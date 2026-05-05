शरीर का सबसे महंगा अंग कौन सा है? बाजार में इसकी कीमत किडनी-लिवर से कहीं ज्यादा है

4 . काला बाजार: जहां इंसान की मजबूरी बन जाती है कारोबार

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विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कानूनन अंगों की खरीद-बिक्री प्रतिबंधित है, फिर भी अवैध बाजार तेजी से बढ़ रहा है. हर साल हजारों अवैध ट्रांसप्लांट होते हैं, जहां गरीब लोग पैसों के लिए अपने अंग बेचने को मजबूर हो जाते हैं. सबसे ज्यादा मांग किडनी की होती है. खरीदार लाखों रुपये देता है, लेकिन बेचने वाले को उसका बहुत छोटा हिस्सा ही मिलता है. बाकी पैसा बिचौलियों और नेटवर्क में चला जाता है.यह सिर्फ गैरकानूनी नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक भी है, क्योंकि इसमें संक्रमण, गलत सर्जरी और जान जाने का खतरा बना रहता है. (फोटो एआई)