शरीर का सबसे महंगा अंग कौन सा है? बाजार में इसकी कीमत किडनी-लिवर से कहीं ज्यादा है

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | May 05, 2026, 07:14 AM IST
1.दिल, दिमाग या किडनी? क्या है सबसे महंगा-सोचा है कभी?
अगर किसी ने आपसे पूछा कि इंसान का सबसे कीमती अंग कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? दिल, दिमाग या किडनी? सच थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि इसकी कीमत सिर्फ अंग की नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी बचाने की प्रक्रिया की होती है. और यही वजह है कि यह मुद्दा सिर्फ मेडिकल नहीं, बल्कि आम आदमी की जेब, सुरक्षा और नैतिकता से भी जुड़ा हुआ है. (फोटो एआई)
2.सबसे महंगा अंग कौन सा है और क्यों?
हालिया मेडिकल आंकड़ों के अनुसार, सबसे महंगा ट्रांसप्लांट दोनों फेफड़ों का होता है. डबल लंग ट्रांसप्लांट की कुल लागत करीब 23 लाख डॉलर से ज्यादा तक पहुंच सकती है, जो भारतीय रुपये में 2 करोड़ से भी अधिक है. यह कीमत सिर्फ अंग की नहीं होती, बल्कि सर्जरी, ICU, दवाइयों और लंबे इलाज का खर्च इसमें शामिल होता है. फेफड़ों का प्रत्यारोपण जटिल इसलिए भी है क्योंकि शरीर में इन्हें स्वीकार करवाना और संक्रमण से बचाना बेहद मुश्किल होता है. (फोटो एआई)
3.दिल, लिवर और दूसरे अंग भी क्यों हैं इतने महंगे
दिल का ट्रांसप्लांट भी बेहद महंगा होता है और इसकी लागत 1.5 से 2 करोड़ रुपये तक जा सकती है. इसके अलावा लिवर, आंत और बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी लाखों-करोड़ों में होते हैं. इन सभी में एक समान बात है—जटिल सर्जरी, विशेषज्ञ डॉक्टर, लंबी रिकवरी और महंगी दवाइयां. यही कारण है कि ये इलाज आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाते हैं. (फोटो एआई)
4.काला बाजार: जहां इंसान की मजबूरी बन जाती है कारोबार
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कानूनन अंगों की खरीद-बिक्री प्रतिबंधित है, फिर भी अवैध बाजार तेजी से बढ़ रहा है. हर साल हजारों अवैध ट्रांसप्लांट होते हैं, जहां गरीब लोग पैसों के लिए अपने अंग बेचने को मजबूर हो जाते हैं. सबसे ज्यादा मांग किडनी की होती है. खरीदार लाखों रुपये देता है, लेकिन बेचने वाले को उसका बहुत छोटा हिस्सा ही मिलता है. बाकी पैसा बिचौलियों और नेटवर्क में चला जाता है.यह सिर्फ गैरकानूनी नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक भी है, क्योंकि इसमें संक्रमण, गलत सर्जरी और जान जाने का खतरा बना रहता है. (फोटो एआई)
5.आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है
यह खबर सिर्फ आंकड़े नहीं बताती, बल्कि एक कड़वी सच्चाई दिखाती है. एक तरफ ऐसे मरीज हैं जिन्हें अंग नहीं मिल पाते और वे इंतजार में जान गंवा देते हैं. दूसरी तरफ गरीब लोग हैं, जिन्हें पैसों के लिए अपने शरीर का हिस्सा बेचने तक मजबूर होना पड़ता है. यानी यह समस्या स्वास्थ्य, गरीबी और सिस्टम—तीनों से जुड़ी हुई है. (फोटो एआई)
6.ये सच जिसे कम लोग समझते हैं
असली समस्या अंगों की कमी है. अगर लोग ज्यादा जागरूक होकर अंगदान करें, तो काला बाजार अपने आप कमजोर पड़ सकता है. यानी समाधान सिर्फ कानून नहीं, बल्कि समाज की सोच बदलने में भी छिपा है. मानव शरीर का सबसे महंगा अंग सिर्फ कीमत से नहीं, बल्कि उसकी जरूरत और दुर्लभता से तय होता है. यह खबर हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए है- कि जिंदगी की कीमत समझें और सही फैसले लें. (फोटो एआई)
7.ये बात दिमाग में बिठा लें
भारत में Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994 लागू है, जिसके तहत: किसी भी इंसान का अंग पैसे देकर खरीदना/बेचना अपराध है ऐसा करने पर 5 से 10 साल तक की जेल और 20 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है बिना अनुमति अंग निकालना भी अपराध है, जिसकी सजा 10 साल तक हो सकती है.
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