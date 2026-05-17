भारत का एकमात्र रेलवे स्टेशन जहां एंट्री के लिए वीज़ा-पासपोर्ट जरूरी है, एक गलती आजीवन जेल में पहुंचा देगी

1 . यहां यात्री अंतरराष्ट्रीय नियमों के दायरे में क्यों आ जाते हैं?

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भारत में ट्रेन पकड़ने के लिए आमतौर पर सिर्फ टिकट की जरूरत होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है, जहां कदम रखते ही आप सामान्य यात्री नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के दायरे में आ जाते हैं? यहां बिना पासपोर्ट और वीजा पहुंचना भारी पड़ सकता है. इतना ही नहीं, कानूनी कार्रवाई और हिरासत तक की नौबत आ सकती है. यह रेलवे स्टेशन सिर्फ यात्रा का केंद्र नहीं, बल्कि भारत-पाकिस्तान संबंधों, सुरक्षा और इतिहास का बेहद संवेदनशील हिस्सा भी माना जाता है. यही वजह है कि यह जगह हमेशा लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बनी रहती है. (फोटो एआई)