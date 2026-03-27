दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? जिसकी न तो अपनी करेंसी है और न एयरोपोर्ट

2 . किस देश की अपनी मुद्रा नहीं, फिर भी आर्थिक मजबूती

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ये देश है लिकटेंस्टाइन (Liechtenstein). दिलचस्प बात यह है कि लिकटेंस्टाइन की अपनी कोई मुद्रा नहीं है. यह अपने पड़ोसी देश Switzerland की मुद्रा Swiss Franc का उपयोग करता है. इस फैसले से देश को केंद्रीय बैंक चलाने, मुद्रा प्रबंधन और उसके उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों से राहत मिलती है. यही वजह है कि यहां की अर्थव्यवस्था स्थिर और मजबूत बनी रहती है.साथ ही, इस देश ने महंगे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के बजाय Switzerland और Austria के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करना अधिक व्यावहारिक समझा. Photo Credit: AI

