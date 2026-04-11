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गुस्सा, तनाव और फ्रस्ट्रेशन शरीर के किस अंग को पहुंचाता हैं सबसे अधिक नुकसान? छोटा सा इमोशन इन बड़ी बीमारियों को करता है हिट

गुस्सा, तनाव और फ्रस्ट्रेशन शरीर के किस अंग को पहुंचाता हैं सबसे अधिक नुकसान? दबे इमोशन इन बीमारियों को करते हैं ट्रिगर

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गुस्सा, तनाव और फ्रस्ट्रेशन शरीर के किस अंग को पहुंचाता हैं सबसे अधिक नुकसान? छोटा सा इमोशन इन बड़ी बीमारियों को करता है हिट

Which emotions most harm to specific parts of the body? गुस्सा, तनाव और फ्रस्ट्रेशन सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहते. धीरे-धीरे ये शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर असर डालते हैं और दिक्कतें शुरू करते हैं. कई बार हम समझ भी नहीं पाते कि समस्या की जड़ मानसिक दबाव है.

ऋतु सिंह | Apr 11, 2026, 10:41 AM IST

1.शरीर में दर्द या परेशानी की वजह 

शरीर में दर्द या परेशानी की वजह 
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क्या आपने कभी महसूस किया है कि लगातार टेंशन या गुस्से के बाद शरीर टूटने लगता है? सिर भारी, पेट खराब या दिल की धड़कन तेज ये सिर्फ थकान नहीं होती. कई बार इसके पीछे हमारी ही भावनाओं का दबाव छिपा होता है.आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भावनात्मक असंतुलन धीरे-धीरे शरीर पर असर डाल रहा है, और लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. चलिए जानें हमारे भावनात्मक तनाव (emotions) सीधे शरीर के किन अंगों पर असर डालते हैं, खासकर जब वे लंबे समय तक बने रहते हैं. Photo Credit: AI
 

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2.गुस्सा (Anger) → लिवर (Liver)

गुस्सा (Anger) → लिवर (Liver)
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लगातार गुस्सा रहने से शरीर में टॉक्सिन बढ़ सकते हैं और लिवर पर दबाव बढ़ता है. इससे पाचन और ऊर्जा दोनों प्रभावित होते हैं.  लगातार गुस्से की स्थिति शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ा देती है. इसका असर सबसे ज्यादा लिवर और पाचन सिस्टम पर देखा जाता है.रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब है. भूख कम लगना, एसिडिटी और शरीर में थकान.काम पर फोकस कम, एनर्जी ड्रेन और चिड़चिड़ापन बढ़ना. Photo Credit: AI

3.चिंता / डर (Anxiety & Fear) → हार्ट और ब्रेन

चिंता / डर (Anxiety & Fear) → हार्ट और ब्रेन
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लगातार चिंता या डर की स्थिति में शरीर हमेशा “अलर्ट मोड” में रहता है. इससे दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर प्रभावित हो सकते हैं.यह सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक थकावट भी पैदा करता है. ज्यादा चिंता से हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर पर असर पड़ता है और दिमाग थक जाता है. नतीजा नींद खराब, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर और मानसिक ओवरलोड होता. Photo Credit: AI

4.उदासी (Sadness) → फेफड़े (Lungs)

उदासी (Sadness) → फेफड़े (Lungs)
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लंबे समय तक उदासी या अकेलापन शरीर की ऊर्जा को कम कर देता है. कई मामलों में यह सांस लेने की क्षमता और फेफड़ों की कार्यक्षमता पर असर डाल सकता है.इसका असर ये होता है कि हर काम भारी लगना, सामाजिक दूरी बढ़ना और थकान महसूस होती रहती है, वह भी बिना काम के. लंबे समय की उदासी और अकेलापन सांस लेने की क्षमता और ऊर्जा लेवल को प्रभावित कर सकता है. Photo Credit: AI
 

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5.तनाव (Stress) → पेट (Stomach)

तनाव (Stress) → पेट (Stomach)
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लगातार स्ट्रेस शरीर के सबसे सेंसिटिव हिस्से—पाचन तंत्र को प्रभावित करता है.एसिडिटी, गैस और IBS जैसी समस्याएं अक्सर लंबे तनाव से जुड़ी होती हैं. इसका असर ये होता है कि रोजमर्रा की लाइफस्टाइल प्रभावित होती है और खाने की आदतें भी. लगातार तनाव से एसिडिटी, गैस, IBS और पाचन समस्याएं हो सकती हैं. Photo Credit: AI

6. निराशा (Depression) → इम्यून सिस्टम

 निराशा (Depression) → इम्यून सिस्टम
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लंबे समय की निराशा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (immunity) को कमजोर कर सकती है. कई बार शरीर में दर्द का अहसास भी होने लगता है. नसों की कमजोरी भी होने लगती है.  Photo Credit: AI

7.अंदर का मन, बाहर का शरीर: असली कनेक्शन क्या है?

अंदर का मन, बाहर का शरीर: असली कनेक्शन क्या है?
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मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि शरीर और मन एक सिस्टम की तरह काम करते हैं. भावनाएं सीधे अंगों को नुकसान नहीं पहुंचातीं, लेकिन लंबे समय तक imbalance रहने पर शरीर की functioning जरूर प्रभावित होती है आसान भाषा में मन का बोझ धीरे-धीरे शरीर का बोझ बन जाता है. Photo Credit: AI

 

 

8.दबी भावनाओं का नुकसान

दबी भावनाओं का नुकसान
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भावनाएं सीधे अंगों को “तोड़ती” नहीं हैं, लेकिन लंबे समय तक imbalance रहने पर शरीर पर असर जरूर डालती हैं.  गुस्सा, डर, उदासी या तनाव, ये सभी सामान्य भावनाएं हैं. लेकिन जब ये लगातार बनी रहें, तो शरीर संकेत देने लगता है. समय रहते इन्हें समझना और संभालना ही असली सेहत की कुंजी है.  Photo Credit: AI

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