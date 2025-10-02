कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा 'टूरिस्ट को अपनी ओर खींचता है? विश्व में भारत ट्रेवल एंड टूरिज्म में किस पायदान पर है  

दिल्ली-एनसीआर में तेज आंधी के साथ गिरेंगे ओले, मौसम विभाग ने इन राज्यों का भी दिया Weather Update
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Oct 02, 2025, 01:42 PM IST
1.पर्यटन अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने का एक अहम कारक है
आजकल पर्यटन सिर्फ़ मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने का एक अहम कारक बन गया है. दुनिया भर के देश अपने पर्यटन क्षेत्र पर ज़ोर दे रहे हैं और भारत भी इसका अपवाद नहीं है. भारत अपनी विविध संस्कृति, परंपराओं, ऐतिहासिक धरोहरों और प्राकृतिक सुंदरता के कारण दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है.
2.अपना यूपी सबसे आगे है
भारत में विदेशों से आने वाले पर्यटक ही नहीं देशी टूरिस्ट भी देश के किन राज्यों में सबसे ज्यादा टूरिज्म देते हैं क्या आपको पता है. इस मामले में अपना यूपी सबसे आगे है. उत्तर प्रदेश भारत में एक सार्वभौमिक पर्यटन स्थल माना जाता है. इस वर्ष यहां आयोजित विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले ने पर्यटन की दृष्टि से एक कीर्तिमान स्थापित किया है.
3.वाराणसी है लिस्ट में सबसे ऊपर
वाराणसी गंगा के घाट, दैनिक आरती, मंत्रोच्चार, दीपदान और सदियों पुरानी आध्यात्मिक ऊर्जा इस स्थान को एक जीवंत आध्यात्मिक मंच बनाती है. इसलिए यहां देशी-विदेशी सबसे ज्यादा आते हैं.
4.आगरा भी देता है टक्कर
आगरा स्थित ताजमहल प्रतिदिन लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है और इस मामले में ये वाराणसी को टक्कर देता है.
5.इसके बाद है नवाबी शहर की बारी
लखनऊ अपने नवाबी आकर्षण, भव्य वास्तुकला, मेहराबों, स्वादिष्ट कबाबों और समृद्ध संस्कृति के साथ एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है.
6.अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा-वृंदावन
अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा-वृंदावन धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने वाले महत्वपूर्ण केंद्र हैं.
7. तमिलनाडु भी लिस्ट में सबसे ऊपर है
न केवल विदेशी पर्यटकों, बल्कि घरेलू पर्यटन में भी भारी वृद्धि देखी गई. साल 2024 में कुल 2,509.63 मिलियन घरेलू पर्यटकों ने विभिन्न राज्यों का दौरा किया. उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु इस सूची में सबसे ऊपर रहे, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात ने सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया.
8.NRI आगमन भी तेजी से बढ़ रहा
2023 में कुल 18.89 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भारत आए. इसके परिणामस्वरूप विदेशी पर्यटकों का आगमन (FTA) 9.52 मिलियन तक पहुंच गया, जो महामारी-पूर्व स्तर का 87% है. जबकि NRI आगमन बढ़कर 9.38 मिलियन हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 34.38% अधिक है.
