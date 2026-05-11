दुनिया की किस भाषा को कहते 'क्वीन ऑफ लैंग्वेज'? विदेशी यूनिवर्सिटीज में हो रहा इस पर रिसर्च, एआई के लिए मानी गई है बेस्ट

लाइफस्टाइल
1.दुनिया के कई बड़े विश्वविद्यालय इसे पढ़ाते हैं इस लेंग्वेज को
क्या कोई भाषा इतनी खास हो सकती है कि उसे पूरी दुनिया की भाषाओं की ‘रानी’ कहा जाए? यह सवाल सुनने में भले ही दिलचस्प लगे, लेकिन इसका जवाब इतिहास, संस्कृति और ज्ञान की दुनिया से जुड़ा हुआ है. आज जब लोग अंग्रेजी सीखकर करियर बनाना चाहते हैं, तब एक ऐसी प्राचीन भाषा भी है जिसे विद्वानों ने सदियों पहले “Queen of Languages” का दर्जा दिया था.
दिलचस्प बात यह है कि यह भाषा सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं रही, बल्कि विज्ञान, गणित, दर्शन और चिकित्सा जैसे विषयों की भी मजबूत आधारशिला मानी जाती है. यही वजह है कि आज भी दुनिया के कई बड़े विश्वविद्यालय इसे पढ़ाते हैं. (फोटो एआई)
2.संस्कृत को क्यों कहा जाता है भाषाओं की रानी?
संस्कृत को अक्सर “Queen of All Languages” यानी सभी भाषाओं की रानी कहा जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी शुद्धता, वैज्ञानिक संरचना और समृद्ध शब्दावली मानी जाती है. भाषा विशेषज्ञों का कहना है कि संस्कृत का व्याकरण इतना व्यवस्थित है कि इसे सीखने के बाद दूसरी भाषाओं को समझना आसान हो जाता है. संस्कृत के व्याकरण को महर्षि पाणिनि ने जिस तरीके से व्यवस्थित किया था, उसे आज भी दुनिया के सबसे उन्नत भाषा ढांचों में गिना जाता है. कई रिसर्च में यह भी माना गया कि संस्कृत की संरचना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बेहद उपयोगी हो सकती है. (फोटो एआई)
3.संस्कृत सिर्फ पूजा-पाठ की भाषा नहीं रही
आम तौर पर लोगों को लगता है कि संस्कृत केवल मंत्रों और धार्मिक पुस्तकों तक सीमित है. लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है. आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, गणित और दर्शन से जुड़े हजारों मूल ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए थे.एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि दुनिया की कई आधुनिक भारतीय भाषाओं पर संस्कृत का गहरा प्रभाव है. हिंदी, मराठी, बंगाली, नेपाली और कन्नड़ जैसी भाषाओं के हजारों शब्द संस्कृत से निकले हैं. यानी लोग रोजमर्रा में भी अनजाने में संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं. (फोटो एआई)
4.नई पीढ़ी के लिए क्या है बड़ा संदेश?
आज की पीढ़ी तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रही है. ऐसे में अपनी भाषाई जड़ों से जुड़ाव कम होता जा रहा है. लेकिन संस्कृत जैसी भाषाएं सिर्फ अतीत नहीं बतातीं, बल्कि सोचने का तरीका भी सिखाती हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि संस्कृत का अध्ययन याददाश्त, उच्चारण और तार्किक सोच को मजबूत करने में मदद कर सकता है. यही कारण है कि कई स्कूल अब फिर से संस्कृत शिक्षा पर जोर देने लगे हैं. (फोटो एआई)
5.यह सिर्फ भाषा नहीं, भारत की सांस्कृतिक पहचान भी है
संस्कृत को भाषाओं की रानी कहने के पीछे केवल उसका इतिहास नहीं, बल्कि उसका प्रभाव भी है. हजारों साल पुरानी होने के बावजूद यह आज भी ज्ञान, संस्कृति और शोध की दुनिया में अपनी जगह बनाए हुए है. यही वजह है कि समय बदलने के बाद भी संस्कृत की चर्चा खत्म नहीं हुई. (फोटो एआई)
6. विदेशी यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पर रिसर्च होने लगे हैं
भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत आज सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसी आधुनिक तकनीकों में भी इसकी उपयोगिता बढ़ने लगी है और इसी कारण इस भाषा पर कई विदेशी यूनिवर्सिटीज रिसर्च कर रही हैं. दुनिया की कई विदेशी यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पर रिसर्च और पढ़ाई की मांग बढ़ रही है. इसकी वैज्ञानिक संरचना और स्पष्ट व्याकरण के कारण ही इसे “Queen of All Languages” भी कहा जाता है.
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