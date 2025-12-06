दुनिया का सबसे यंगेस्ट पर्वत कौन सा है? भारत की ये शक्तिशाली और जीवंत पर्वत श्रृंखला हर साल बढ़ रही है

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 06, 2025, 07:16 PM IST
1.दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कैसे बनी
यह भूवैज्ञानिक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कैसे बनी, कैसे विकसित हो रही है और क्यों वैज्ञानिकों के लिए रहस्य और अध्ययन का प्रमुख विषय है. इसकी ऊँची, नुकीली चोटियाँ और गहरी घाटियाँ साबित करती हैं कि इसका निर्माण अपेक्षाकृत हाल में हुआ है, इसलिए इसका क्षरण भी कम हुआ है.
2.ये पर्वत श्रृंखला आज भी हर वर्ष ऊँचाई में वृद्धि कर रही है
दो टेक्टॉनिक प्लेटों की शक्तिशाली टक्कर से उत्पन्न हुई यह श्रृंखला आज भी हर वर्ष ऊँचाई में वृद्धि कर रही है. निरंतर गतिशील गतिविधियों के कारण भूकंप की संभावना भी यहाँ अधिक रहती है. यह श्रृंखला न केवल भूविज्ञान का खजाना है, बल्कि जल, जलवायु और मानव जीवन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक तंत्र भी है.
3.क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे युवा पर्वत कौन सा है?
हम आपको इस पर्वत के बारे में विस्तार से बता रहे हैं. हिमालय का नाम सुनते ही मन में भव्यता, सुंदरता और रहस्य की तस्वीर उभर आती है. लेकिन इन पर्वत श्रृंखलाओं की खासियत उनकी ऊँचाई नहीं, बल्कि उनकी आयु और बनावट है. हिमालय को दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कहा जाता है. यह पर्वत श्रृंखला न केवल वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का खजाना है, बल्कि भारतीयों के लिए गौरव का प्रतीक भी है.
4.ये हैं दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला
हिमालय को दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला माना जाता है क्योंकि अन्य पर्वतों की तुलना में इसका निर्माण अपेक्षाकृत हाल ही में हुआ है. हिमालय की नुकीली चोटियाँ, गहरी घाटियाँ और चट्टानी सतहें दर्शाती हैं कि इस पर्वत श्रृंखला का अभी तक ज़्यादा अपक्षय नहीं हुआ है. अरावली जैसे पर्वत, जिन्हें प्राचीन पर्वतमाला माना जाता है, का आकार चिकना है, जबकि हिमालय अभी भी ऊबड़-खाबड़ और कोणीय है. यही कारण है कि भूविज्ञान में इन्हें "युवा वलित पर्वत" कहा जाता है.
5.हिमालय का निर्माण कैसे हुआ?
हिमालय की कहानी लगभग 5 करोड़ साल पहले शुरू होती है, जब उत्तर की ओर बढ़ती भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और इस भीषण टक्कर ने चट्टानों की परतों को ऊपर की ओर धकेल दिया. इससे एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊँची चोटियाँ बनीं. यह भूगर्भीय प्रक्रिया आज भी जारी है. भारतीय प्लेट आज भी लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से उत्तर की ओर खिसक रही है. इससे हिमालय की ऊँचाई हर साल 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है और हिमालय क्षेत्र में भूकंपों की आवृत्ति भी अधिक है.
6.सबसे युवा पर्वतों को युवा क्यों कहा जाता है?
हिमालय को "युवा" कहे जाने का एक और महत्वपूर्ण कारण इसकी संरचना है. चट्टानें टूटने और बिखरने से पहले, दबाव में मुड़ती और मुड़ती हैं. इससे पर्वत बनते हैं. हिमालय में दिखाई देने वाली अनेक चोटियाँ, सतत पर्वत श्रृंखलाएँ और विशिष्ट चट्टानी आकृतियाँ इस प्रक्रिया के स्पष्ट प्रमाण हैं.
7.सबसे छोटा और सबसे लंबा
वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि माउंट एवरेस्ट हर साल कुछ मिलीमीटर ऊँचा हो रहा है. लेकिन हिमालय दुनिया की एकमात्र प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जो सबसे युवा और सबसे ऊँची दोनों है. दुनिया की अधिकांश ऊँची चोटियाँ हिमालय में हैं. हिमालय से निकलने वाली नदियाँ दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत आबादी को पानी उपलब्ध कराती हैं. सक्रिय विवर्तनिक हलचलों के कारण, इस क्षेत्र में नियमित रूप से भूकंप आते रहते हैं.
8.शक्तिशाली और जीवंत पर्वत श्रृंखला
हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि एक भौगोलिक, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है. एशिया की जलवायु को संतुलित करने में हिमालय की प्रमुख भूमिका है. इन पर्वतमालाओं के हिमनद दक्षिण एशिया की प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल हैं और लाखों लोगों के जीवन का आधार हैं. हिमालय देश, प्रकृति और विज्ञान के लिए एक अमूल्य धरोहर है. हिमालय का विशाल आकार, उसकी उत्पत्ति की कहानी और निरंतर विकास पृथ्वी की गतिशील प्रकृति का प्रमाण है. इसीलिए हिमालय को विश्व की सबसे युवा, सबसे शक्तिशाली और सबसे जीवंत पर्वत श्रृंखला कहा जाता है.
