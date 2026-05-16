दुनिया का ‘लाइफसेवर’ ब्लड ग्रुप कौन सा है? दूसरों को देता है जीवनदान, लेकिन क्यों खतरे में रहती है खुद की जिंदगी  

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | May 16, 2026, 08:39 PM IST
1.ये दुर्लभ खून कई मरीजों की जान बचा सकता है
Rh-null यानी “गोल्डन ब्लड” वाले लोग दुनिया में बेहद कम हैं. उनका खून कई दुर्लभ मरीजों की जान बचा सकता है, लेकिन अगर उन्हें खुद कभी खून की जरूरत पड़ जाए, तो पूरी दुनिया में उनके लिए मैचिंग ब्लड ढूंढना मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि यह ब्लड ग्रुप सिर्फ मेडिकल अजूबा नहीं, बल्कि लगातार चिंता के साथ जीने वाली जिंदगी की कहानी भी है. (फोटो एआई)
2. 50 लोगों के पास है ये गोल्डन ब्लड
2026 तक उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट्स और रेयर ब्लड ग्रुप रजिस्ट्रियों के अनुसार, दुनिया में Rh-null यानी “गोल्डन ब्लड” ग्रुप वाले लोगों की संख्या अब भी बेहद कम मानी जाती है. अलग-अलग रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा लगभग 45 से 50 लोगों के बीच बताया जाता है. कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि हाल के वर्षों में कुछ नए केस सामने आए हैं, इसलिए यह संख्या 50 के थोड़ा ऊपर भी हो सकती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह अब भी दुनिया के सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप्स में गिना जाता है. (फोटो एआई)
3. सड़क हादसे से लेकर ऑपरेशन तक… हर पल बना रहता है खतरा
सामान्य ब्लड ग्रुप वाले लोग जरूरत पड़ने पर अस्पताल से आसानी से खून पा सकते हैं. लेकिन Rh-null ब्लड वाले लोगों के लिए स्थिति बिल्कुल अलग होती है. अगर किसी दुर्घटना, बड़ी सर्जरी या अचानक ब्लीडिंग की स्थिति बन जाए, तो उनके लिए तुरंत खून मिलना लगभग असंभव हो सकता है. यही कारण है कि ऐसे कई लोग अपना खून पहले से स्टोर करवाकर रखते हैं. कुछ मामलों में तो उन्हें दूसरे देश तक से मदद लेनी पड़ती है. यानी जिस खून को दुनिया सबसे कीमती मानती है, वही उसके मालिक के लिए सबसे बड़ी चिंता बन जाता है. (फोटो एआई)
4.क्यों मेडिकल दुनिया इन्हें ‘गोल्डन ह्यूमन’ मानती है?
Rh-null ब्लड में Rh एंटीजन नहीं होता. यही इसे बाकी सभी ब्लड ग्रुप से अलग बनाता है. डॉक्टरों के मुताबिक, यह ब्लड कई जटिल और दुर्लभ ट्रांसफ्यूजन मामलों में बेहद काम आता है. यही वजह है कि दुनिया के बड़े ब्लड बैंक और रिसर्च सेंटर ऐसे लोगों पर खास नजर रखते हैं. कई बार मेडिकल इमरजेंसी में दूसरे देशों तक से इस ब्लड की तलाश की जाती है. एक तरह से देखा जाए तो ये लोग चलते-फिरते “इमरजेंसी ब्लड बैंक” जैसे हैं. (फोटो एआई)
5.दुर्लभता ने बना दिया ‘मेडिकल वीआईपी’
इस ब्लड ग्रुप की कमी इतनी ज्यादा है कि कई देशों में ऐसे लोगों का मेडिकल रिकॉर्ड विशेष निगरानी में रखा जाता है. डॉक्टर उन्हें सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह देते हैं.उन्हें जोखिम वाले खेल, लापरवाह ड्राइविंग या अनियमित स्वास्थ्य आदतों से बचने को कहा जाता है. क्योंकि छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी भी बड़ी समस्या बन सकती है. यानी यह सिर्फ एक ब्लड ग्रुप नहीं, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल बदल देने वाली स्थिति है. (फोटो एआई)
6. ब्लड की कमी अभी भी बड़ा संकट है
इस कहानी का एक बड़ा मानवीय पहलू भी है. दुनिया में आज भी लाखों लोग समय पर खून न मिलने की वजह से जान गंवा देते हैं. भारत में भी कई अस्पतालों में रेयर ब्लड ग्रुप की भारी कमी देखी जाती है. विशेषज्ञ कहते हैं कि लोग अक्सर ब्लड डोनेशन को गंभीरता से नहीं लेते. जबकि एक यूनिट खून किसी परिवार की पूरी दुनिया बचा सकता है. खासकर रेयर ब्लड ग्रुप वालों के लिए डोनर नेटवर्क बेहद जरूरी हो गया है. (फोटो एआई)
7.भविष्य में क्या बदल सकता है?
वैज्ञानिक अब लैब में कृत्रिम ब्लड और जेनेटिक रिसर्च पर तेजी से काम कर रहे हैं. उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में रेयर ब्लड ग्रुप वाले लोगों के लिए बेहतर समाधान निकल सकते हैं.लेकिन फिलहाल Rh-null ब्लड वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा जागरूकता, नियमित हेल्थ मॉनिटरिंग और सुरक्षित जीवनशैली ही मानी जा रही है. (फोटो एआई)
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