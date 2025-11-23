भारत को वो आखिरी राज्य कौन सा है जहां लोग अपने देश में खाते हैं और म्यांमार में सोते हैं? मिलती है दोनों देशों की नागरिकता

4 . कभी ये दूसरे लोगों का सिर कलम कर देते थे

वर्ष 1940 से पहले, कोन्याक आदिवासी अपने कबीले और ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए दूसरे लोगों का सिर कलम कर देते थे. कोन्याक आदिवासियों को हेड हंटर्स भी कहा जाता है. इन जनजातियों के ज़्यादातर गाँव पहाड़ियों पर थे, ताकि वे दुश्मनों पर नज़र रख सकें. हालाँकि, 1940 में ही हेड हंटिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था. ऐसा माना जाता है कि 1969 के बाद से इन जनजातियों के गाँवों में हेड हंटिंग की प्रथा बंद हो गई है.

