दुनिया का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जहां एक भी मुस्लिम नागरिक नहीं है? यहां का सिटीजनशिप नियम है वजह 

4 . यहां “एक भी मुस्लिम नागरिक” क्यों नहीं?

4

यह दावा अक्सर चौंकाता है लेकिन इसका कारण धार्मिक भेदभाव नहीं बल्कि वेटिकन का अनोखा नागरिकता सिस्टम है.वेटिकन सिटी में नागरिकता जन्म से नहीं मिलती. यहां नागरिकता केवल उन लोगों को दी जाती है जो चर्च या वेटिकन प्रशासन के लिए काम करते हैं. जैसे ही किसी व्यक्ति की सेवा समाप्त होती है, उसकी नागरिकता भी खत्म हो जाती है. इसलिए यहां स्थायी नागरिक आबादी नहीं बनती और स्वाभाविक रूप से अधिकांश नागरिक कैथोलिक चर्च से जुड़े होते हैं. यही कारण है कि सरकारी रिकॉर्ड में मुस्लिम नागरिक लगभग नहीं मिलते.

