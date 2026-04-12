भारत के सबसे ताकतवर 'मार्कोस' कमांडो कौन हैं? पानी, जमीन और हवा हर जगह ऑपरेशन में माहिर

7 . आम लोगों के लिए क्यों मायने रखती है यह ताकत?

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यह सिर्फ सेना की कहानी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है. जब देश के पास ऐसी स्पेशल फोर्स होती हैं, तो आतंकवाद और घुसपैठ का जवाब मजबूत होता है और संकट के समय त्वरित कार्रवाई संभव होती है. साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की साख मजबूत होती है. आज के दौर में “डिफेंस स्ट्रेंथ” सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं, बल्कि देश की रणनीतिक ताकत का हिस्सा है.Photo Credit: AI

