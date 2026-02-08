दुनिया का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जहां एक भी मुस्लिम नागरिक नहीं है? यहां का सिटीजनशिप नियम है वजह 

लाइफस्टाइल
1.इस्लाम धर्म मानने वालों की संख्या 200 करोड़ से अधिक
विश्व में इस्लाम धर्म मानने वालों की संख्या 200 करोड़ से अधिक है और आपको यूरोप से लेकर एशिया सभी जगह इस्लाम धर्म के लोग मिल जाएंगे. कुछ दूरस्थ द्वीपों को छोड़कर, विश्वभर में विभिन्न धर्मों के लोग मिल ही जाते हैं, लेकिन एक ऐसा देश भी है जो पूरी तरह से स्वतंत्र है और जिसके सरकारी रिकॉर्ड में एक भी मुस्लिम नागरिक दर्ज नहीं है.
2. ये है वो देश जहां नहीं कोई मुस्लिम
'वेटिकन सिटी'ही वो देश है जहां कोई भी मुस्लिम नागरिक आपको नहीं मिलेगा. यह सुनकर आपको शायद अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे का कारण जानने पर आप इसे समझ जाएंगे.यह दुनिया का इकलौता देश है जहां एक भी मुस्लिम नागरिक नहीं है.इटली के मध्य में स्थित यह छोटा सा देश अपनी अनूठी जनसंख्या और कानूनों के कारण हमेशा खबरों में बना रहता है.
3.दुनिया का सबसे अनोखा माइक्रो-स्टेट-जहां पोप का निवास होता है
वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, जो इटली की राजधानी रोम के बीचों-बीच स्थित है. इसका क्षेत्रफल मात्र 49 हेक्टेयर है. यह रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है और यहीं पोप का निवास होता है. यहां करीब 800 लोग रहते हैं, जिनमें पादरी, कार्डिनल, चर्च अधिकारी और सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध स्विस गार्ड शामिल हैं. आम नागरिकों के लिए यह कोई सामान्य रहने योग्य देश नहीं है, बल्कि एक धार्मिक प्रशासनिक केंद्र है.
4.यहां “एक भी मुस्लिम नागरिक” क्यों नहीं?
यह दावा अक्सर चौंकाता है लेकिन इसका कारण धार्मिक भेदभाव नहीं बल्कि वेटिकन का अनोखा नागरिकता सिस्टम है.वेटिकन सिटी में नागरिकता जन्म से नहीं मिलती. यहां नागरिकता केवल उन लोगों को दी जाती है जो चर्च या वेटिकन प्रशासन के लिए काम करते हैं. जैसे ही किसी व्यक्ति की सेवा समाप्त होती है, उसकी नागरिकता भी खत्म हो जाती है. इसलिए यहां स्थायी नागरिक आबादी नहीं बनती और स्वाभाविक रूप से अधिकांश नागरिक कैथोलिक चर्च से जुड़े होते हैं. यही कारण है कि सरकारी रिकॉर्ड में मुस्लिम नागरिक लगभग नहीं मिलते.
5.क्या मुसलमानों को वेटिकन में जाने की अनुमति नहीं?
यह सबसे बड़ा भ्रम है. वेटिकन सिटी पर्यटकों के लिए पूरी तरह खुला है. हर साल लाखों लोग यहां आते हैं, जिनमें मुस्लिम पर्यटक, राजनयिक और विद्वान भी शामिल होते हैं. मुस्लिम देशों के राजदूत पोप से मिलते हैं और अंतरधार्मिक संवाद भी होते हैं. यहां मस्जिद न होना नागरिकता नियमों और धार्मिक प्रशासनिक प्रकृति का परिणाम है, न कि किसी प्रतिबंध के कारण.
6.छोटा देश, लेकिन वैश्विक ताकत
वेटिकन सिटी क्षेत्रफल में भले छोटा हो, लेकिन प्रभाव में विशाल है. यह लगभग 1.3 अरब कैथोलिकों का आध्यात्मिक केंद्र है. यहां से वैश्विक धर्म, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर बयान जारी होते हैं.पूरा वेटिकन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसकी कला, संग्रहालय और चर्च दुनिया के सबसे मूल्यवान सांस्कृतिक धरोहरों में गिने जाते हैं.
7.यहां स्कूल क्यों नहीं हैं?
वेटिकन में कोई सरकारी स्कूल नहीं है. चर्च अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चे पास के रोम शहर में पढ़ते हैं. यह दिखाता है कि वेटिकन एक सामान्य राष्ट्र नहीं, बल्कि एक धार्मिक-प्रशासनिक माइक्रो-स्टेट है.
8.क्या बदल सकता है वेटिकन का नागरिकता मॉडल?
विशेषज्ञों के अनुसार, भविष्य में वेटिकन अपने प्रशासनिक मॉडल को अधिक आधुनिक बना सकता है. डिजिटल नागरिकता, स्थायी कर्मचारियों की संख्या बढ़ना और अंतरधार्मिक संवाद की बढ़ती भूमिका इसके स्वरूप को बदल सकती है.लेकिन इसका धार्मिक स्वरूप और विशिष्ट नागरिकता नियम शायद हमेशा अलग ही रहेंगे.
