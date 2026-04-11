गुस्सा, तनाव और फ्रस्ट्रेशन शरीर के किस अंग को पहुंचाता हैं सबसे अधिक नुकसान? छोटा सा इमोशन इन बड़ी बीमारियों को करता है हिट

1 . शरीर में दर्द या परेशानी की वजह

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क्या आपने कभी महसूस किया है कि लगातार टेंशन या गुस्से के बाद शरीर टूटने लगता है? सिर भारी, पेट खराब या दिल की धड़कन तेज ये सिर्फ थकान नहीं होती. कई बार इसके पीछे हमारी ही भावनाओं का दबाव छिपा होता है.आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भावनात्मक असंतुलन धीरे-धीरे शरीर पर असर डाल रहा है, और लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. चलिए जानें हमारे भावनात्मक तनाव (emotions) सीधे शरीर के किन अंगों पर असर डालते हैं, खासकर जब वे लंबे समय तक बने रहते हैं. Photo Credit: AI

