सोने-चांदी से ज्यादा तेजी से कीमती होता जा रहा ये मेटल, फ्यूचर में इस धातु की मांग होगी सबसे ज्यादा

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 03, 2026, 01:00 PM IST
1.एक धातु ने चुपके से इन दोनों के मूल्य को कम कर दिया है
चाहे सोना हो या चांदी आप इनके बारे में हर दिन खबरें पढ़ते और देखते होंगे. 2025 में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त वृद्धि हुई है. लेकिन जहां दुनिया सोने और चांदी की रिकॉर्ड कीमतों की चर्चा कर रही है, वहीं एक धातु ने चुपके से इन दोनों के मूल्य को कम कर दिया है. बिना किसी दिखावे या शोर-शराबे के, लेकिन इसका असर बेहद शक्तिशाली है.
2.इस मेटल में 10 वर्षों में सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है
इस धातु की कीमत में पिछले 10 वर्षों में सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है. दिसंबर 2025 में, इस धातु की कीमत 12,000 डॉलर प्रति टन से अधिक हो गई और 2025 में इसमें एक तिहाई से अधिक की वृद्धि हुई. इसे 2009 के बाद की सबसे बड़ी वृद्धि माना जाता है. उस वर्ष वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद, इस धातु की कीमत में 140% से अधिक की वृद्धि हुई थी. अकेले नवंबर में ही इसकी कीमत में लगभग 10% की वृद्धि हुई है.
3.तेजी से बढ़ रही इस मेटल की मांग
कारण स्पष्ट है, मांग तो बहुत है, लेकिन आपूर्ति कम है. यह कोई ऐसी धातु नहीं है जिसे आप पहनते हों या तिजोरी में रखते हों. लेकिन बिजली तो इसी में समाई हुई है. दीवारों के अंदर, सड़कों के नीचे, कारों में, मोबाइल चार्जर में, बिजली की लाइनों में, पवन चक्कियों और सौर परियोजनाओं में, यह चुपचाप हर जगह बिजली पहुंचाती है.
4.क्यों और कहां है इस धातु की सबसे ज्यादा मांग
दुनिया को पहले से कहीं अधिक बिजली की आवश्यकता है. पूरी दुनिया विद्युतीकरण की ओर अग्रसर है. इलेक्ट्रिक वाहन सामान्य कारों की तुलना में कई गुना अधिक इस धातु का उपयोग करते हैं. सौर पैनलों और पवन चक्कियों को इस धातु के मोटे तारों की आवश्यकता होती है. डेटा सेंटर, जहां इंटरनेट और एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता चलती है, दिन-रात भारी मात्रा में बिजली की खपत करते हैं. स्वच्छ और स्मार्ट भविष्य का हर सपना जमीन से इस धातु के अधिक से अधिक निष्कर्षण की ओर ले जा रहा है.
5.क्यों बढ़ रही इसकी कीमत?
मांग तो अच्छी है, लेकिन आपूर्ति धीमी है. असली समस्या यहीं से शुरू होती है. इस धातु को निकालने में सालों लग जाते हैं. पुरानी खदानों से अब उत्पादन कम हो रहा है. नई खदानें बनाना महंगा और समय लेने वाला काम है. इसका मतलब है कि मांग अधिक है और आपूर्ति धीमी. वैश्विक भंडार बहुत कम हैं. आपात स्थितियों के लिए ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है. इसलिए, अगर किसी खदान में काम रुक जाता है, हड़ताल हो जाती है या उत्पादन बंद हो जाता है, तो कीमतें तुरंत आसमान छू जाती हैं.
6.यह धातु तांबा ही है
निवेशक अब इस धातु को महज एक वस्तु नहीं मानते. यह एक रणनीतिक धातु बन गई है, जो दीर्घकालिक वैश्विक आर्थिक परिवर्तन से जुड़ी है. इसके अलावा, कम ब्याज दरों ने बड़े बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं को और अधिक आकर्षक बना दिया है. इससे इसकी मांग और बढ़ रही है. अब तक आप समझ गए होंगे कि यह धातु तांबा ही है.
7.तांबे की कीमतें एक सीधी रेखा में नहीं बढ़ेंगी
विशेषज्ञों का मानना है कि तांबे की कीमतें एक सीधी रेखा में नहीं बढ़ेंगी. कभी-कभी मुनाफा होगा और कारखाने उत्पादन कम कर देंगे. कीमतें कुछ समय के लिए धीमी हो सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक परिदृश्य स्पष्ट है. आज तांबा केवल जमीन से निकाला जाने वाला धातु नहीं रह गया है. यह बिजली, डिजिटल दुनिया, स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक जीवन की रीढ़ बन गया है. जैसे-जैसे दुनिया अधिक से अधिक संयोजित होती जा रही है, तांबा इस कहानी के केंद्र में बना रहेगा.