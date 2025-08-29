महिलाओं के लिए भारत के कौन से शहर हैं सुरक्षित? NARI-2025 की सर्वे रिपोर्ट में ये राज्य माने गए अनसेफ

3 . महिलाओं ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहारों के बारे में बताया है

नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में 7% महिलाओं ने हिंसा का अनुभव होने की सूचना दी. इसमें घूरना, छेड़खानी, अश्लील टिप्पणियाँ और सड़कों पर छूना जैसी घटनाएँ शामिल हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि 18 से 24 वर्ष की आयु की युवतियाँ सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज़्यादा जोखिम में हैं. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2021 के आंकड़ों के अनुसार, यह संख्या महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों के मामलों से 100 गुना ज़्यादा है. महिलाओं ने इन अत्याचारों के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे, खराब रोशनी और अक्षम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को ज़िम्मेदार ठहराया है.

