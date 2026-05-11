दुनिया की किस भाषा को कहते 'क्वीन ऑफ लैंग्वेज'? विदेशी यूनिवर्सिटीज में हो रहा इस पर रिसर्च, एआई के लिए मानी गई है बेस्ट

1 . दुनिया के कई बड़े विश्वविद्यालय इसे पढ़ाते हैं इस लेंग्वेज को

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क्या कोई भाषा इतनी खास हो सकती है कि उसे पूरी दुनिया की भाषाओं की ‘रानी’ कहा जाए? यह सवाल सुनने में भले ही दिलचस्प लगे, लेकिन इसका जवाब इतिहास, संस्कृति और ज्ञान की दुनिया से जुड़ा हुआ है. आज जब लोग अंग्रेजी सीखकर करियर बनाना चाहते हैं, तब एक ऐसी प्राचीन भाषा भी है जिसे विद्वानों ने सदियों पहले “Queen of Languages” का दर्जा दिया था.

दिलचस्प बात यह है कि यह भाषा सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं रही, बल्कि विज्ञान, गणित, दर्शन और चिकित्सा जैसे विषयों की भी मजबूत आधारशिला मानी जाती है. यही वजह है कि आज भी दुनिया के कई बड़े विश्वविद्यालय इसे पढ़ाते हैं. (फोटो एआई)

