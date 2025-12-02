भारत की एक नौकरी ऐसी जिसमें ना धर्म, ना जाति और ना ही है आरक्षण, देखी जाती है बस ये एक खूबी

8 . सेना में व्यक्तिगत आस्थाएं आदेशों से ऊपर नहीं

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भारतीय सेना के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की पुष्टि करता है. यह भी स्पष्ट करता है कि सेना में व्यक्तिगत आस्थाएं आदेशों से ऊपर नहीं जा सकतीं. इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी. और सामाजिक रूप से, यह धार्मिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के महत्व पर बल देता है. यह एक सबक देता है कि सैन्य अधिकारियों को सैनिकों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए. यह निर्णय सेना में अनुशासन और धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने में मील का पत्थर साबित होगा.

