों हैं नेशनल क्रश:
नैचुरल ब्यूटी और स्क्रीन प्रेजेंस
अचानक वायरल हुई लोकप्रियता
युवाओं में तेजी से बढ़ता फैन क्रेज
7.Srinidhi Shetty – KGF की रीना जिसने दिल जीत लिया
साउथ फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री श्रीनिधि शेट्टी को फिल्म KGF: Chapter 1 और KGF: Chapter 2 से देशभर में पहचान मिली.
उनकी ग्रेसफुल पर्सनालिटी और स्क्रीन चार्म ने उन्हें भी “नेशनल क्रश” की लिस्ट में ला खड़ा किया.
8.क्यों हैं नेशनल क्रश:
रॉयल स्क्रीन प्रेजेंस
KGF के बाद बढ़ी लोकप्रियता
मॉडलिंग और फिल्मों दोनों में पहचान
9. Disha Patani – ग्लैमर और फिटनेस की नई पहचान
दिशा पाटनी बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिटनेस आइकन में से एक हैं. उनकी खूबसूरती, फिटनेस और बोल्ड स्क्रीन प्रेजेंस उन्हें युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बनाती है.
फिल्म MS Dhoni: The Untold Story से उन्हें देशभर में पहचान मिली.
10.क्यों हैं नेशनल क्रश:
शानदार फिटनेस और ग्लैमर
सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें
यंग ऑडियंस में मजबूत फैन बेस