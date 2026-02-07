दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फूल कौन सा है? जिसे देखते ही मूड हो जाता है रोमांटिक और हैप्पी हार्मोन होते हैं बूस्ट

1 . फूलों को प्यार, रिश्तों और रोमांस से जोड़ा जाता है लेकिन

1

फूल को अक्सर प्यार, रिश्तों और रोमांस से जोड़ा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फूल सिर्फ भावनाओं की नहीं छूते बल्कि दिल और दिमाग में हेप्पी हार्मोन भी सेक्रिट करते हैं. दुनिया भर में इस मामले में एक फूल को सबसे ज्यादा तवज्जो मिलती है और माना जाता है कि इसको देखते ही शरीर में कुछ-कुछ होने लगता है. इस फूल की कद्र इतनी बढ़ गई है कि ये दिलों पर ही नहीं दुनिया कि इकोनॉमी पर भी राज कर रहा है.

