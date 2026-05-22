Hair Care Tips: सफेद और झड़ते बालों से छुटकारा दिला देगी ये नेचुरल डाई, बाल बनेंगे काले, घने और मजबूत

2 . प्याज के छिलकों के फायदे

2

प्याज के जिन छिलकों को आप फेंक देते हैं. वे आपके बालों को काला और जड़ों से मजबूत बना सकते हैं. आप घर बैठे डाई बना सकते हैं. इस नुस्खे को तैयार करने के लिए प्याज के सूखे छिलके लें. इन्हें लोहे की कड़ाही या फिर तवे पर तब तक भूने, जब तक यह जलकर काले न हो जाये. इसके बाद इन्हें अच्छे से पीस लें. अब इनका पाउडर बना लें.

(Credit Image AI)