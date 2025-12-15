दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? वर्ल्ड में कितने हिंदू हैं और पहले-दूसरे नंबर पर कौन सा रिलीजन है?

3 . हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर कैसी है?

3

2010 से 2020 के बीच हिंदू आबादी में तेजी से वृद्धि हुई. लेकिन हिंदू आबादी की वृद्धि इस्लाम की वृद्धि जितनी तेज नहीं रही. कई विदेशी देशों में हिंदुओं की संख्या में वृद्धि भारतीय प्रवासियों के कारण हुई है. उदाहरण के लिए, दुबई, कुवैत और कतर जैसे देशों में हिंदू आबादी में 62 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है. अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में यह वृद्धि 55 प्रतिशत है. इसलिए, यह वृद्धि भारत के बाहर हिंदू प्रवासियों के प्रभाव के कारण हुई है. अधिकांश हिंदू भारत, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और श्रीलंका में रहते हैं.

