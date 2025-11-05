दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है? जानिए 'लॉफ्टर लैंड' की अनोखा कल्चर 

1 . यहां की पहचान तो उसके लोगों की हंसी है

हर देश की अपनी एक अलग पहचान होती है. कोई जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर हो सकती है, तो कोई अपने इतिहास या खान-पान के लिए. लेकिन एक देश ऐसा है जहां की पहचान तो उसके लोगों की हंसी है. इस देश को "हंसी की धरती" कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि यहां के लोगों के चेहरों की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती. हवाई अड्डे से लेकर गली-मोहल्लों तक, मंदिरों से लेकर रेस्टोरेंट तक, यहां हर जगह हंसी ज़िंदगी का हिस्सा है. यह हंसी सिर्फ़ खुशी का प्रतीक नहीं, बल्कि शांति, सम्मान और आत्मीयता का प्रतीक है. यही बात यहां को दुनिया के सबसे मिलनसार और मेहमाननवाज़ देशों में से एक बनाती है.

