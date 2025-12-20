मटन खरीदते समय दुकानदार से कौन सा हिस्सा मांगना चाहिए? किस डिश में कौन सा पीस होता है परफेक्ट

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 20, 2025, 08:23 PM IST
1.मटन का हिस्सा व्यंजन पर निर्भर करता है
जब आप किसी मटन की दुकान पर जाकर मटन मांगते हैं, तो दुकानदार आपसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए? ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि आखिर क्या मांगना चाहिए. क्योंकि मटन के कई हिस्से होते हैं. इसलिए, उनकी कीमत और उपयोग भी अलग-अलग होते हैं. अतः, मटन खरीदते समय कौन सा हिस्सा मांगना है, यह व्यंजन पर निर्भर करता है. यहां आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि कौन सा हिस्सा किस व्यंजन के लिए उपयुक्त है.
2.मटन करी, ग्रेवी या मसालेदार ग्रेवी
अगर आप मटन करी, ग्रेवी या मसालेदार ग्रेवी बनाना चाहते हैं, तो टांग या जांघ और कंधे का मांस मांगें. इसमें मांस और थोड़ी चर्बी होती है, जिससे ग्रेवी स्वादिष्ट बनती है. यह कुकर और हांडी दोनों में अच्छे से पक जाता है. मैं दुकानदार से कहूंगा कि मुझे मटन और कंधे का मांस मिलाकर दे.
3.मटन फ्राई
अगर आप सूखा मटन तलना चाहते हैं, तो छाती वाला हिस्सा यानी पसलियां और कंधा चुनें. इसमें चर्बी ज्यादा होती है, इसलिए यह सूखता नहीं है. तलने के बाद भी इसका स्वाद बरकरार रहता है.
4.मटन कबाब, टिक्का या ग्रिल
अगर आप कबाब, टिक्का या ग्रिल बनाना चाहते हैं, तो कमर और पार्श्व भाग के भीतरी हिस्से, जिन्हें टेंडर कट्स कहते हैं, मांगें. इनमें हड्डियां कम होती हैं और मांस मुलायम होता है. ये जल्दी पक जाते हैं.
5.मटन सूप या शोरबा
अगर आप सूप या शोरबा बनाना चाहते हैं, तो हड्डी वाला मटन इस्तेमाल करें, गर्दन का मतलब गर्दन और टांग का मतलब टांग. हड्डियाँ स्वाद और पोषण प्रदान करती हैं. सूप गाढ़ा और पौष्टिक बनता है.
6.मटन पुलाव या बिरयानी
अगर आप मटन पुलाव या बिरयानी बनाना चाहते हैं, तो जंगली मटन के बड़े टुकड़े और कमर के पास वाला हिस्सा (लोइन) मांगें. यह नरम मांस होता है, टुकड़े आसानी से टूटते नहीं हैं. दुकानदार से पूछते समय, उसे बिरयानी के लिए जंगली मटन के बड़े टुकड़े देने के लिए कहें.