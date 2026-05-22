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Hair Care Tips: सफेद और झड़ते बालों से छुटकारा दिला देगी ये नेचुरल डाई, बाल बनेंगे काले, घने और मजबूत

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Hair Care Tips: सफेद और झड़ते बालों से छुटकारा दिला देगी ये नेचुरल डाई, बाल बनेंगे काले, घने और मजबूत

कम उम्र में ही बालों के सफेद होने से लेकर झड़ना आम हो गया है. लड़कियों से लेकर यंग लड़के तक परेशान हैं. इसकी वजह पोषण की कमी है. ऐसे में बहुत से लोग हेयर डाई और कलर का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल युक्त कलर बालों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होता है. ऐसे में नेचुरल डाई बालों को काला और शाइनी बना सकती है

Nitin Sharma | May 22, 2026, 05:48 PM IST

1.नेचुरल हेयर डाई

नेचुरल हेयर डाई
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अगर आप भी अपने सफेद बालों को छिपाने के लिए बाजार के केमिकल युक्त कलर और डाई का इस्तेमाल करते हैं तो रुक जाये, इसकी जगह पर घर में बनी नेचुरल डाई का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे न सिर्फ बालों का रंग काला होगा. बाला जड़ों से मजबूत और चमकदार हो जाएंगे. इसके लिए आपको सिर्फ प्याज के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

(Credit Image AI)

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2.प्याज के छिलकों के फायदे

प्याज के छिलकों के फायदे
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प्याज के जिन छिलकों को आप फेंक देते हैं. वे आपके बालों को काला और जड़ों से मजबूत बना सकते हैं. आप घर बैठे डाई बना सकते हैं. इस नुस्खे को तैयार करने के लिए प्याज के सूखे छिलके लें. इन्हें लोहे की कड़ाही या फिर तवे पर तब तक भूने, जब तक यह जलकर काले न हो जाये. इसके बाद इन्हें अच्छे से पीस लें. अब इनका पाउडर बना लें.

(Credit Image AI) 

 

3.जड़ों तक लगाएं

जड़ों तक लगाएं
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इस काले पाउडर में नारियल का तेल मिला लें. अब इसके पेस्ट की तरह बनने पर बालों की जड़ों तक लगाएं. इससे बाल काले होने के साथ ही जड़ों से मजबूत होंगे. नारियल में मौजूद फैटी एसिड्स बालों के रोमों को जरूरी पोषण देने के साथ ही उन्हें काले और मजबूत बनाएंगे. बाल नेचुरली शाइन करेंगे.

(Credit Image AI)

4.बालों को बढ़ने में करता है मदद

बालों को बढ़ने में करता है मदद
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प्याज के छिलकों में भरपूर मात्रा में सल्फर पाया जाता है. यह बालों को पूर्ण पोषण देने के साथ ही कोलेजन को बूस्ट करता है. यह बालों की ग्रोथ में मदद करता है. इसे बढ़ाता है. इसके साथ ही प्रोटीन बालों के टेक्सचर को सुधारता है. इन्हें सफेद होने से रोकता है. यह बालों की क्वालिटी को बेहरत और घना करता है. 

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.स्कैल्प को गहराई से करता है साफ

स्कैल्प को गहराई से करता है साफ
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नारियल के तेल और प्याज के मिश्रण में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ को दूर करने के गुण पाये जाते हैं, यह नेचुरल डाई स्कैल्प को गहराई से साफ करने के साथ ही स्कैल्प में मौजदू कीटाणुओं को खत्म करके डैंड्रफ से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाता है.

(Credit Image AI)

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