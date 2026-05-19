दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है? जहां भूख से बेहाल लोग खाते हैं मिट्टी की रोटियां

1 . बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भूख ने लोगों को उस मोड़ पर पहुंचा दिया

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क्या कोई इंसान सच में मिट्टी खाकर जिंदा रह सकता है? यह सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां हजारों लोगों के लिए यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि रोज की हकीकत बन चुकी है. बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भूख ने लोगों को उस मोड़ पर पहुंचा दिया, जहां पेट की आग बुझाने के लिए मिट्टी से बनी रोटियां खाना मजबूरी बन गया.

कैरेबियाई देश हैती की यह तस्वीर सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं बताती, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब आर्थिक व्यवस्था टूटती है तो सबसे बड़ा असर आम लोगों की थाली पर पड़ता है. यही वजह है कि यह खबर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है. (फोटो एआई)

