भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जिसे देश की जीवनरेखा कहा जाता है? ये 'स्वीट रिवर' डॉल्फिन्स का घर भी है 

3 . क्या आपने गेस किया कि ये नदी कौन सी है?

क्या आपने गेस किया कि ये नदी कौन सी है? चलिए हम बताते हैं. गंगा नदी भारत की जीवनरेखा है. गंगा नदी का आर्थिक महत्व तो है ही, साथ ही हिंदुओं के लिए इसका अपार धार्मिक महत्व भी है. इसे देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है और यह देश की संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र है. भारत नदियों का देश है. देश भर में 400 से अधिक नदियाँ बहती हैं. ये नदियाँ भूमि को आकार देती हैं, कृषि को सहारा देती हैं और लाखों लोगों को जल प्रदान करती हैं. कुछ नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, जबकि अन्य मैदानों और पठारों से होकर बहती हैं. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा प्रमुख नदियाँ हैं. गंगा सबसे लंबी नदी है, जबकि ब्रह्मपुत्र जलसंधि में सबसे बड़ी है.

