दुनिया का सबसे यंगेस्ट पर्वत कौन सा है? भारत की ये शक्तिशाली और जीवंत पर्वत श्रृंखला हर साल बढ़ रही है

8 . शक्तिशाली और जीवंत पर्वत श्रृंखला

हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि एक भौगोलिक, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है. एशिया की जलवायु को संतुलित करने में हिमालय की प्रमुख भूमिका है. इन पर्वतमालाओं के हिमनद दक्षिण एशिया की प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल हैं और लाखों लोगों के जीवन का आधार हैं. हिमालय देश, प्रकृति और विज्ञान के लिए एक अमूल्य धरोहर है. हिमालय का विशाल आकार, उसकी उत्पत्ति की कहानी और निरंतर विकास पृथ्वी की गतिशील प्रकृति का प्रमाण है. इसीलिए हिमालय को विश्व की सबसे युवा, सबसे शक्तिशाली और सबसे जीवंत पर्वत श्रृंखला कहा जाता है.

