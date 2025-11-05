बुरे ख्याल हमेशा दिमाग में आते रहते हैं? जानिए किस कारण मेंटल हेल्थ इस स्थिति में पहुंचती है

3 . किस विटामिन की कमी से नकारात्मक विचार आते हैं?

विटामिन बी12 न केवल शक्तिवर्धक विटामिन है, बल्कि मन को शांत करने वाला विटामिन भी है. यह मस्तिष्क के हैप्पी हार्मोन, सेरोटोनिन और डोपामाइन को संतुलित करता है. इसकी कमी होने पर, मस्तिष्क इन हार्मोनों का सही मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाता. परिणामस्वरूप, व्यक्ति आसानी से क्रोधित हो जाता है, बेचैन महसूस करता है, और कभी-कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के अजीब, नकारात्मक या परेशान करने वाले विचारों का अनुभव करता है. ऐसी स्थिति में आप सोच रहे होंगे कि ये विचार मेरे मन में क्यों आ रहे हैं? इसका उत्तर आपके आहार में बी12 की कमी हो सकता है.

