FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

MNREGA को खत्म कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए नया कानून बनाएगी सरकार, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में पेश करेंगे बिल | गोवा नाइट क्लब हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने की तैयारी तेज, पुलिस के मुताबिक मंगलवार शाम तक भारत वापसी संभव

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
AILET 2026 Answer Key Released: AILET 2026 की आंसर की nationallawuniversitydelhi.in पर जारी, 16 दिसंबर तक करें ऑनलाइन ऑब्जेक्शन

AILET 2026 की आंसर की जारी, 16 दिसंबर तक करें ऑनलाइन ऑब्जेक्शन

'शुभमन पर भरोसा रखना चाहिए, वो...' अफ्रीका के खिलाफ गिल के खराब फॉर्म पर Abhishek Sharma का बड़ा बयान

'शुभमन पर भरोसा रखना चाहिए, वो...' अफ्रीका के खिलाफ गिल के खराब फॉर्म पर Abhishek Sharma का बड़ा बयान

KVS Recruitment 2025: केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर बंपर भर्तियां, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर बंपर भर्तियां, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई

दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई

धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें

धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें

Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च

Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च

HomePhotos

लाइफस्टाइल

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? वर्ल्ड में कितने हिंदू हैं और पहले-दूसरे नंबर पर कौन सा रिलीजन है?

क्या आपको पता है दुनिया भर में हिंदुओं की संख्या कितनी है और पूरे वर्ल्ड में कौन सा धर्म टॉप पर हैं. प्यू रिसर्च सेंटर ने टॉप 3 रिलिजन की लिस्ट दी है. इस आधार पर जानते हैं दुनिया का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा रिलिजन कौन है.

ऋतु सिंह | Dec 15, 2025, 12:07 PM IST

1. विश्व भर में धार्मिक मान्यताओं और उनकी जनसंख्या बदली है

विश्व भर में धार्मिक मान्यताओं और उनकी जनसंख्या बदली है
1

पिछले कुछ दशकों में विश्व भर में धार्मिक मान्यताओं और उनकी जनसंख्या में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं. मानव प्रवास, जन्म और मृत्यु दर तथा सांस्कृतिक प्रभावों के कारण विभिन्न धर्मों का वैश्विक अनुपात बदल रहा है. तो, क्या आप जानते हैं कि आज विश्व में कितने हिंदू हैं? यहाँ कुछ आश्चर्यजनक जानकारी दी गई है.
 

Advertisement

2.ईसाई धर्म और इस्लाम के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म ये बना

ईसाई धर्म और इस्लाम के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म ये बना
2

पिछले कुछ वर्षों में विश्व भर में धार्मिक जनसंख्या में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं. प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार, हिंदू धर्म अब ईसाई धर्म और इस्लाम के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है. प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 2025 तक वैश्विक आबादी का लगभग 14.9 प्रतिशत हिस्सा हिंदू धर्म का पालन करता है. ये आंकड़े 2010 से 2020 तक की वृद्धि पर आधारित हैं, और इस अवधि के दौरान हिंदू आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

3.हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर कैसी है?

हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर कैसी है?
3

2010 से 2020 के बीच हिंदू आबादी में तेजी से वृद्धि हुई. लेकिन हिंदू आबादी की वृद्धि इस्लाम की वृद्धि जितनी तेज नहीं रही. कई विदेशी देशों में हिंदुओं की संख्या में वृद्धि भारतीय प्रवासियों के कारण हुई है. उदाहरण के लिए, दुबई, कुवैत और कतर जैसे देशों में हिंदू आबादी में 62 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है. अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में यह वृद्धि 55 प्रतिशत है. इसलिए, यह वृद्धि भारत के बाहर हिंदू प्रवासियों के प्रभाव के कारण हुई है. अधिकांश हिंदू भारत, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और श्रीलंका में रहते हैं.
 

4.ईसाई आबादी और हिंदू आबादी की तुलना

ईसाई आबादी और हिंदू आबादी की तुलना
4

वर्तमान में ईसाई धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है. वैश्विक जनसंख्या का 29 प्रतिशत हिस्सा ईसाई धर्म का पालन करता है. यानी लगभग 23 लाख लोग ईसाई धर्म के अनुयायी हैं. वहीं दूसरी ओर, हिंदू धर्म का पालन करने वालों की संख्या केवल 149 प्रतिशत है. यानी ईसाई आबादी हिंदू आबादी से लगभग 11 लाख अधिक है. प्रतिशत के अंतर की बात करें तो ईसाई आबादी हिंदू आबादी से 14.1 प्रतिशत अधिक है.

TRENDING NOW

5.इस्लामी आबादी की वृद्धि

इस्लामी आबादी की वृद्धि
5

प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दशक में इस्लाम का तेजी से विकास हुआ है. 2010 से 2020 के बीच मुस्लिम आबादी में लगभग 347 मिलियन की वृद्धि हुई. इसके पीछे मुख्य कारण कम मृत्यु दर और उच्च जन्म दर हैं. आने वाले दशकों में इस्लाम की विकास दर में और तेजी आने की उम्मीद है.
 

6.हिंदू धर्म की वर्तमान स्थिति

हिंदू धर्म की वर्तमान स्थिति
6

हिंदू धर्म का प्रसार न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी हो रहा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, हिंदू धार्मिक त्योहार, योग और सांस्कृतिक गतिविधियां धर्म की पहुंच को बढ़ा रही हैं. इसके अलावा, हिंदू आबादी का 94 प्रतिशत हिस्सा एशिया में रहता है. इनमें से भारत में सबसे अधिक हिंदू आबादी है. इसका मतलब है कि विश्व के 80% से अधिक हिंदू भारत में रहते हैं.
 
 

7.आने वाले दशक में हिंदू आबादी में वृद्धि होगी!

आने वाले दशक में हिंदू आबादी में वृद्धि होगी!
7

विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार, 2050 तक हिंदू आबादी में लगभग 20% की वृद्धि होने की संभावना है. भारत और नेपाल में जनसंख्या वृद्धि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. हालांकि, पश्चिमी देशों में जन्म दर में गिरावट के कारण, इन देशों में हिंदू प्रवासियों की वृद्धि स्थिर रह सकती है. यदि भारत से प्रवासन जारी रहता है, तो अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोपीय देशों में हिंदुओं का अनुपात बढ़ सकता है.
 

8.हिंदू धर्म विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है

हिंदू धर्म विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है
8

हिंदू धर्म विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और इसके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. यद्यपि ईसाई धर्म और इस्लाम की तुलना में हिंदू आबादी कम है, फिर भी इसका सांस्कृतिक प्रभाव और वैश्विक पहुंच व्यापक है. कुल मिलाकर, विश्व में लगभग 1.2 अरब हिंदू रहते हैं और आने वाले वर्षों में यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है. धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से वैश्विक स्तर पर हिंदू धर्म की भूमिका दिन-प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

 

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई
दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई
धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें
धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें
Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च
Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? वर्ल्ड में कितने हिंदू हैं और पहले-दूसरे नंबर पर कौन सा रिलीजन है?
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? वर्ल्ड में कितने हिंदू हैं और पहले-दूसरे नंबर पर कौन सा रिलीजन है?
Ekadashi Tulsi Puja: एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
MORE
Advertisement
धर्म
Konark Surya Mandir: 122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर का हॉल खुलने जा रहा, टूरिस्ट्स अंदर जाएंगे लेकिन...
122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर का हॉल खुलने जा रहा, टूरिस्ट्स अंदर जाएंगे लेकिन...
14 December Aaj Ka Rashfal : मेष से मीन तक आज रविवार का दिन कैसा रहेगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल 
मेष से मीन तक आज रविवार का दिन कैसा रहेगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Numerology: पिता का कर्मा बैलेंस करने आती है इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, ईगो-गुस्सा खत्म कर खोलती हैं तरक्की के दरवाजे
पिता का कर्मा बैलेंस करने आती है इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, ईगो-गुस्सा खत्म कर खोलती हैं तरक्की के दरवाजे
Mulank 6 Horoscope 2026: मूलांक 6 के लिए 2026 कैसा रहेगा? जानिए नौकरी, पैसा, सेहत और रिश्तों के लिए कैसा होगा पूरा साल
मूलांक 6 के लिए 2026 कैसा रहेगा? जानिए नौकरी, पैसा, सेहत और रिश्तों के लिए कैसा होगा पूरा साल
Mysterious Temple: आज तक कोई भी इस मंदिर में शिवलिंग की संख्या नहीं गिन सका, हर बार बदल जाती है संख्या 
आज तक कोई भी इस मंदिर में शिवलिंग की संख्या नहीं गिन सका, हर बार बदल जाती है संख्या
MORE
Advertisement