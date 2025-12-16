FacebookTwitterYoutubeInstagram
संसद परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया, मनरेगा का नाम बदलने का किया विरोध | प्रियंका गांधी वाड्रा का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा- सरकार ने मजदूरी नहीं बढ़ाई, ग्राम पंचायत का अधिकार अपने पास लिया, यह गरीबों के हक पर चोट | संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन, मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल पेश करेगी सरकार

RRB NTPC CBT 2 2025 Graduate का रिजल्ट जारी, जानें अब आगे क्या होगा?

दिल्ली-NCR समेत देश में मौसम का हाल: ठंड, कोहरा और प्रदूषण ने बढ़ाई परेशानी

पंजाब: कबड्डी प्लेयर राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या, बंबीहा गैंग ने ली जिम्मेदारी, बोला- सिद्धू मूसेवाला का लिया बदला

18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय

कौन है दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी? डॉल की तरह दिखने वाले इस यंगमैन के सड़क पर निकलते ही ट्रैफिक हो जाता है जाम

ये है भारत की सबसे महंगी चाय, 1 Kg का दाम सोने की कीमत से भी ज्यादा और गोल्ड की तरह रेट होता है फ्लैक्चुएट

लाइफस्टाइल

भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जिसे देश की जीवनरेखा कहा जाता है? ये 'स्वीट रिवर' डॉल्फिन्स का घर भी है 

भारत की एक नदी जो न केवल अनोखी प्रजाति की डॉल्फिन्स का घर है बल्कि इसे भारत की जीवनरेखा भी कहा जाता है. मीठे पानी की ये नदी कई मायनों में हिंदुस्तान के लिए खास है. कौन सी है ये नदी चलिए जानें.

ऋतु सिंह | Dec 16, 2025, 06:56 AM IST

1. मीठे पानी की ये नदी अपने अंदर कई खूबियां समेटे हुए है

मीठे पानी की ये नदी अपने अंदर कई खूबियां समेटे हुए है
1

भारत में कई नदियां हैं. प्रत्येक नदी का अपना महत्व है. इनमें से एक नदी को भारत की जीवनरेखा भी कहा गया है. यही नहीं ये नदी डॉल्फिन्स का घर माना जाता है. मीठे पानी की ये नदी अपने अंदर कई खूबियां समेटे हुए है. क्या आप जानते हैं कि ये कौन सी है? 

2.ये नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है

ये नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है
2

यह हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है और पांच राज्यों से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है. यह देश की 40% से अधिक आबादी के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और उपजाऊ गंगा के मैदानी इलाकों में व्यापक कृषि को सहारा देती है.
 

3.क्या आपने गेस किया कि ये नदी कौन सी है?

क्या आपने गेस किया कि ये नदी कौन सी है?
3

क्या आपने गेस किया कि ये नदी कौन सी है? चलिए हम बताते हैं. गंगा नदी भारत की जीवनरेखा है. गंगा नदी का आर्थिक महत्व तो है ही, साथ ही हिंदुओं के लिए इसका अपार धार्मिक महत्व भी है. इसे देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है और यह देश की संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र है. भारत नदियों का देश है. देश भर में 400 से अधिक नदियाँ बहती हैं. ये नदियाँ भूमि को आकार देती हैं, कृषि को सहारा देती हैं और लाखों लोगों को जल प्रदान करती हैं. कुछ नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, जबकि अन्य मैदानों और पठारों से होकर बहती हैं. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा प्रमुख नदियाँ हैं. गंगा सबसे लंबी नदी है, जबकि ब्रह्मपुत्र जलसंधि में सबसे बड़ी है.
 

4.गंगा को कई नाम से लोग पुकारते हैं

गंगा को कई नाम से लोग पुकारते हैं
4

कई नदियों के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नाम हैं. उदाहरण के लिए, गंगा को कुछ स्थानों पर 'गंगा' और यमुना को कुछ स्थानों पर 'जमुना' के नाम से भी जाना जाता है. ये नदियाँ केवल जल निकाय ही नहीं हैं, बल्कि भारत की संस्कृति और इतिहास का अभिन्न अंग हैं. लेकिन किस नदी को भारत की जीवनरेखा कहा जाता है? भारत में अनेक नदियाँ हैं, लेकिन एक नदी को इसकी जीवनरेखा कहा जाता है.
 

5.भारत की जीवनरेखा इस नदी को क्यों कहा जाता है?

भारत की जीवनरेखा इस नदी को क्यों कहा जाता है?
5

गंगा नदी को भारत की जीवनरेखा माना जाता है. इसका उद्गम हिमालय की ऊँची चोटियों पर स्थित उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री हिमनद से होता है. अपने उद्गम स्थल से यह दक्षिण-पूर्व दिशा में बहती हुई विशाल गंगा के मैदानी इलाके से होकर गुजरती है. पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से पहले यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड सहित कई प्रमुख राज्यों से होकर गुजरती है.
 

6. अनूठे स्व-शुद्धिकरण गुण वाली ये नदी डॉल्फिन्स का घर है

अनूठे स्व-शुद्धिकरण गुण वाली ये नदी डॉल्फिन्स का घर है
6

भागीरथी उस मूल नदी का नाम है जो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर आधिकारिक रूप से गंगा नदी बनाती है. नदी के पानी में एक अनूठा स्व-शुद्धिकरण गुण है, जो ऐतिहासिक रूप से जीवाणुभक्षी (बैक्टीरियोफेज) की उच्च मात्रा के लिए जिम्मेदार है. गंगा नदी डॉल्फिन (राष्ट्रीय जलीय जीव), मीठे पानी की डॉल्फिन की एक अनूठी प्रजाति, इसी जल में निवास करती है.
 

7. हालांकि इस नदी में भी रहती हैं डाल्फिन्स

हालांकि इस नदी में भी रहती हैं डाल्फिन्स
7

हालांकि असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में भी गंगा डॉल्फ़िन की एक बड़ी आबादी पाई जाती है और ये गंगा से ही यहां पर पहुंची हैं. यहा इन्हें कभी-कभी सुसु (Susu) भी कहा जाता है.

8.इसी नदी के किनारे बसा है ये शहर

इसी नदी के किनारे बसा है ये शहर
8

यह नदी बेसिन भारत की 40% से अधिक आबादी का घर है, जो इसे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक बनाता है. यह अपने उद्गम स्थल से लगभग 2,525 किलोमीटर (1,569 मील) तक बहती है. वाराणसी (काशी), जो दुनिया के सबसे पुराने निरंतर बसे शहरों में से एक है, इसी नदी के किनारे स्थित है. कुंभ मेला, एक प्रमुख धार्मिक स्नान उत्सव, हर बारह वर्ष में इसी नदी के किनारे मनाया जाता है और अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है.
 

9.यह नदी प्रणाली 140 से अधिक मछली प्रजातियों और विभिन्न कछुओं घर है

यह नदी प्रणाली 140 से अधिक मछली प्रजातियों और विभिन्न कछुओं घर है
9

इसके अलावा, इस नदी द्वारा बहाया गया गाद विशाल बंगाल डेल्टा के निरंतर विस्थापन और निर्माण में योगदान देता है. कोलकाता से होकर बहने वाली प्रमुख नदी हुगली नदी है, जो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है. नदी द्वारा जमा किए गए गाद से निर्मित मैदान सबसे उपजाऊ कृषि भूमि में से हैं. यह नदी प्रणाली 140 से अधिक मछली प्रजातियों और विभिन्न कछुओं सहित विविध जलीय जीवन का समर्थन करती है, जो इसे महत्वपूर्ण मीठे पानी की जैव विविधता वाला क्षेत्र बनाती है.

18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
कौन है दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी? डॉल की तरह दिखने वाले इस यंगमैन के सड़क पर निकलते ही ट्रैफिक हो जाता है जाम
ये है भारत की सबसे महंगी चाय, 1 Kg का दाम सोने की कीमत से भी ज्यादा और गोल्ड की तरह रेट होता है फ्लैक्चुएट
इन 5 जानवरों के बेहद लंबे और सिल्की होते हैं बाल, जरूरत पड़ने पर करते हैं गुप्त हथियार का काम
कछुए की चाल में भी दो घंटे में नाप लेंगे पूरा जिला, भारत के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट की ये बातें हैरान कर देंगी
मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
माता पिता को कर्ज और गरीबी से निकाल देते हैं इन तारीखों में जन्मे बेटा बेटी, अपनी इंटेलिजेंसी के दम पर पाते हैं सफलता
Kharmas 2025: खरमास के दौरान गलती से भी न करें ये काम, समस्याओं से भर जाएगा जीवन
