कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा 'टूरिस्ट को अपनी ओर खींचता है? विश्व में भारत ट्रेवल एंड टूरिज्म में किस पायदान पर है  

1 . पर्यटन अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने का एक अहम कारक है

आजकल पर्यटन सिर्फ़ मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने का एक अहम कारक बन गया है. दुनिया भर के देश अपने पर्यटन क्षेत्र पर ज़ोर दे रहे हैं और भारत भी इसका अपवाद नहीं है. भारत अपनी विविध संस्कृति, परंपराओं, ऐतिहासिक धरोहरों और प्राकृतिक सुंदरता के कारण दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है.

