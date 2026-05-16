दुनिया का ‘लाइफसेवर’ ब्लड ग्रुप कौन सा है? दूसरों को देता है जीवनदान, लेकिन क्यों खतरे में रहती है खुद की जिंदगी  

3 . सड़क हादसे से लेकर ऑपरेशन तक… हर पल बना रहता है खतरा

3

सामान्य ब्लड ग्रुप वाले लोग जरूरत पड़ने पर अस्पताल से आसानी से खून पा सकते हैं. लेकिन Rh-null ब्लड वाले लोगों के लिए स्थिति बिल्कुल अलग होती है. अगर किसी दुर्घटना, बड़ी सर्जरी या अचानक ब्लीडिंग की स्थिति बन जाए, तो उनके लिए तुरंत खून मिलना लगभग असंभव हो सकता है. यही कारण है कि ऐसे कई लोग अपना खून पहले से स्टोर करवाकर रखते हैं. कुछ मामलों में तो उन्हें दूसरे देश तक से मदद लेनी पड़ती है. यानी जिस खून को दुनिया सबसे कीमती मानती है, वही उसके मालिक के लिए सबसे बड़ी चिंता बन जाता है. (फोटो एआई)

