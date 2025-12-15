दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? वर्ल्ड में कितने हिंदू हैं और पहले-दूसरे नंबर पर कौन सा रिलीजन है?

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 15, 2025, 12:07 PM IST
1. विश्व भर में धार्मिक मान्यताओं और उनकी जनसंख्या बदली है
पिछले कुछ दशकों में विश्व भर में धार्मिक मान्यताओं और उनकी जनसंख्या में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं. मानव प्रवास, जन्म और मृत्यु दर तथा सांस्कृतिक प्रभावों के कारण विभिन्न धर्मों का वैश्विक अनुपात बदल रहा है. तो, क्या आप जानते हैं कि आज विश्व में कितने हिंदू हैं? यहाँ कुछ आश्चर्यजनक जानकारी दी गई है.
2.ईसाई धर्म और इस्लाम के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म ये बना
पिछले कुछ वर्षों में विश्व भर में धार्मिक जनसंख्या में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं. प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार, हिंदू धर्म अब ईसाई धर्म और इस्लाम के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है. प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 2025 तक वैश्विक आबादी का लगभग 14.9 प्रतिशत हिस्सा हिंदू धर्म का पालन करता है. ये आंकड़े 2010 से 2020 तक की वृद्धि पर आधारित हैं, और इस अवधि के दौरान हिंदू आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.
3.हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर कैसी है?
2010 से 2020 के बीच हिंदू आबादी में तेजी से वृद्धि हुई. लेकिन हिंदू आबादी की वृद्धि इस्लाम की वृद्धि जितनी तेज नहीं रही. कई विदेशी देशों में हिंदुओं की संख्या में वृद्धि भारतीय प्रवासियों के कारण हुई है. उदाहरण के लिए, दुबई, कुवैत और कतर जैसे देशों में हिंदू आबादी में 62 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है. अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में यह वृद्धि 55 प्रतिशत है. इसलिए, यह वृद्धि भारत के बाहर हिंदू प्रवासियों के प्रभाव के कारण हुई है. अधिकांश हिंदू भारत, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और श्रीलंका में रहते हैं.
4.ईसाई आबादी और हिंदू आबादी की तुलना
वर्तमान में ईसाई धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है. वैश्विक जनसंख्या का 29 प्रतिशत हिस्सा ईसाई धर्म का पालन करता है. यानी लगभग 23 लाख लोग ईसाई धर्म के अनुयायी हैं. वहीं दूसरी ओर, हिंदू धर्म का पालन करने वालों की संख्या केवल 149 प्रतिशत है. यानी ईसाई आबादी हिंदू आबादी से लगभग 11 लाख अधिक है. प्रतिशत के अंतर की बात करें तो ईसाई आबादी हिंदू आबादी से 14.1 प्रतिशत अधिक है.
5.इस्लामी आबादी की वृद्धि
प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दशक में इस्लाम का तेजी से विकास हुआ है. 2010 से 2020 के बीच मुस्लिम आबादी में लगभग 347 मिलियन की वृद्धि हुई. इसके पीछे मुख्य कारण कम मृत्यु दर और उच्च जन्म दर हैं. आने वाले दशकों में इस्लाम की विकास दर में और तेजी आने की उम्मीद है.
6.हिंदू धर्म की वर्तमान स्थिति
हिंदू धर्म का प्रसार न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी हो रहा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, हिंदू धार्मिक त्योहार, योग और सांस्कृतिक गतिविधियां धर्म की पहुंच को बढ़ा रही हैं. इसके अलावा, हिंदू आबादी का 94 प्रतिशत हिस्सा एशिया में रहता है. इनमें से भारत में सबसे अधिक हिंदू आबादी है. इसका मतलब है कि विश्व के 80% से अधिक हिंदू भारत में रहते हैं.
7.आने वाले दशक में हिंदू आबादी में वृद्धि होगी!
विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार, 2050 तक हिंदू आबादी में लगभग 20% की वृद्धि होने की संभावना है. भारत और नेपाल में जनसंख्या वृद्धि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. हालांकि, पश्चिमी देशों में जन्म दर में गिरावट के कारण, इन देशों में हिंदू प्रवासियों की वृद्धि स्थिर रह सकती है. यदि भारत से प्रवासन जारी रहता है, तो अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोपीय देशों में हिंदुओं का अनुपात बढ़ सकता है.
8.हिंदू धर्म विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है
हिंदू धर्म विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और इसके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. यद्यपि ईसाई धर्म और इस्लाम की तुलना में हिंदू आबादी कम है, फिर भी इसका सांस्कृतिक प्रभाव और वैश्विक पहुंच व्यापक है. कुल मिलाकर, विश्व में लगभग 1.2 अरब हिंदू रहते हैं और आने वाले वर्षों में यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है. धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से वैश्विक स्तर पर हिंदू धर्म की भूमिका दिन-प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से