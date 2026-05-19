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दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है? जहां भूख से बेहाल लोग खाते हैं मिट्टी की रोटियां

दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है? जहां भूख से बेहाल लोग खाते हैं मिट्टी की रोटियां

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दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है? जहां भूख से बेहाल लोग खाते हैं मिट्टी की रोटियां

Haiti food crisis: दुनिया में गरीबी बहुत है लेकिन क्या आपको पता है सबसे गरीब देश कौन सा है? इस देश में मिट्टी से पेट भरना मजबूरी बन गई है. इस देश में भूख इतनी बड़ी त्रासदी बनी कि लोग ‘मिट्टी की रोटियां’ बना कर अपना पेट भर रहे हैं.

ऋतु सिंह | May 19, 2026, 08:12 AM IST

1.बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भूख ने लोगों को उस मोड़ पर पहुंचा दिया

बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भूख ने लोगों को उस मोड़ पर पहुंचा दिया
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क्या कोई इंसान सच में मिट्टी खाकर जिंदा रह सकता है? यह सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां हजारों लोगों के लिए यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि रोज की हकीकत बन चुकी है. बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भूख ने लोगों को उस मोड़ पर पहुंचा दिया, जहां पेट की आग बुझाने के लिए मिट्टी से बनी रोटियां खाना मजबूरी बन गया.

कैरेबियाई देश हैती की यह तस्वीर सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं बताती, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब आर्थिक व्यवस्था टूटती है तो सबसे बड़ा असर आम लोगों की थाली पर पड़ता है. यही वजह है कि यह खबर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है. (फोटो एआई)
 

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2.कैसे भूख ने लोगों को मिट्टी खाने पर मजबूर किया

कैसे भूख ने लोगों को मिट्टी खाने पर मजबूर किया
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हैती लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक संकट से जूझ रहा है. यहां बड़ी आबादी ऐसी है जो रोज कमाकर खाना खाती है. लेकिन जब महंगाई बढ़ी और खाने-पीने की चीजों के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर होने लगे, तब गरीब परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक रह गया—पेट कैसे भरा जाए.

इसी मजबूरी में कुछ इलाकों में लोग मिट्टी से बनी रोटियों या कुकीज़ का सहारा लेने लगे. इन रोटियों में पोषण लगभग नहीं होता, लेकिन भूख को थोड़ी देर शांत करने के लिए लोग इन्हें खा लेते हैं. यह स्थिति बताती है कि भूख इंसान को किस हद तक मजबूर कर सकती है.  (फोटो एआई)
 

3.झुग्गियों में रहने वाले परिवारों की सबसे बड़ी समस्या

झुग्गियों में रहने वाले परिवारों की सबसे बड़ी समस्या
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हैती की राजधानी पोर्ट-ओ-प्रिंस के बेहद गरीब इलाकों, खासकर साइट सोलेइल जैसी बस्तियों में रहने वाले परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जाते हैं. यहां कई घरों में दिन में एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता है. बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग तक इस संकट का सामना कर रहे हैं.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, जब घर में आटा, चावल या दूसरी जरूरी चीजें नहीं होतीं, तब मिट्टी की कुकीज़ ही आखिरी विकल्प बचती हैं. सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह सिर्फ भूख की नहीं, बल्कि कुपोषण और स्वास्थ्य संकट की भी कहानी है. लगातार ऐसी चीजें खाने से शरीर में कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. (फोटो एआई)
 

4.कैसे बनाई जाती हैं मिट्टी की रोटियां

कैसे बनाई जाती हैं मिट्टी की रोटियां
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इन रोटियों को बनाने के लिए पहाड़ी इलाकों की खास मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है. मिट्टी में नमक और पानी मिलाकर गाढ़ा मिश्रण तैयार किया जाता है. इसके बाद उसे हाथों से गोल आकार देकर तेज धूप में सुखाया जाता है. सूखने के बाद लोग इन्हें खाते हैं. हालांकि कई लोग इन्हें “मिट्टी की रोटी” कहते हैं, लेकिन असल में यह भूख मिटाने का अस्थायी और खतरनाक तरीका है. डॉक्टरों का मानना है कि इससे पेट और आंतों से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.  (फोटो एआई)

TRENDING NOW

5.यह खबर सिर्फ हैती की नहीं, पूरी दुनिया के लिए चेतावनी क्यों है

यह खबर सिर्फ हैती की नहीं, पूरी दुनिया के लिए चेतावनी क्यों है
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इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि यह इंसान की बुनियादी जरूरतों तक पहुंच खत्म कर देती है. दुनिया के कई देशों में बढ़ती महंगाई और खाद्य संकट ने गरीब तबके की मुश्किलें बढ़ाई हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर खाद्य सुरक्षा और रोजगार पर ध्यान नहीं दिया गया, तो कई गरीब देशों में हालात और खराब हो सकते हैं. यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर लोग खाने की बर्बादी को छोटी बात समझते हैं. लेकिन दुनिया में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं, जिनके लिए दो वक्त का खाना किसी सपने जैसा है.  (फोटो एआई)
 

6.हैती की सच्चाई क्या बताती है?

हैती की सच्चाई क्या बताती है?
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हालांकि सोशल मीडिया पर कई बार यह दावा किया जाता है कि पूरे देश के लोग मिट्टी खाते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है. हैती में सामान्य भोजन भी खाया जाता है, लेकिन अत्यधिक गरीब इलाकों में रहने वाले कुछ परिवार मजबूरी में मिट्टी की कुकीज़ खाते रहे हैं. यह एक मानवीय संकट है, जिसे सिर्फ वायरल खबर की तरह नहीं बल्कि गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या के रूप में समझने की जरूरत है. (फोटो एआई)

 

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