दुनिया में सबसे अमीर शाही राजघराना कौन है? लेकिन फिर भी व्यक्तिगत रूप से ये नहीं हैं सबसे रिच

क्या आप जानते हैं इस पूरी दुनिया से सबसे अमीर शाही राजघराना कौन सा है? लेकिन फिर ये व्यक्तिगत रूप से सबसे अमीर नहीं हैं, जबकि इस फैमेली के पास धन-संपत्ति और जमीन सबसे ज्यादा है. और कई देशों में है फिर भी ये सबसे अमीर क्यों नहीं हैं पर्सनली?

ऋतु सिंह | Dec 21, 2025, 03:32 PM IST

1.यह परिवार दुनिया की 16 प्रतिशत भूमि का मालिक है

यह परिवार दुनिया की 16 प्रतिशत भूमि का मालिक है
1

दुनिया में एक ऐसा शाही परिवार है जिसके पास सबसे अधिक भूमि और संपत्ति है. एक समय यह परिवार इतना शक्तिशाली था कि उनकी मुद्रा पूरी दुनिया में प्रचलित थी. हालांकि, अब वह दौर बीत चुका है, लेकिन आज भी यह परिवार दुनिया की 16 प्रतिशत भूमि का मालिक है. उनके पास जंगलों, जमीनों, खेतों, बाजारों और अचल संपत्ति का एक विशाल साम्राज्य भी है. फिर भी व्यक्तिगत तौर पर इस शाही राजघराने का राजा अमीर नहीं है. ऐसा क्यों ये जानने से पहले इस शाही राजघराने की संपत्ति के बारे में जान लें.  
 

2.इस परिवार की ज़मीनें कई देशों और क्षेत्रों में फैली हुई हैं

इस परिवार की ज़मीनें कई देशों और क्षेत्रों में फैली हुई हैं
2

इस परिवार की ज़मीनें कई देशों और क्षेत्रों में फैली हुई हैं. यह संपत्ति कनाडा से लेकर ब्रिटेन तक फैली हुई है. इसका एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में भी है. इनकी ज़मीनें न्यूज़ीलैंड और अन्य छोटे द्वीपों में भी स्थित हैं. इतना ही नहीं, समुद्री क्षेत्रों पर भी इनका अधिकार है. आप कह सकते हैं कि यह परिवार दुनिया का सबसे बड़ा 'ज़मींदार' है, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी से इन ज़मीनों को बेच नहीं सकते. इसके पीछे क्या कारण है और यह परिवार कौन है?
 

3.दुनिया का सबसे बड़ा ज़मींदार है ये परिवार

दुनिया का सबसे बड़ा ज़मींदार है ये परिवार
3

इस परिवार को दुनिया का सबसे बड़ा भूस्वामी (ज़मींदार) कहा जाता है. इनके पास दुनिया की 16 प्रतिशत ज़मीन है. उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक, दुनिया के हर कोने में इनकी ज़मीनें फैली हुई हैं. इन ज़मीनों में खेत, जंगल और शहरी इलाकों की कीमती ज़मीनें व संपत्तियां शामिल हैं. समुद्र तट भी इनके अंतर्गत आते हैं. दुनिया भर में फैली इन ज़मीनों और संपत्तियों के प्रबंधन का काम इनकी अपनी बड़ी कंपनी 'द क्राउन एस्टेट' करती है.
 

4.'द क्राउन एस्टेट' नामक एक संगठन इस संपूर्ण संपत्ति की देखरेख करता है

'द क्राउन एस्टेट' नामक एक संगठन इस संपूर्ण संपत्ति की देखरेख करता है
4

ये भूभाग ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, कनाडा और कई अन्य देशों में फैला हुआ है. विश्व के कुल भूभाग का 16.6 प्रतिशत हिस्सा ब्रिटिश सम्राट के स्वामित्व में है. 'द क्राउन एस्टेट' नामक एक संगठन इस संपूर्ण संपत्ति की देखरेख और रखरखाव करता है. ब्रिटिश शाही परिवार अपनी निजी संपत्तियों और दो शाही डचियों के माध्यम से सीधे तौर पर 2,50,000 एकड़ भूमि का मालिक है.
 

5.ब्रिटिश सम्राट के पास किस प्रकार की संपत्ति है

ब्रिटिश सम्राट के पास किस प्रकार की संपत्ति है
5

आइए आपको बताते हैं कि ये शाही परिवार है ब्रिटिश राजघराना और चलिए जानें ब्रिटिश सम्राट के पास किस प्रकार की संपत्ति है? उनके पास 1,15,000 एकड़ कृषि और वन भूमि है. इसके अलावा, उनके पास दुनिया भर में जमीन, खुदरा संपत्तियां, समुद्र तट, बाजार, आवासीय क्षेत्र और कार्यालय परिसर जैसी संपत्तियां हैं. 'क्राउन एस्टेट' के माध्यम से वे कई शॉपिंग सेंटर भी चलाते हैं और रेत, बजरी, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, ईंटें, मिट्टी, कोयला और स्लेट जैसी वस्तुओं के व्यापार का प्रबंधन भी करते हैं.
 

6.इन्हें 'डची ऑफ लैंकेस्टर' नामक निजी संपत्ति से भी आय प्राप्त होती है

इन्हें 'डची ऑफ लैंकेस्टर' नामक निजी संपत्ति से भी आय प्राप्त होती है
6

सम्राट को 'डची ऑफ लैंकेस्टर' नामक निजी संपत्ति से भी आय प्राप्त होती है, जिसमें मध्य लंदन की संपत्तियों सहित 18,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि शामिल है. इसका मूल्य 654 मिलियन पाउंड है और इससे प्रति वर्ष लगभग 20 मिलियन पाउंड का लाभ होता है. सितंबर 2022 में जब राजा चार्ल्स तृतीय सिंहासन पर बैठे, तो उन्होंने 46 बिलियन डॉलर के साम्राज्य पर नियंत्रण प्राप्त किया, जिसका अधिकांश हिस्सा अचल संपत्ति में था.
 

7. 'क्राउन एस्टेट' ब्रिटिश सम्राट की भूमि और संपत्तियों का स्वामी है

'क्राउन एस्टेट' ब्रिटिश सम्राट की भूमि और संपत्तियों का स्वामी है
7

यूनाइटेड किंगडम में 'क्राउन एस्टेट' एक निगम है जो ब्रिटिश सम्राट की भूमि और संपत्तियों का स्वामी है. यह सम्राट की सार्वजनिक संपत्ति है, जो न तो सरकारी संपत्ति है और न ही सम्राट की निजी संपत्ति का हिस्सा है. इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में, क्राउन एस्टेट का प्रशासन इसके अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जबकि स्कॉटलैंड में भी प्रणाली समान है.
 

8.क्यों ब्रिटिश शाही परिवार सबसे अमीर नहीं माना जाता?

क्यों ब्रिटिश शाही परिवार सबसे अमीर नहीं माना जाता?
8

ब्रिटिश राजघराने की संपत्ति में बड़ी मात्रा में Crown Estate, Duchy of Cornwall और Crown Jewels जैसे ऐतिहासिक संसाधन शामिल हैं, लेकिन ये अक्सर राष्ट्रीय ट्रस्ट/सरकार के लिए रखे जाते हैं, न कि व्यक्तिगत स्वामित्व में. व्यक्तिगत रूप से राजा चार्ल्स तथा परिवार के पास जो संपत्ति है, वह भी $2 बिलियन से कम मानी जाती है और यह दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में शीर्ष पर नहीं आती.

9.इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन है?

इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन है?
9

इस सूची में दूसरे स्थान पर सऊदी अरब के राजा अब्दुल्ला हैं, जो निजी तौर पर 830,000 वर्ग मील के क्षेत्र पर शासन करते हैं और विशाल भूभाग के मालिक हैं. तेल व्यापार ने सऊदी शाही परिवार को दुनिया के सबसे धनी परिवारों में से एक बना दिया है, साथ ही साथ उन्हें बेहद शक्तिशाली भी.
 

