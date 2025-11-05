FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

महिला क्रिकेट टीम PM आवास पहुंची, PM मोदी से मिलेंगी वर्ल्ड चैंपियंस

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कौन हैं Mukund Agiwal जो बने CA 2025 फाइनल टॉपर? पिता के सपने को पूरा करने के लिए लगाया जी-जान, ले आए पहली रैंक

कौन हैं Mukund Agiwal जो बने CA 2025 फाइनल टॉपर? पिता के सपने को पूरा करने के लिए लगाया जी-जान, ले आए पहली रैंक

UNIRAJ Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया BA-B.Sc समेत इन कोर्स का रिजल्ट, यहां करें चेक

राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया BA-B.Sc समेत इन कोर्स का रिजल्ट, यहां करें चेक

सीमा-स्वीटी-सरस्वती... कौन है वो मॉडल जिसने 22 बार किया मतदान, हरियाणा में 'वोट चोरी' पर राहुल गांधी का बड़ा खुलासा

सीमा-स्वीटी-सरस्वती... कौन है वो मॉडल जिसने 22 बार किया मतदान, हरियाणा में 'वोट चोरी' पर राहुल गांधी का बड़ा खुलासा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे

Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे

अकबर की वो मुस्लिम बेगम जिसने भगवान कृष्ण पर वार दिया था पूरा जीवन, कहलाती थी मुगल काल की 'मीराबाई'

अकबर की वो मुस्लिम बेगम जिसने भगवान कृष्ण पर वार दिया था पूरा जीवन, कहलाती थी मुगल काल की 'मीराबाई'

जब तक दिल्ली क्राइम 3 नहीं आई तब तक ये 5 सीरीज निपटा दीजिए, तीसरी वाली में घूम जाएगा दिमाग

जब तक दिल्ली क्राइम 3 नहीं आई तब तक ये 5 सीरीज निपटा दीजिए, तीसरी वाली में घूम जाएगा दिमाग

HomePhotos

लाइफस्टाइल

बुरे ख्याल हमेशा दिमाग में आते रहते हैं? जानिए किस कारण मेंटल हेल्थ इस स्थिति में पहुंचती है

क्या आपके दिमाग में हमेशा निगेटिव और बुरे ख्याल आते रहते हैं. ऐसी स्थिति में हमेशा रहना आपके मेंटल हेल्थ को ध्वस्त कर सकता है. चलिए जानें इसके पीछे क्या वजह होती है कि मन हमेशा बुरे विचारों से भरा रहता है.

ऋतु सिंह | Nov 05, 2025, 01:40 PM IST

1.शरीर-दिमाग ठीक से काम करे इसके लिए एक खास विटामिन की जरूरत होती है

शरीर-दिमाग ठीक से काम करे इसके लिए एक खास विटामिन की जरूरत होती है
1

हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए प्रोटीन और खनिजों की तरह विटामिन की भी ज़रूरत होती है. ये विटामिन न केवल हमारे शरीर को मज़बूत रखते हैं, बल्कि हमारे मन और मनोदशा को भी नियंत्रित करते हैं. इनमें से एक महत्वपूर्ण विटामिन शरीर को लाल रक्त कोशिकाओं और डीएनए के उत्पादन में मदद करता है और तंत्रिका तंत्र को मज़बूत बनाए रखता है. 
 

Advertisement

2.इस विटामिन की कमी से मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है

इस विटामिन की कमी से मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है
2

अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए, तो इसका असर न सिर्फ़ शरीर पर, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है. कई बार लोग अचानक चिड़चिड़े, उदास या चिंतित हो जाते हैं और उन्हें बुरे और नकारात्मक विचार परेशान करने लगते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो यह सिर्फ़ मानसिक थकान ही नहीं, बल्कि विटामिन बी12 की कमी का भी संकेत हो सकता है.
 

3.किस विटामिन की कमी से नकारात्मक विचार आते हैं?

किस विटामिन की कमी से नकारात्मक विचार आते हैं?
3

विटामिन बी12 न केवल शक्तिवर्धक विटामिन है, बल्कि मन को शांत करने वाला विटामिन भी है. यह मस्तिष्क के हैप्पी हार्मोन, सेरोटोनिन और डोपामाइन को संतुलित करता है. इसकी कमी होने पर, मस्तिष्क इन हार्मोनों का सही मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाता. परिणामस्वरूप, व्यक्ति आसानी से क्रोधित हो जाता है, बेचैन महसूस करता है, और कभी-कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के अजीब, नकारात्मक या परेशान करने वाले विचारों का अनुभव करता है. ऐसी स्थिति में आप सोच रहे होंगे कि ये विचार मेरे मन में क्यों आ रहे हैं? इसका उत्तर आपके आहार में बी12 की कमी हो सकता है.
 

4.विटामिन बी12 की कमी से और क्या प्रभाव होते हैं?

विटामिन बी12 की कमी से और क्या प्रभाव होते हैं?
4

विटामिन बी12 न केवल सोच को नियंत्रित करता है, बल्कि पूरे शरीर के ऊर्जा स्तर को भी नियंत्रित करता है. इसकी कमी होने पर लक्षण इस प्रकार हैं:
हमेशा थका हुआ और सुस्त महसूस करना.
सांस लेने में कठिनाई या चक्कर आना.
मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और गर्दन व पीठ में दर्द बढ़ जाता है.
हाथों और पैरों में झुनझुनी या सुन्नता महसूस होती है.
ध्यान केन्द्रित करने में कठिनाई और स्मृति हानि.
यदि इन लक्षणों के साथ-साथ मूड में भी उतार-चढ़ाव की भावना हो, तो समझ लें कि आपके शरीर को विटामिन बी12 की तत्काल आवश्यकता है.
 

TRENDING NOW

5.विटामिन बी12 बढ़ाने के लिए क्या लेना चाहिए?

विटामिन बी12 बढ़ाने के लिए क्या लेना चाहिए?
5

विटामिन बी12 ज़्यादातर मांसाहारी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है. अगर आप मांसाहारी भोजन करते हैं, तो अपने आहार में मछली, चिकन और अंडे शामिल करना न भूलें. मछली, चिकन और अंडे विटामिन बी12 के बेहतरीन स्रोत हैं.
 

6.दूध, दही और पनीर अच्छे विकल्प हैं

दूध, दही और पनीर अच्छे विकल्प हैं
6

शाकाहारियों के लिए दूध, दही और पनीर अच्छे विकल्प हैं. फोर्टिफाइड अनाज, सोया दूध और न्यूट्रिशनल यीस्ट वीगन लोगों के लिए सबसे अच्छे विकल्प हैं. इन खाद्य पदार्थों को अपने दैनिक आहार में शामिल करने से विटामिन बी12 की कमी जल्दी पूरी होती है और मन धीरे-धीरे शांत और सकारात्मक महसूस करने लगता है.

7.विटामिन बी12 किस लिए जरूरी है?

विटामिन बी12 किस लिए जरूरी है?
7

विटामिन बी12 को इस तरह समझें. यह शरीर का ऊर्जा स्विच है. यह लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं. यह तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है, मस्तिष्क और शरीर के बीच संबंध बनाए रखता है. यह डीएनए बनाने में मदद करता है. और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपके मूड और मन को स्थिर करता है, जिससे आप भीतर से खुश और ऊर्जावान महसूस करते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
कौन हैं Mukund Agiwal जो बने CA 2025 फाइनल टॉपर? पिता के सपने को पूरा करने के लिए लगाया जी-जान, ले आए पहली रैंक
कौन हैं Mukund Agiwal जो बने CA 2025 फाइनल टॉपर? पिता के सपने को पूरा करने के लिए लगाया जी-जान, ले आए पहली रैंक
UNIRAJ Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया BA-B.Sc समेत इन कोर्स का रिजल्ट, यहां करें चेक
राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया BA-B.Sc समेत इन कोर्स का रिजल्ट, यहां करें चेक
सीमा-स्वीटी-सरस्वती... कौन है वो मॉडल जिसने 22 बार किया मतदान, हरियाणा में 'वोट चोरी' पर राहुल गांधी का बड़ा खुलासा
सीमा-स्वीटी-सरस्वती... कौन है वो मॉडल जिसने 22 बार किया मतदान, हरियाणा में 'वोट चोरी' पर राहुल गांधी का बड़ा खुलासा
CAT Admit Card 2025: कब जारी होगा CAT 2025 का एडमिट कार्ड? 30 नवंबर को होने वाली है परीक्षा
CAT Admit Card 2025: कब जारी होगा CAT 2025 का एडमिट कार्ड? 30 नवंबर को होने वाली है परीक्षा
IND vs AUS: इतिहास रचने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, ऐसा करने वाले बन जाएंगे पहले भारतीय खिलाड़ी
IND vs AUS: इतिहास रचने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, ऐसा करने वाले बन जाएंगे पहले भारतीय खिलाड़ी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे
Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे
अकबर की वो मुस्लिम बेगम जिसने भगवान कृष्ण पर वार दिया था पूरा जीवन, कहलाती थी मुगल काल की 'मीराबाई'
अकबर की वो मुस्लिम बेगम जिसने भगवान कृष्ण पर वार दिया था पूरा जीवन, कहलाती थी मुगल काल की 'मीराबाई'
जब तक दिल्ली क्राइम 3 नहीं आई तब तक ये 5 सीरीज निपटा दीजिए, तीसरी वाली में घूम जाएगा दिमाग
जब तक दिल्ली क्राइम 3 नहीं आई तब तक ये 5 सीरीज निपटा दीजिए, तीसरी वाली में घूम जाएगा दिमाग
सब्जी बेचने वाला रातोंरात बना करोड़पति, अब अपने दोस्त को देगा 1 करोड़, जानें क्यों?
सब्जी बेचने वाला रातोंरात बना करोड़पति, अब अपने दोस्त को देगा 1 करोड़, जानें क्यों?
बुरे ख्याल हमेशा दिमाग में आते रहते हैं? जानिए किस कारण मेंटल हेल्थ इस स्थिति में पहुंचती है
बुरे ख्याल हमेशा दिमाग में आते रहते हैं? जानिए किस कारण मेंटल हेल्थ इस स्थिति में पहुंचती है
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE