दुनिया में सबसे अमीर शाही राजघराना कौन है? लेकिन फिर भी व्यक्तिगत रूप से ये नहीं हैं सबसे रिच

1 . यह परिवार दुनिया की 16 प्रतिशत भूमि का मालिक है

1

दुनिया में एक ऐसा शाही परिवार है जिसके पास सबसे अधिक भूमि और संपत्ति है. एक समय यह परिवार इतना शक्तिशाली था कि उनकी मुद्रा पूरी दुनिया में प्रचलित थी. हालांकि, अब वह दौर बीत चुका है, लेकिन आज भी यह परिवार दुनिया की 16 प्रतिशत भूमि का मालिक है. उनके पास जंगलों, जमीनों, खेतों, बाजारों और अचल संपत्ति का एक विशाल साम्राज्य भी है. फिर भी व्यक्तिगत तौर पर इस शाही राजघराने का राजा अमीर नहीं है. ऐसा क्यों ये जानने से पहले इस शाही राजघराने की संपत्ति के बारे में जान लें.

