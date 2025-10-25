FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

दुनिया का एकमात्र देश जहां कोई भी गरीब नहीं है, न्यूनतम वेतन 4 लाख तक है और सरकार का काम सुनकर चौंक जाएंगे

दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ एक भी गरीब व्यक्ति नहीं है. यहाँ की सरकार बेरोज़गार लोगों को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी देती है. यही वजह है कि यह देश दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है.

ऋतु सिंह | Oct 25, 2025, 07:49 AM IST

1.धरती पर एक ऐसा देश भी है जहां कोई बेघर और बेरोजगार नहीं है

धरती पर एक ऐसा देश भी है जहां कोई बेघर और बेरोजगार नहीं है
1

हम जिस देश में रहते हैं, उसकी सबसे बड़ी समस्याएं गरीबी और बेरोजगारी हैं. ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, और हम दशकों से इनसे निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. सोचिए, इस धरती पर एक ऐसा देश भी है, जहाँ कोई गरीब या बेघर नहीं है. यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसी धरती पर एक सपनों का देश मौजूद है. वहाँ जाने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन वहाँ बसना हर किसी के लिए आसान नहीं होता.
 

2.ये है जीरो पोवर्टी वाला देश

ये है जीरो पोवर्टी वाला देश
2

यूरोप में एक खूबसूरत देश है, जहाँ एक भी व्यक्ति गरीब नहीं है. कम से कम, कोई भी ऐसी स्थिति में नहीं रहता जिसे हम गरीब मानते हैं. सरकार खुद उन्हें गरीब नहीं रहने देती. आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की जहाँ घूमने-फिरने का बहुत शौक़ीन लोग हैं. अपनी खूबसूरती के अलावा, इस देश का अनोखा आकर्षण यह है कि आप चाहकर भी यहां एक भी गरीब नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ गरीबी का कोई वजूद ही नहीं है.
 

3.स्विट्ज़रलैंड से गरीबी कैसे हुई गायब

स्विट्ज़रलैंड से गरीबी कैसे हुई गायब
3

स्विट्ज़रलैंड की सड़कें बेहद साफ़-सुथरी हैं और अगर आप ढूँढ़ भी लें, तो आपको एक भी गरीब नहीं मिलेगा. सरकार गरीबी को इस तरह नियंत्रित करती है मानो गरीब होना कोई अपराध हो. अगर इस देश में कोई बेघर है या अपना घर खो चुका है, तो सरकार खुद उसके लिए घर बनवाती है.
 

4.रियायती दरों पर अपार्टमेंट उपलब्ध कराती है सरकार

रियायती दरों पर अपार्टमेंट उपलब्ध कराती है सरकार
4

संघीय आवास नीति के तहत, 60 प्रतिशत आबादी को रियायती दरों पर अपार्टमेंट उपलब्ध कराए जाते हैं. स्वास्थ्य सेवा मुफ़्त है, और अगर कोई बेरोज़गार है, तो उसे मुफ़्त करियर प्रशिक्षण भी मिलता है.

5.न्यूनतम वेतन ₹4 लाख

न्यूनतम वेतन ₹4 लाख
5

वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष 5 देशों में शुमार स्विट्ज़रलैंड में भी वेतन बहुत ज़्यादा है. यहाँ के निवासियों का वेतन कम से कम ₹4 लाख है. यहाँ रहने का खर्च भी वाजिब है. अगर किसी की नौकरी चली जाती है, तो उसे उसके आखिरी वेतन का 80% वजीफा दिया जाता है.
 

6. कूड़ा फेंकने पर 10,000 यूरो तक का जुर्माना है

कूड़ा फेंकने पर 10,000 यूरो तक का जुर्माना है
6

सब कुछ बेहद साफ़-सुथरा है, यहाँ तक कि सड़कें भी. सड़कों पर कूड़ा फेंकने पर 10,000 यूरो तक का जुर्माना है, और सिगरेट पीने के बाद उसे फेंकने पर 300 यूरो तक का जुर्माना है. इन प्रणालियों पर 19वीं सदी से काम चल रहा है, और अब ये पूरी तरह से लागू हो गई हैं.

