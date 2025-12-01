FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत के किस राज्य में वीआईपी नंबर प्लेट्स की मांग है सबसे ज्यादा? किसने खरीदा 1 करोड़ में मनचाहा कार का नंबर 

क्या आपको पता है कि हाल ही में एक करोड़ में सबसे महंगी कार नंबर प्लेट किस से राज्य में खरीदी गई है. यही नहीं किस राज्य में वीआईपी नंबरों की मांग सबसे ज्यादा है?

ऋतु सिंह | Dec 01, 2025, 08:30 PM IST

1.वीआईपी नंबर के लिए खूब पैसा बहा रहे लोग

वीआईपी नंबर के लिए खूब पैसा बहा रहे लोग
1

हर किसी के अलग-अलग शौक होते हैं, किसी को खाने का शौक, किसी को घूमने का, किसी को बड़ा घर, बंगला या लग्जरी कार का शौक. इसके अलावा, कई लोग वीआईपी कारों और अपनी पसंदीदा नंबर प्लेट के भी शौकीन होते हैं. लोग केवल मनचाहा कार का नंबर पाने के लिए लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं. चलिए आज आपको बताते हैं कि भारत के किस राज्य में वीआईपी नंबर प्लेट्स की मांग है सबसे ज्यादा? किसने खरीदा है 1 करोड़ देकर मनचाहा कार का नंबर प्लेट.
 

2.सोनीपत स्थित कुंडली आरटीओ में बिका 1 करोड़ का वीआईपी नंबर

सोनीपत स्थित कुंडली आरटीओ में बिका 1 करोड़ का वीआईपी नंबर
2

हाल ही में हरियाणा के सोनीपत स्थित कुंडली आरटीओ में HR88B8888 नंबर प्लेट के लिए 1.17 करोड़ रुपये की बड़ी बोली लगाई गई. यह भारत में बिका सबसे महंगा वीआईपी नंबर है.
 

3.हरियाणा में सबसे ज्यादा लेते हैं लोग वीआईपी नंबर

हरियाणा में सबसे ज्यादा लेते हैं लोग वीआईपी नंबर
3

इस बोली ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और हरियाणा को देश में फैंसी वाहन नंबरों का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया है. हरियाणा भारत में वीआईपी नंबरों के बाज़ार में अग्रणी है. सोनीपत में हुई नीलामी सबसे ज़्यादा चर्चा में रही. हरियाणा में हर हफ़्ते ऑनलाइन नीलामी होती है और इसमें काफ़ी प्रतिस्पर्धा होती है. 0001, 0007, 0786, 9999 और 8888 जैसे प्रीमियम नंबरों के लिए प्रतिस्पर्धा काफ़ी ज़्यादा होती है. इन वीआईपी नंबरों की बोली अक्सर करोड़ों में लगती है.
 

4.केरल में भी वीआईपी नंबर प्लेटों की भारी मांग है.

केरल में भी वीआईपी नंबर प्लेटों की भारी मांग है.
4

हरियाणा के अलावा, केरल में भी वीआईपी नंबर प्लेटों की भारी मांग है. नए दौर में कई राज्यों में प्रीमियम नंबरों का क्रेज एक गंभीर चलन बन गया है. यह चलन लग्जरी कार मालिकों, उद्योगपतियों और कलेक्टरों के बीच काफी लोकप्रिय है.

5. एनआरआई आबादी बहती है मनचाहे नंबर के लिए पैसे

एनआरआई आबादी बहती है मनचाहे नंबर के लिए पैसे
5

भारत में वीआईपी नंबरों की सूची में केरल का नाम भी शामिल है. अप्रैल 2025 में 'KL07DG0007' नंबर 45.99 लाख रुपये में बिका था. इससे पहले 2018 में 'KL01CK0001' 31 लाख रुपये में बिका था. केरल की बड़ी लग्ज़री कार संस्कृति और मज़बूत एनआरआई आबादी इस चलन में अहम भूमिका निभाती है.
 

6.चंडीगढ़ है तीसरे नंबर पर

चंडीगढ़ है तीसरे नंबर पर
6

हरियाणा- केरल के अलावा कई राज्यों में प्रीमियम नंबर प्लेटों की नीलामी भारी रकम में हुई है. चंडीगढ़ में 0001 नंबर को लेकर खासी दिलचस्पी है. 2022 में 'CH01AN0001' 26.05 लाख रुपये में बिका था.
 

7.महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद कर्नाटक

महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद कर्नाटक
7

महाराष्ट्र में भी एक व्यवस्थित बोली प्रणाली है, जहां मुंबई की 0001 प्लेट अक्सर 30-40 लाख रुपये से ज़्यादा में बिकती है. राजस्थान की RJ45CG0001 भी 16.05 लाख रुपये में बिकी. कर्नाटक की प्रीमियम सीरीज़ की कीमत अक्सर 15 लाख रुपये से ज़्यादा होती है, और दिल्ली की DL4CND0001 लग्ज़री कार खरीदारों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है.
 

8.मोहाली, नोएडा और दिल्ली में ऐसे नंबर की मांग ज्यादा

मोहाली, नोएडा और दिल्ली में ऐसे नंबर की मांग ज्यादा
8

पंजाब के मोहाली ज़िले में वीआईपी नंबर PB65AM001 की बोली 12 लाख रुपये से ज़्यादा लगी, जबकि उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में UP16BH0001 जैसी सीरीज़ के लिए 10 लाख रुपये से ज़्यादा की प्रीमियम बोली लगी. जेम्स बॉन्ड से प्रेरित लोकप्रिय नंबर सीरीज़ 007 की हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में काफ़ी मांग है. हालाँकि, गुजरात को इस सूची में जगह नहीं मिली.

