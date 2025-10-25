दुनिया का एकमात्र देश जहां कोई भी गरीब नहीं है, न्यूनतम वेतन 4 लाख तक है और सरकार का काम सुनकर चौंक जाएंगे

1 . धरती पर एक ऐसा देश भी है जहां कोई बेघर और बेरोजगार नहीं है

1

हम जिस देश में रहते हैं, उसकी सबसे बड़ी समस्याएं गरीबी और बेरोजगारी हैं. ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, और हम दशकों से इनसे निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. सोचिए, इस धरती पर एक ऐसा देश भी है, जहाँ कोई गरीब या बेघर नहीं है. यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसी धरती पर एक सपनों का देश मौजूद है. वहाँ जाने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन वहाँ बसना हर किसी के लिए आसान नहीं होता.

