भारत को वो आखिरी राज्य कौन सा है जहां लोग अपने देश में खाते हैं और म्यांमार में सोते हैं? मिलती है दोनों देशों की नागरिकता

ऋतु सिंह | Nov 23, 2025, 10:09 AM IST
1.भारत का अनोखा गांव जहां दो देशों की नागरिकता लिए हैं लोग
सोचिए कुछ ऐसे भारतीय हैं जो रहते या खाते भारत में है लेकिन सोने किसी और देश में जाते हैं. सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये सच है कि भारत के एक राज्य में कुछ लोग भारत और म्यानमार दोनों जगहों पर रहते और खाते हैं. ऐसे कैसे, चलिए जानें.
यह गांव जितना खूबसूरत है, उतना ही अनोखा भी है क्योंकि यहां दो देशों की नागरिकता लिए हैं लोग.
2.भारत का अनोखा गांव है लोंगवा
भारत के इस अनोखे गांव का नाम लोंगवा है, जिसका आधा हिस्सा भारत में और आधा म्यांमार में पड़ता है. इस गांव की एक और खास बात यह है कि सदियों से यहाँ रहने वाले लोगों में दुश्मन का सिर लाने की परंपरा चली आ रही थी, लेकिन 1940 में इस पर रोक लगा दी गई.
3.लोंगवा भारत का आखिरी गांव है
लोंगवा भारत का आखिरी गाँव है, जो नागालैंड के मोन ज़िले में, घने जंगलों के बीच, म्यांमार सीमा से सटा हुआ है. यहाँ कोन्याक जनजाति रहती है. इन्हें बहुत ही उग्र माना जाता है. ये अपनी जनजाति की ज़मीन पर कब्ज़ा और सत्ता के लिए पड़ोसी गाँवों से लड़ते रहते थे.
4.कभी ये दूसरे लोगों का सिर कलम कर देते थे
वर्ष 1940 से पहले, कोन्याक आदिवासी अपने कबीले और ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए दूसरे लोगों का सिर कलम कर देते थे. कोन्याक आदिवासियों को हेड हंटर्स भी कहा जाता है. इन जनजातियों के ज़्यादातर गाँव पहाड़ियों पर थे, ताकि वे दुश्मनों पर नज़र रख सकें. हालाँकि, 1940 में ही हेड हंटिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था. ऐसा माना जाता है कि 1969 के बाद से इन जनजातियों के गाँवों में हेड हंटिंग की प्रथा बंद हो गई है.
5.सीमा स्तंभ के एक तरफ बर्मी और दूसरी तरफ हिंदी में संदेश लिखे हैं
कहा जाता है कि इस गाँव को दो हिस्सों में कैसे बाँटा जाए, इसका जवाब न ढूँढ पाने पर अधिकारियों ने तय किया कि सीमा रेखा गाँव के बीच से होकर गुज़रेगी. लेकिन कोन्याक पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. सीमा स्तंभ के एक तरफ बर्मी (म्यांमार की भाषा) और दूसरी तरफ हिंदी में संदेश लिखे हैं.
6.यहां रहने वालों को भारत और म्यांमार की नागरिकता मिली है
इस गांव के लोगों को भारत और म्यांमार दोनों देशों की नागरिकता मिल सकती है. वे बिना पासपोर्ट और वीज़ा के दोनों देशों की यात्रा कर सकते हैं.
7.लोंगवा गांव एक अद्भुत जगह है
लोंगवा गांव एक अद्भुत है. यह खूबसूरत जगह और यहाँ की हरियाली लोगों को दीवाना बना देती है. यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ कई खूबसूरत पर्यटन स्थल भी हैं. यहाँ दोयांग नदी, शिलोई झील, नागालैंड विज्ञान केंद्र, हांगकांग बाज़ार शामिल हैं.
