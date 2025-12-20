मटन खरीदते समय दुकानदार से कौन सा हिस्सा मांगना चाहिए? किस डिश में कौन सा पीस होता है परफेक्ट

1 . मटन का हिस्सा व्यंजन पर निर्भर करता है

जब आप किसी मटन की दुकान पर जाकर मटन मांगते हैं, तो दुकानदार आपसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए? ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि आखिर क्या मांगना चाहिए. क्योंकि मटन के कई हिस्से होते हैं. इसलिए, उनकी कीमत और उपयोग भी अलग-अलग होते हैं. अतः, मटन खरीदते समय कौन सा हिस्सा मांगना है, यह व्यंजन पर निर्भर करता है. यहां आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि कौन सा हिस्सा किस व्यंजन के लिए उपयुक्त है.

