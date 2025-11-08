देश का सबसे बड़ा दानवीर कौन है? टॉप 5 कद्रदानों में ये बिजनेसमैन 7 करोड़ रुपये हर दिन करता है दान

रवि किशन को फिर जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी दी गई, कथावाचक पं. प्रवीण शास्त्री के फोन पर आया कॉल, कुछ दिन पहले भी दी गई थी धमकी | बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का आज दूसरा दिन, दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा कर रहे बाबा | अमेरिका में चल रहे शटडाउन का बड़ा असर,लगभग 700 उड़ानें रद्द, करीब 38 दिन से है शटडाउन
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Nov 08, 2025, 06:29 AM IST
1.इस बार की लिस्ट में 24 महिलाओं का नाम भी शुमार है
भारत में दानवीरों की लिस्ट जारी हो चुकी है और इस बार की लिस्ट में 24 महिलाओं का नाम भी शुमार है. लेकिन टॉप 1 पर कौन है देश का सबसे बड़ा दानवीर जो पिछले कई सालों से टॉप पर कब्जा जमा रखा है, चलिए जानें. साथ ही इस लिस्ट के टॉप 5 दानवीरों को भी जान लें.
2.HCL के फाउंडर शिव नादर हैं सबसे बड़े दानवीर
इस सूची में एक बार फिर एचसीएल टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नादर अग्रणी रहे हैं, जो भारत के सबसे बड़े दानदाता बने हुए हैं - जिन्होंने पिछले वर्ष उल्लेखनीय ₹2,708 करोड़ का योगदान दिया. इसका मतलब है कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक विकास के कार्यों के लिए हर दिन औसतन ₹7.4 करोड़ का दान दिया.
3.मुकेश अंबानी
रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी दानवीरों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहे हैं.
4.बजाज समूह
दानवीरों की लिस्ट में अंबानी के बाद बजाज समूह तीसरे स्थान पर रहा.
5.ज़ेरोधा बंधु निखिल और नितिन कामथ
इस सूची में युवा ऊर्जा जोड़ते हुए ज़ेरोधा बंधु निखिल (39) और नितिन कामथ (46) भारत के सबसे युवा शीर्ष परोपकारी व्यक्ति बन गए, जिन्होंने कुल ₹147 करोड़ का दान दिया.
6.गौतम अडानी
अडानी समूह के गौतम अडानी देश के दानवीरों की सूची में पांचवें स्थान पर रहे.
7. लेखिका रोहिणी नीलेकणि
इस वर्ष महिला दानदाताओं ने भी अपनी मजबूत छाप छोड़ी - सूची में 24 महिलाएं शामिल थीं. इनमें से, इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की पत्नी और लेखिका रोहिणी नीलेकणि, ₹204 करोड़ का योगदान देकर सबसे उदार महिला दानकर्ता के रूप में उभरीं.