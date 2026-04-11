 दुनिया का सबसे पुराना देश कौन? जानिए टॉप 10 की लिस्ट में भारत सभ्यता किस नंबर पर है

5 . ‘पुराना’ होना ही सब कुछ नहीं

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यह भी सच है कि “पुराना” होना हमेशा “सफल” होने की गारंटी नहीं देता. कई प्राचीन सभ्यताएं खत्म हो गईं, लेकिन जो देश आज भी टिके हैं, उन्होंने समय के साथ खुद को बदला है. यानी असली ताकत सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि बदलाव को अपनाने की क्षमता है. दुनिया के सबसे पुराने देशों की यह लिस्ट हमें सिर्फ अतीत नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती है कि पहचान को कैसे जिंदा रखा जाता है. और इस दौड़ में भारत का स्थान इसलिए खास है, क्योंकि यहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता है.

