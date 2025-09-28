भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां कभी दंगे या उपद्रव नहीं हुआ? ये है भारत का सबसे शांत इलाका

October Ekadashi 2025: अक्टूबर माह में कब-कब आएंगी एकादशी तिथि, जानें इनका धार्मिक महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
ऋतु सिंह | Sep 28, 2025, 12:20 PM IST
1.यहां कभी बड़े सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए
भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सांप्रदायिक और सामाजिक तनाव की घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं. आज़ादी के बाद से, देश के कई हिस्सों में छोटे-बड़े दंगे हुए हैं, जिनका असर समाज और राजनीति दोनों पर पड़ा है. हैरानी की बात यह है कि भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कभी बड़े सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए. ये क्षेत्र शांति और आपसी भाईचारे के प्रतीक माने जाते हैं.
2.ये है वो भारत का सबसे शांत इलाका
अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है. लगभग 70,000 की आबादी वाला यह राज्य बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय का है.
3.ये है शांति की असली वजह
इन छोटे द्वीपों के निवासी मछली पकड़ने, नारियल उत्पादन और पर्यटन से अपनी आजीविका चलाते हैं. सीमित जनसंख्या, मज़बूत स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक एकता यहां शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.
4.ये शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है
भारत के उत्तर-पूर्व में स्थित सिक्किम 1975 में भारत में शामिल हुआ. तब से यह राज्य अपने निरंतर शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है.
5. सांस्कृतिक विविधता भी है
सिक्किम में नेपाली, लेप्चा और भूटिया समुदायों के साथ सांस्कृतिक विविधता है, लेकिन इसके बावजूद, उनके बीच भाईचारे और सह-अस्तित्व की परंपरा बहुत गहरी है.
6.धार्मिक या सांप्रदायिक दंगे कभी नहीं हुए
धार्मिक या सांप्रदायिक दंगों की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है. सिक्किम की पर्यटन-आधारित आर्थिक संरचना और शिक्षा पर ज़ोर देने वाली नीतियाँ भी सामाजिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करती हैं.
7.लक्षद्वीप की द्वीपीय प्रकृति बाहरी हस्तक्षेप से बचाती है
कम जनसंख्या, सांप्रदायिक सद्भाव और राजनीतिक स्थिरता इन क्षेत्रों को दंगों से मुक्त रखने के मुख्य कारक हैं. इसके अलावा, लक्षद्वीप की द्वीपीय प्रकृति और सिक्किम के पहाड़ी इलाके जैसी भौगोलिक परिस्थितियाँ भी बाहरी हस्तक्षेप को रोकती हैं.
