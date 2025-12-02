FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

भारत की एक नौकरी ऐसी जिसमें ना धर्म, ना जाति और ना ही है आरक्षण, देखी जाती है बस ये एक खूबी

भारत में एक ऐसी नौकरी है जिसमें धर्म या जाति नहीं मानी जाती है. यहां काम करने वालों को धर्म और जाति को भावनाओं से ऊपर उठकर काम करना होता है. सोचिए ये कौन सी नौकरी होगी? जहां बस एक खास खूबी ही चेक की जाती है

ऋतु सिंह | Dec 02, 2025, 07:42 PM IST

1. इस जॉब में जाति-धर्म पर आरक्षण तक नहीं है

इस जॉब में जाति-धर्म पर आरक्षण तक नहीं है
1

आज आपको एक ऐसे भारतीय जॉब के बारे में बताएंगे जहां किसी भी धर्म या जाति को तवज्जो नहीं दिया जाता है और जो ऐसा करता है उसे दंडित तक किया जाता है. यहां तक की इस नौकरी तक में कोई आरक्षण जाति या धर्म के आधार पर नहीं किया गया है. इस नौकरी को ज्वाइन करने वाले हर शख्स को यहां धर्मनिरपेक्ष्य होकर काम करना होता है. और ये देखा जाता है कि उसके अंदर देश के लिए प्रेम कितना है.

2.सेना जाति-धर्म से ऊपर उठके काम करती है

सेना जाति-धर्म से ऊपर उठके काम करती है
2

जी हां, ये नियम सेना में लागू होता है और भारतीय सेना धर्मनिरपेक्षता और अनुशासन का प्रतीक है और इसमें भर्ती के लिए योग्यता ही एकमात्र मापदंड है. हाल ही में एक सैनिक को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि उसने इस नियम की अवहेलना की थी.

3.सेना एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है

सेना एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है
3

भारतीय सेना अनुशासन का प्रतीक है जो देश की रक्षा के लिए तत्पर रहती है. इसलिए, सैनिक जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर राष्ट्र की रक्षा के लिए देशभक्ति और कर्तव्य की भावना से ओतप्रोत होते हैं. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ईसाई सैनिक के निलंबन आदेश को बरकरार रखा है, जिसने एक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था, और कहा है कि "सेना एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है."
 

4.क्या था विवाद?

क्या था विवाद?
4

लेफ्टिनेंट कर्नल सैमुअल कमलेश (3 कैवलरी रेजिमेंट), जो 2017 में सेना में शामिल हुए थे, की टुकड़ी में अधिकांश सिख सैनिक हैं. हालाँकि रेजिमेंट के भीतर एक मंदिर और एक गुरुद्वारा था, लेकिन कोई 'सर्वधर्म स्थल' नहीं था. साप्ताहिक धार्मिक जुलूस के दौरान, कमलेश अपने सैनिकों के साथ उन स्थानों पर जाते थे, लेकिन उन्होंने अपने ईसाई धर्म के कारण गर्भगृह में प्रवेश करने से इनकार कर दिया. उन्होंने सेना के आदेशों का पालन करने से भी इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उनका धर्म एकेश्वरवाद है और अंदर प्रवेश करना उनकी आस्था के विरुद्ध है.
 

TRENDING NOW

5.सेना से बर्खास्त करने का आदेश

सेना से बर्खास्त करने का आदेश
5

इसके अलावा, सेना ने उन्हें कई बार सलाह दी थी कि यह यूनिट अनुशासन का उल्लंघन है, लेकिन उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया. परिणामस्वरूप, सेना प्रमुख ने उन्हें सेना से बर्खास्त करने का आदेश दिया. हालाँकि, उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें जबरन मंदिर के गर्भगृह में ले जाना धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है, और कहा, "अगर सभी धर्मों के लिए एक स्थान होता, तो कोई समस्या नहीं होती. इसके अलावा, मैं मंदिर में प्रवेश किए बिना गर्भगृह के बाहर फूल चढ़ाने के लिए भी तैयार था."
 

6.सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
6

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सैमुअल कमलेश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिकारी के व्यवहार को घोर अनुशासनहीनता करार दिया और उनके निलंबन को बरकरार रखते हुए कहा, "सेना एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है और इसकी अनुशासनात्मक प्रणाली किसी भी समझौते के अधीन नहीं है."
 

7.जवान धर्म से ज़्यादा राष्ट्र की रक्षा करते हैं

जवान धर्म से ज़्यादा राष्ट्र की रक्षा करते हैं
7

कमलेश ने सेना के निलंबन के खिलाफ 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उसी दिन, उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी, "सशस्त्र बल के जवान धर्म से ज़्यादा राष्ट्र की रक्षा करते हैं. इसलिए, कोई भी धर्म, जाति या क्षेत्र उन्हें विभाजित नहीं करता, बल्कि वर्दी उन्हें एकजुट करती है."
 

8.सेना में व्यक्तिगत आस्थाएं आदेशों से ऊपर नहीं

सेना में व्यक्तिगत आस्थाएं आदेशों से ऊपर नहीं
8

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भारतीय सेना के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की पुष्टि करता है. यह भी स्पष्ट करता है कि सेना में व्यक्तिगत आस्थाएं आदेशों से ऊपर नहीं जा सकतीं. इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी. और सामाजिक रूप से, यह धार्मिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के महत्व पर बल देता है. यह एक सबक देता है कि सैन्य अधिकारियों को सैनिकों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए. यह निर्णय सेना में अनुशासन और धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने में मील का पत्थर साबित होगा.

