दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? जिसकी न तो अपनी करेंसी है और न एयरोपोर्ट

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Mar 27, 2026, 09:02 PM IST
1.कम संसाधनों के बावजूद मजबूत आर्थिक मॉडल
दुनिया के अधिकतर देश अपनी आर्थिक पहचान को मजबूत करने के लिए अपनी मुद्रा, एयरलाइंस और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हैं. लेकिन इस देश ने एक अलग रास्ता चुना. सीमित संसाधनों के बावजूद इस देश ने अपने आर्थिक मॉडल को इस तरह तैयार किया कि यहां के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई. यह देश दिखाता है कि विकास केवल संसाधनों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि सही रणनीति और प्रबंधन भी उतना ही जरूरी होता है.Photo Credit: AI
2.किस देश की अपनी मुद्रा नहीं, फिर भी आर्थिक मजबूती
ये देश है लिकटेंस्टाइन (Liechtenstein). दिलचस्प बात यह है कि लिकटेंस्टाइन की अपनी कोई मुद्रा नहीं है. यह अपने पड़ोसी देश Switzerland की मुद्रा Swiss Franc का उपयोग करता है. इस फैसले से देश को केंद्रीय बैंक चलाने, मुद्रा प्रबंधन और उसके उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों से राहत मिलती है. यही वजह है कि यहां की अर्थव्यवस्था स्थिर और मजबूत बनी रहती है.साथ ही, इस देश ने महंगे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के बजाय Switzerland और Austria के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करना अधिक व्यावहारिक समझा. Photo Credit: AI
3.बैंकिंग से आगे: इनोवेशन और उद्योग की असली ताकत
अक्सर लोग लिकटेंस्टाइन को सिर्फ बैंकिंग और गुप्त खातों के लिए जानते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत उद्योग और नवाचार (Innovation) में छिपी है. यहां दंत चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले सूक्ष्म उपकरणों से लेकर एयरोस्पेस और ऑटोमोबाइल पार्ट्स तक का निर्माण होता है. विश्व प्रसिद्ध कंपनी Hilti भी यहीं से शुरू हुई थी.एक रोचक तथ्य यह भी है कि इस देश में रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या यहां की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है, जो इसकी मजबूत उद्यमशीलता संस्कृति को दर्शाता है.Photo Credit: AI
4.बिना कर्ज के मजबूत शासन और सामाजिक भरोसा
लिकटेंस्टाइन की सरकार पर कोई सार्वजनिक कर्ज नहीं है, जो आज के समय में बेहद दुर्लभ बात है. इतना ही नहीं, देश के पास अधिशेष आय भी मौजूद है. यहां अपराध दर बेहद कम है और लोगों के बीच भरोसा इतना गहरा है कि कई लोग रात में अपने घरों को बिना ताला लगाए सो जाते हैं. यह दर्शाता है कि आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक संतुलन भी कितना मजबूत है.Photo Credit: AI
5.दुनिया के लिए क्या है सबक?
लिकटेंस्टाइन की कहानी यह सिखाती है कि विकास केवल बड़े संसाधनों या सैन्य ताकत से नहीं आता, बल्कि स्मार्ट फैसलों, सहयोग और नवाचार से भी हासिल किया जा सकता है. आज जब कई देश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, यह छोटा सा देश दिखाता है कि सही रणनीति अपनाकर सीमित संसाधनों में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं. Photo Credit: AI
6.कम संसाधनों में भी अधिकतम सफलता
लिकटेंस्टाइन सिर्फ एक अमीर देश नहीं, बल्कि एक सोच है, जहां कम संसाधनों में भी अधिकतम सफलता हासिल करने का रास्ता दिखता है. यह मॉडल बताता है कि असली ताकत संसाधनों में नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने में होती है. Photo Credit: AI
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