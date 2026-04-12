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भारत के सबसे ताकतवर 'मार्कोस' कमांडो कौन हैं? पानी, जमीन और हवा हर जगह ऑपरेशन में माहिर

भारत के सबसे ताकतवर 'मार्कोस' कमांडो कौन हैं? पानी, जमीन और हवा हर जगह ऑपरेशन में माहिर

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दुनिया का एकमात्र देश जहां सड़क पर हर महिला के हाथ में होती है राइफल, जानें आखिर क्यों जीती हैं यहां की लड़कियां इतनी अलग जिंदगी

दुनिया का एकमात्र देश जहां सड़क पर हर महिला के हाथ में होती है राइफल, आखिर क्यों जीती हैं यहां की लड़कियां इतनी अलग जिंदगी?

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लाइफस्टाइल

भारत के सबसे ताकतवर 'मार्कोस' कमांडो कौन हैं? पानी, जमीन और हवा हर जगह ऑपरेशन में माहिर

क्या भारत के पास ऐसी ताकत है जो दुश्मन की जमीन पर जाकर चुपचाप मिशन पूरा कर सके? जवाब है हां, और यही वजह है कि भारतीय विशेष बलों की चर्चा अक्सर “गेम चेंजर” के रूप में होती है.

ऋतु सिंह | Apr 12, 2026, 09:56 AM IST

1. MARCOS: पानी, जमीन और हवा हर जगह ऑपरेशन में माहिर

 MARCOS: पानी, जमीन और हवा हर जगह ऑपरेशन में माहिर
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भारतीय नौसेना की यह स्पेशल फोर्स दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग पाने वाली यूनिट्स में गिनी जाती है. इन कमांडो को इस तरह तैयार किया जाता है कि वे समुद्र के रास्ते दुश्मन के इलाके में चुपचाप घुसकर मिशन पूरा कर सकें. Photo Credit: AI
 

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2.क्यों खास है? 

क्यों खास है? 
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* अंडरवॉटर ऑपरेशन में एक्सपर्ट
* नाइट मिशन और स्टेल्थ एंट्री में महारत
* छोटे ग्रुप में बड़े टारगेट को हैंडल करने की क्षमता

यह सिर्फ सेना की ताकत नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा का भरोसा है. Photo Credit: AI
 

3.इतनी कठिन होती है ट्रेनिंग कि 90% लोग बाहर हो जाते हैं

इतनी कठिन होती है ट्रेनिंग कि 90% लोग बाहर हो जाते हैं
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MARCOS में शामिल होना आसान नहीं है. ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि ज्यादातर उम्मीदवार शुरुआती स्टेज में ही बाहर हो जाते हैं. इनकीलगातार कई दिन बिना नींद के ट्रेनिंग होती है. पानी, जंगल और रेगिस्तान में सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती है और हाई-रिस्क मिशन सिमुलेशन जैसी कई विधाओं में ये माहिर होते हैं. ऐसी ट्रेनिंग ही इन्हें “फियरलेस” बनाती है, जहां गलती की गुंजाइश नहीं होती. Photo Credit: AI
 

4.Para SF: आसमान से उतरकर करता है हमला

Para SF: आसमान से उतरकर करता है हमला
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जहां एक तरफ MARCOS समुद्री ऑपरेशन में माहिर है, वहीं Para SF जमीन और हवाई मिशन में एक्सपर्ट मानी जाती है. इन कमांडो को “रेड डेविल्स” भी कहा जाता है. Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.किन स्पेशल मिशन में होते हैं ये बेस्ट? 

किन स्पेशल मिशन में होते हैं ये बेस्ट? 
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* पैराशूट से दुश्मन इलाके में एंट्री
* बंधक बचाव और हाई-वैल्यू टारगेट मिशन
* तेज और सटीक कार्रवाई
 
दोनों फोर्स मिलकर ऐसी “जॉइंट स्ट्राइक क्षमता” बनाती हैं, जो किसी भी संकट में निर्णायक साबित हो सकती है. Photo Credit: AI

6.2019 जैसा संकट: अगर प्लान-B लागू होता तो?

2019 जैसा संकट: अगर प्लान-B लागू होता तो?
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जब Abhinandan Varthaman पाकिस्तान में थे, उस समय भारत के पास सिर्फ कूटनीति ही नहीं, बल्कि सैन्य विकल्प भी मौजूद थे.विशेषज्ञ मानते हैं कि जरूरत पड़ने पर विशेष बलों को “रेस्क्यू मिशन” के लिए तैयार रखा गया था. आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि “स्पेशल ऑपरेशन कैपेबिलिटी” से जीता जाता है, जहां छोटी टीम बड़ा असर डालती है. Photo Credit: AI
 

7.आम लोगों के लिए क्यों मायने रखती है यह ताकत?

आम लोगों के लिए क्यों मायने रखती है यह ताकत?
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यह सिर्फ सेना की कहानी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है. जब देश के पास ऐसी स्पेशल फोर्स होती हैं, तो आतंकवाद और घुसपैठ का जवाब मजबूत होता है और संकट के समय त्वरित कार्रवाई संभव होती है. साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की साख मजबूत होती है. आज के दौर में “डिफेंस स्ट्रेंथ” सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं, बल्कि देश की रणनीतिक ताकत का हिस्सा है.Photo Credit: AI
 

8.छोटी टीम, बड़ा असर

छोटी टीम, बड़ा असर
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MARCOS और Para SF जैसी यूनिट्स दिखाती हैं कि युद्ध अब संख्या का नहीं, बल्कि “कौशल और रणनीति” का खेल बन चुका है. कमांडो की ये टीमें कम समय में बड़ा बदलाव ला सकती हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. Photo Credit: AI

 

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