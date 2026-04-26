इस देश में पुरुषों से अधिक सैलरी महिलाओं को मिलती है, इस कंट्री का मॉडल दुनिया के लिए बना मिसाल

7 . जानिए आपके लिए क्या है इसका मतलब?

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यह उदाहरण बताता है कि सही नीतियों और अवसरों के जरिए किसी भी देश में जेंडर गैप को खत्म किया जा सकता है. भारत जैसे देशों के लिए यह एक सीख है कि अगर काम के माहौल को संतुलित बनाया जाए, तो महिलाएं न सिर्फ बराबरी कर सकती हैं, बल्कि आगे भी निकल सकती हैं.लक्ज़मबर्ग का मॉडल यह साबित करता है कि जेंडर इक्वालिटी सिर्फ एक आदर्श नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक रणनीति है. जब महिलाओं को बराबर मौका मिलता है, तो वे न सिर्फ खुद आगे बढ़ती हैं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को भी आगे ले जाती हैं. (फोटो एआई)

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