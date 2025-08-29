महिलाओं के लिए भारत के कौन से शहर हैं सुरक्षित? NARI-2025 की सर्वे रिपोर्ट में ये राज्य माने गए अनसेफ

Good Cholesterol: 5 सुपरफूड्स गुड कोलेस्ट्रॉल का पावर हाउस हैं जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल रॉकेट की स्पीड से कम करेंगे
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Aug 29, 2025, 06:35 AM IST
1.31 राज्यों में हुआ सर्वे
NARI की 2025 रिपोर्ट में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित और अनसेफ शहरों के बारे में बताया गया है. रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है. 31 राज्यों को लड़कियों के सुरक्षा पैमाने पर मापा गया और कौन सा शहर सेफ और कौन सा अनसेफ है, जानने के लिए विस्तृत खबर पढ़ें.
2.NARI-2025 रिपोर्ट क्या कहती है
दिल्ली-कोलकाता-जयपुर नहीं, बल्कि देश के कुछ और शहर महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित बन गए हैं. ये चौंकाने वाले निष्कर्ष NARI (भारतीय महिलाओं के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन रिपोर्ट) की 2025 रिपोर्ट से सामने आए हैं. इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत के शहरी इलाकों में लगभग 40% महिलाएं खुद को सुरक्षित नहीं मानतीं. 31 शहरों की 12,770 महिलाओं की राय पर आधारित यह रिपोर्ट महिला सुरक्षा की गंभीर स्थिति को दर्शाती है.
3.महिलाओं ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहारों के बारे में बताया है
नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में 7% महिलाओं ने हिंसा का अनुभव होने की सूचना दी. इसमें घूरना, छेड़खानी, अश्लील टिप्पणियाँ और सड़कों पर छूना जैसी घटनाएँ शामिल हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि 18 से 24 वर्ष की आयु की युवतियाँ सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज़्यादा जोखिम में हैं. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2021 के आंकड़ों के अनुसार, यह संख्या महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों के मामलों से 100 गुना ज़्यादा है. महिलाओं ने इन अत्याचारों के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे, खराब रोशनी और अक्षम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को ज़िम्मेदार ठहराया है.
4.कोहिमा है महिलाओं के लिए सबसे सेफ
नागालैंड की राजधानी कोहिमा को राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक (एनएआरआई) 2025 में भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में स्थान दिया गया है.
5.देश के सबसे सुरक्षित शहर में ये भी हैं
रिपोर्ट में पाया गया कि कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई राष्ट्रीय सुरक्षा रैंकिंग में शीर्ष पर है.
6.सबसे असुरक्षित शहर की ये रही लिस्ट
सबसे असुरक्षित शहर की लिस्ट में रांची, श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, फरीदाबाद, पटना और जयपुर हैं, जो महिलाओं के लिए सबसे कम सुरक्षित शहर माने गए हैं.
7.क्या महिलाओं का प्रशासन पर भरोसा कम है?
सर्वेक्षण में शामिल केवल 22% महिलाओं ने अपने साथ हुई घटनाओं की जानकारी प्रबंधन को दी. इसके अलावा, 53% महिलाओं को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण (POSH) नीति है या नहीं, जो कानूनन अनिवार्य है.
8.सुरक्षा प्रयासों पर महिलाओं के विचार
रिपोर्ट में पाया गया कि 69% महिलाओं ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा प्रयास कुछ हद तक पर्याप्त हैं, जबकि 30% से ज़्यादा महिलाओं ने कहा कि इसमें एक बड़ा अंतर है. केवल 65% महिलाओं को 2023-2024 के बीच वास्तविक सुधार की उम्मीद है. रिपोर्ट पेश करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ़ क़ानून-व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन के हर पहलू, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार के अवसर और आज़ादी, को प्रभावित करती है.
