Deep Sleep Remedy: अच्छी नींद के लिए किस करवट सोना चाहिए? लेटते ही आएगी गहरी नींद अगर मान लेंगे ये बातें

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Oct 18, 2025, 10:37 AM IST
1.अच्छी नींद हमारे तन और मन दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है
अगर हम अच्छी नींद लेते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है. कई लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें रात में अच्छी नींद नहीं आती. रात में अच्छी नींद न लेने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. इसके साथ ही कई लोगों को बीच-बीच में नींद आती है, जिससे उनकी नींद पूरी नहीं होती. तो, अगर आपको भी यह समस्या है, तो यह जानकारी खास आपके लिए है. तो, मशहूर योग गुरु और लेखिका हंसा योगेंद्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस बारे में खास जानकारी साझा की है. तो जानिए इसके बारे में...
2.यदि आप रात को सो नहीं पाते तो क्या करते हैं?
अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो अपनी नींद की आदतों और खासकर अपनी सोने की स्थिति पर थोड़ा ध्यान दें. क्योंकि बहुत हैवी खाना, देर से खाना और तुरंत सोना ये सब आपकी नींद को प्रभावित करता है. इतना ही नहीं कई बार नींद में ही गैस-अपच और एसिडीटी की वजह भी बन जाता है. इसलिए आपको किस करवट सोने के साथ ही खाने और सोने के बीच गैप के बारे में भी जानना चाहिए.
3.खाने और सोने के बीच कितना गैप होना चाहिए?
खाने और सोने के बीच कितना गैप होना चाहिए क्या आपको ये पता है. रात का खाना हमेशा शाम 7 से 8 के बीच करना जरूरी है और खाने और सोने के बीच करीब 3 से 4 घंटे का अंतर भी जरूरी है ताकि सोने से पहले खाना पचने की प्रक्रिया शुरु कर चुका हो.
4.आपको किस तरफ सोना चाहिए?
बाईं ओर करवट लेकर सोना सबसे अच्छा होता है. बाईं ओर करवट लेकर सोने से दिमाग शांत होता है. साथ ही, साँस लेना भी आसान हो जाता है. बाईं ओर करवट लेकर सोने से नींद भी अच्छी आती है. इसके अलावा, बाईं ओर करवट लेकर सोने से आपका पाचन तंत्र भी बेहतर होता है.
5.अच्छी नींद के लिए ज़रूरी आदतें अपनाएँ
इसके अलावा योग गुरु ने अच्छी नींद के लिए कुछ खास टिप्स भी शेयर किए हैं जैसे...
नियमित समय पर सोने की आदत डालें. हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने से आपके शरीर की जैविक घड़ी नियंत्रित रहती है और आपको समय पर नींद आने में मदद मिलती है.
6.सोते हुए आरामदायक कपड़े पहनें
सोते समय आरामदायक कपड़े पहनें. बहुत ज़्यादा तंग कपड़े न पहनें.
7.रात में सोते समय लाइट का रखें ध्यान
रात को सोते समय मोबाइल या टीवी न देखें. नीली रोशनी हार्मोन्स को प्रभावित करती है. रात में कमरे में डीम लाइट जलाएं या एकदम अंधेरा चाहिए तो वह भी रख सकते हैं.