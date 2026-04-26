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इस देश में पुरुषों से अधिक सैलरी महिलाओं को मिलती है, इस कंट्री का मॉडल दुनिया के लिए बना मिसाल

Gender Equality in Wages- भारत ही नहीं, एक देश को छोड़कर कई और देश ऐसे हैं जहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर काम के बाद भी समान सैलरी नहीं मिलती है. क्या आपको पता है वो देश कौन सा है जो इस मामले में अपवाद है और महिलाओं को ज्यादा सैलेरी देता है और क्यों?

ऋतु सिंह | Apr 26, 2026, 12:52 PM IST

1. यहां महिलाएं पुरुषों से ज्यादा कमाती हैं

यहां महिलाएं पुरुषों से ज्यादा कमाती हैं
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क्या आपने कभी सोचा है कि कोई देश ऐसा भी हो सकता है जहां महिलाएं पुरुषों से ज्यादा कमाती हों? जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में महिलाएं बराबरी की लड़ाई लड़ रही हैं, तब यूरोप का छोटा सा देश एक बिल्कुल अलग कहानी पेश कर रहा है. (फोटो एआई)
 

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2.वेतन में उल्टा अंतर, महिलाओं के पक्ष में झुका संतुलन

वेतन में उल्टा अंतर, महिलाओं के पक्ष में झुका संतुलन
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जहां आमतौर पर जेंडर पे गैप पुरुषों के पक्ष में होता है, वहीं लक्जमबर्ग (Luxembourg) में तस्वीर उलट है. यहां महिलाओं की औसत कमाई पुरुषों से थोड़ी ज्यादा है.आंकड़ों के अनुसार, यहां जेंडर पे गैप नकारात्मक है, यानी महिलाओं को समान काम के लिए पुरुषों से बेहतर वेतन मिल रहा है. यह स्थिति वैश्विक स्तर पर बेहद दुर्लभ मानी जाती है. (फोटो एआई)

3.सिर्फ वेतन नहीं, करियर ग्रोथ में भी आगे महिलाएं

सिर्फ वेतन नहीं, करियर ग्रोथ में भी आगे महिलाएं
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लक्ज़मबर्ग में महिलाएं सिर्फ कमाई में ही नहीं, बल्कि करियर के अवसरों में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी और सरकारी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ी है. पिछले कुछ दशकों में कामकाजी महिलाओं की संख्या में बड़ा उछाल आया है, जिससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है. (फोटो एआई)
 

4.नीतियां जो बदल देती हैं खेल का नियम

नीतियां जो बदल देती हैं खेल का नियम
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इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण सरकार की सोच और नीतियां हैं. यहां माता-पिता को लंबी छुट्टी, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और वेतन में पारदर्शिता जैसे नियम लागू हैं.इन नीतियों का सीधा असर यह होता है कि महिलाएं करियर और परिवार के बीच संतुलन बना पाती हैं, जिससे उनकी भागीदारी और प्रदर्शन दोनों बेहतर होते हैं.(फोटो एआई)
 

TRENDING NOW

5.अमीर देश, लेकिन महंगी जिंदगी

अमीर देश, लेकिन महंगी जिंदगी
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लक्ज़मबर्ग यूरोप के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता है. इसकी अर्थव्यवस्था बैंकिंग, वित्त और आईटी सेवाओं पर आधारित है., हालांकि, यहां वेतन ऊंचा है, लेकिन जीवन यापन की लागत भी काफी ज्यादा है. यानी ज्यादा कमाई के साथ खर्च भी उतना ही भारी है. (फोटो एआई)
 

6.बराबरी से आगे बढ़कर ‘लीडरशिप’ का मॉडल

बराबरी से आगे बढ़कर ‘लीडरशिप’ का मॉडल
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लक्ज़मबर्ग सिर्फ जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं करता, बल्कि उसे लागू करके दिखाता है. यहां महिलाओं को सिर्फ बराबरी नहीं, बल्कि नेतृत्व के मौके भी दिए जाते हैं. यह मॉडल दिखाता है कि जब नीतियां सही हों, तो समाज में असमानता खुद-ब-खुद कम होने लगती है. (फोटो एआई)
 

7.जानिए आपके लिए क्या है इसका मतलब?

जानिए आपके लिए क्या है इसका मतलब?
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यह उदाहरण बताता है कि सही नीतियों और अवसरों के जरिए किसी भी देश में जेंडर गैप को खत्म किया जा सकता है. भारत जैसे देशों के लिए यह एक सीख है कि अगर काम के माहौल को संतुलित बनाया जाए, तो महिलाएं न सिर्फ बराबरी कर सकती हैं, बल्कि आगे भी निकल सकती हैं.लक्ज़मबर्ग का मॉडल यह साबित करता है कि जेंडर इक्वालिटी सिर्फ एक आदर्श नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक रणनीति है. जब महिलाओं को बराबर मौका मिलता है, तो वे न सिर्फ खुद आगे बढ़ती हैं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को भी आगे ले जाती हैं. (फोटो एआई)

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